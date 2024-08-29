Почему юридическому департаменту нужны перемены

ПАО «Ростелеком» — крупнейший телеком-провайдер России и один из клиентов PravoTech, решившихся на комплексную цифровизацию юридической функции. Рассказываем, какого эффекта удалось достичь бизнесу, благодаря автоматизации рутинных процессов, и что потребовалось изменить в привычном положении дел.

Как понять, что юр. отделу нужны перемены

Есть стереотип: юридический отдел — это статья расходов, необходимая для защиты от рисков. Специалисты этой службы «живых» денег компании не приносят, в отличии, например, от сейлз-менеджеров и маркетологов. Так ли это на самом деле?

При грамотном построении внутренних процессов юристы могут не только предотвращать проблемы, но и приносить эффективно прибыль. Это возможно через эффективное управление контрактами, успешное взыскание долгов и оптимизацию налогов. Остается только выяснить, где взять дополнительные ресурсы и время, чтобы разгрузить инхаус-специалистов от рутинных процессов.

Своим опытом автоматизации юридической функции делится Александр Смирнов, вице-президент по правовым вопросам ПАО «Ростелеком».

«В штате нашей компании одновременно трудятся более 400 юристов. На их долю приходится:

от 45 000 заседаний в год;

около 200 000 договоров, которые необходимо проверить, отредактировать, согласовать.

Естественно, такой объем внутренней нагрузки и сложности управления масштабным правовым блоком не мог не отражаться на эффективности его работы.

До цифровизации мы выявили некоторые проблемы:

информация хранилась разрозненно;

сотрудники между собой не делились опытом и практикой;

юротдел не успевал за увеличением нагрузки;

постоянно увеличивалось количество рутины;

отсутствовала система оценка работы юристов.

В какой-то момент стало очевидно: чтобы поддерживать растущий бизнес меньшими силами и ресурсами, нужна цифровизация. Мы неизбежно к ней пришли бы, оставалось только выбрать, что именно будем закупать: точечные legal tech-продукты (например, конструктор договоров, сервис проверки контрагентов) или комплексное решение. Выбрали второй вариант и не пожалели!»/

Управляй (делами) — это комплексное решение для бизнеса от ИТ-компании «ПравоТех». Платформа помогает автоматизировать юридическую функцию на всех этапах — от претензии до исполнительного производства.

Как «ПравоТех» изменил юридическую функцию ПАО «Ростелеком»

«Для того, чтобы изменить будущее к лучшему, нужно исправить ошибки прошлого в настоящем», — Александр Смирнов, вице-президент по правовым вопросам ПАО «Ростелеком».

Цифровая трансформация правового блока ПАО «Ростелеком» проходила в несколько этапов и затронула сразу четыре направления:

консультации сотрудников других отделов;

ведение судебных дел;

договорная работа;

претензионная работа.

Консультации других подразделений

Основная задача заключалась в том, чтобы перевести юридическую поддержку коллег из смежных подразделений преимущественно в письменный формат, минимизировать телефонные переговоры, которые отнимали много времени и не давали всегда результата.

Для реализации выстроили новый процесс:

Сотрудник оставляет заявку в чат-боте — как показывает практика, уже на этапе формулирования и отправки запроса часть задач сама снимается. Чат-бот предполагает максимально доступное общение, простым языком можно изложить проблему юристу, никаких служебных записок и лишней бумажной документации. Заявка передается в общую систему учета. Система назначает ответственного. Сотрудник-инициатор видит, с кем непосредственно общается, юристы перестают быть блэк-боксом для бизнеса. Юрист проводит консультацию в установленные сроки и фиксирует результат. Сотрудник оценивает консультацию — по шкале рейтинга от 1 до 5.

Интерфейс портала юридического самообслуживания для ПАО «Ростелеком»

Таким образом, был создан портал юридического самообслуживания, где сотрудники других отделов ПАО «Ростелеком» в несколько кликов оставляют заявки на правовые консультации и оперативно получают ответы.

Интересно, что сайт legai.rt.ru общедоступен, зайти на него можно и с внешних серверов. Но для внутреннего пользования (авторизированных пользователей) функционал, конечно, шире.

Пример обработки запроса в AI-боте

Кроме того, в рамках цифровой трансформации юридической службы ПАО «Ростелеком» внедрили роботизированные консультации. AI-бот консультирует по самым частым вопросам, например, по договорной работе, оказанию услуг связи, предоставлению учредительных документов.

Какого эффекта добилась компания:

Запросы не теряются. Все обращения передаются в систему, и по каждому назначается ответственный юрист.

Составлен рейтинг оценки сотрудников. Самые успешные юристы решают более сложные задачи. Это влияет на уровень дохода инхаус-специалиста и взаимодействие с заказчиком — чем выше рейтинг, тем дольше может готовиться ответ.

Избавление от рутины. Правовой блок не тратит время на типовые вопросы, а фокусируется на сложных кейсах.

Повышение качества обслуживания. Чат-бот консультирует 24/7 или информирует о статусе запроса моментально.

Договорная работа

Значительным изменениям подверглась и работа с договорами. После цифровой трансформации правового блока юристы настроили интерактивные шаблоны договоров, которые исключают механические ошибки.

Все контракты защищены: основной текст недоступен для редактирования, а ручной ввод данных сведен к минимуму — для большинства полей информация подтягивается автоматически. Это позволяет согласовать договор в один клик.

Для автоматизации подготовки договоров компания использует конструктор документов от PravoTech Doc.one.

Образец «сборки» типового договора поставки

Договор собирается по принципу конструктора Lego. Справа от текста расположено дополнительное поле с уточняющими вопросами. Как только сотрудник выбирает подходящий вариант ответа, нужная информация «подтягивается» в текст автоматически. На выходе получается контракт, который уже не нужно согласовывать с юристами, он считается типовым, то есть буквально «перескакивает» этап юротдела в общекорпоративной системе одобрения.

Пример маршрута согласования договора

Какого эффекта добилась компания:

исключены ошибки в тексте договоров;

согласование за один день;

постоянная поддержка актуальности контрактов;

время на составление договоров сократилось в 12 раз.

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Претензионно-исковая часть работы

ПАО «Ростелеком» обслуживает 46 млн абонентов мобильной связи (совместно с Теле2) и 10,8 млн пользователей платного ТВ. Так как взаимодействие чаще всего идет с физлицами, объем претензионной и судебного нагрузки соответствующий.

Рассказываем, как PravoTeh облегчил этот сектор рутины:

Автоматизирована претензионная работа. Теперь, чтобы составить претензию, юристу нужно всего пару минут. Благодаря интеграции с внутренними системами и внешними источниками система автоматически добавляет в документ необходимую информацию. Судебные дела ведутся в карточках, которые гибко настроены под специфику «Ростелекома». Информация в них заполняется автоматически — из внешних источников (кад.арбитр, порталы судов общей юрисдикции) или корпоративных документов. Например, вносятся реквизиты ответчика при составлении иска / отзыва на иск. Система рассчитывает вероятность исхода дела, ставит задачи ответственным юристам и распределяет дела.

Какого эффекта добилась компания:

Претензии всегда соответствуют требованиям.

Юристы могут сосредоточиться на разрешении споров.

Всего около 7 минут уходит на заполнение информации по судебному делу.

Правовой блок экономит около 40% времени на претензионно-исковой рутине.

В результате цифровизации юридического блока ПАО «Ростелеком» при ИТ-поддержке PravoTech получился действительно уникальный продукт: теперь в единой системе можно вести судебно-претензионную работу, составлять и согласовывать договоры, проводить юридические консультации и многое другое.

Каждый из сотрудников компании имеет доступ к системе юридического самообслуживания и может получить правовую помощь максимально быстро!

С какими сложностями столкнулся ПАО «Ростелеком» при внедрении цифрового решения

Не будем питать иллюзий: сотрудники юротдела могут встретить решение о цифровизации юридической функции без восторга, и даже косвенно препятствовать / оттягивать ее воплощение.

С чем обычно связаны их страхи / возражения:

«Чат-бот никогда не заменит живого человека, и квалифицированную консультацию может подготовить только специалист!». «Зачем исправлять то, что и так работает?». «У нас нет времени осваивать новые программы и перестраивать рабочие схемы». «Нас всех уволят?».

Страх потери работы, как правило, самый распространенный. На втором месте — нежелание тратить и так драгоценное время юриста на освоение новых программ и перестройку всех рабочих процессов. Если уже привык давать консультации по телефону, а теперь придется заполнять какие-то карточки, письменно давать ответ коллегам, соблюдать сроки и следить еще за собственным рейтингом. Многие юристы действительно могут воспринять новшества в штыки.

Задача руководства донести главную идею преобразования: цель цифровизации — не сокращение штата юридического отдела, а переключение компетенций сотрудников на решение более сложных и креативных задач, в недостатке которых у юристов нет проблемы.

На примере ПАО «Ростелеком», увольнять действительно никого не пришлось. Но рутинная работа была оптимизирована, а освободившееся время юристы смогли вложить в развитие бизнеса и улучшение его финансовых показателей.

Если вы не готовы к покупке индивидуального ИТ-решения, попробуйте возможности платформы Управляй (делами). Это единое пространство для совместной работы юристов, где каждый может контролировать свои дела в автоматическом режиме: делегировать, смотреть нагрузку, работать с коллегами над проектом.

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