Сам себе детектив: выявите опасные связи контрагента

сотрудничал в прошлом и сотрудничает сейчас.

Соберите информацию о юридических, физических лицах и ИП, с которыми ваш контрагент:

Аффилированность и взаимозависимость — схожие понятия, оба они означают, что лица тем или иным образом могут влиять на работу друг друга.

Однако они имеют и различия, прежде всего — по сфере применения. «Аффилированность» — это понятие из законодательства о конкуренции, оно определено в статье 6 закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1.

Здесь же перечислены лица, которые являются аффилированными, среди них, например:

руководитель юридического лица и члены его органов управления;

компания и лица, у которых более 20% ее голосующих акций или долей;

участники одной финансово-промышленной группы.

«Взаимозависимость» — это термин налогового законодательства, он определен в статье 105.1 Налогового кодекса. Взаимозависимыми являются, в том числе:

организации, если одна из них участвует в другой и доля этого участия составляет более 25%;

организация и лицо, которое имеет полномочия по назначению руководителя или как минимум половины состава коллегиального исполнительного органа этой организации — то есть имеет прямое влияние на то, кто будет ею управлять;

компания и ее руководитель;

организации, которыми руководит один и тот же человек;

супруги и близкие родственники — родители, дети, братья и сестры, опекун и подопечный.

Таким образом, «аффилированность» и «взаимозависимость» — понятия довольно близкие, но не синонимичные. В ежедневной хозяйственной деятельности при выборе и проверке контрагента лучше пользоваться понятием и критериями взаимозависимости, потому что: