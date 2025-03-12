Сам себе детектив: выявите опасные связи контрагента

Зачем проверять связи контрагента
Проверка юридических связей — это вопрос безопасности компании, и вот почему:
Налоговые риски. Если среди связанных с вашим контрагентом лиц есть «технические» компании, он рано или поздно попадет в поле зрения налоговых органов. Налоговики могут проверить всю его хозяйственную деятельность и по цепочке заинтересоваться вами. В итоге даже без сотрудничества с компаниями-однодневками вы попадете под налоговую проверку.
Мошенничество. Если среди связей контрагента обнаружатся лица, уличенные в мошеннических схемах, вы и ваша компания рискуете оказаться фигурантами уголовных дел.
Предпринимательские риски. Наличие у партнера странных связей и его участие в сомнительных операциях может говорить о его недобросовестности в принципе. Сотрудничая с такой компанией, нельзя быть уверенным, что она выполнит свои обязательства по договору.
Репутационные риски. Если репутация вашего партнера запятнана связями с сомнительными компаниями и людьми, сотрудничество с ними грозит негативно сказаться и на вашей компании.
Какие связи необходимо проверять
Соберите информацию о юридических, физических лицах и ИП, с которыми ваш контрагент:
аффилирован и взаимозависим;
сотрудничал в прошлом и сотрудничает сейчас.
Аффилированные и взаимозависимые лица
Аффилированность и взаимозависимость — схожие понятия, оба они означают, что лица тем или иным образом могут влиять на работу друг друга.
Однако они имеют и различия, прежде всего — по сфере применения. «Аффилированность» — это понятие из законодательства о конкуренции, оно определено в статье 6 закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1.
Здесь же перечислены лица, которые являются аффилированными, среди них, например:
руководитель юридического лица и члены его органов управления;
компания и лица, у которых более 20% ее голосующих акций или долей;
участники одной финансово-промышленной группы.
«Взаимозависимость» — это термин налогового законодательства, он определен в статье 105.1 Налогового кодекса. Взаимозависимыми являются, в том числе:
организации, если одна из них участвует в другой и доля этого участия составляет более 25%;
организация и лицо, которое имеет полномочия по назначению руководителя или как минимум половины состава коллегиального исполнительного органа этой организации — то есть имеет прямое влияние на то, кто будет ею управлять;
компания и ее руководитель;
организации, которыми руководит один и тот же человек;
супруги и близкие родственники — родители, дети, братья и сестры, опекун и подопечный.
Таким образом, «аффилированность» и «взаимозависимость» — понятия довольно близкие, но не синонимичные. В ежедневной хозяйственной деятельности при выборе и проверке контрагента лучше пользоваться понятием и критериями взаимозависимости, потому что:
они шире и во многом включают в себя критерии аффилированности;
на них опираются налоговые органы.
Как узнать, с кем взаимозависим будущий контрагент
Первый источник информации, к которому следует обратиться, — это сервис Федеральной налоговой службы «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Получите с его помощью выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или аналогичного реестра индивидуальных предпринимателей, если искомый контрагент является ИП. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП покажет, кто стоит во главе компании, ее дочерние организации и полный список учредителей.
Однако анализ взаимозависимости с помощью одной только выписки — процесс трудоемкий. Чтобы упростить его, ФНС создала специальный сервис проверки юридических лиц и ИП «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента».
Здесь достаточно ввести название или ИНН потенциального контрагента, чтобы:
узнать, кто его учредил и кто им руководит;
получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
запросить копии учредительных документов;
узнать коды экономической деятельности, адрес регистрации и многое другое.
Более того, если ввести адрес компании в разделе «Адреса ЮЛ», можно за несколько секунд получить полный список лиц, зарегистрированных на тот же адрес. Это полезная информация, поскольку нередко компании, привязанные к одному адресу, оказываются взаимозависимыми.
Особенно удобен раздел «Участие в ЮЛ». С его помощью легко проверить, во скольких компаниях участвует тот или иной человек — достаточно ввести его ИНН или ФИО.
Система для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов
Забудьте о ручном мониторинге и десятках открытых программ. Контролировать дела и компании теперь легко
Как проверить связи между субъектами с помощью коммерческих сервисов
Сервисы ФНС не являются коммерческими — они бесплатны и доступны всем. Однако их возможности ограниченны. Если требуется более глубокий анализ взаимозависимости компаний и нет времени самостоятельно копаться в выписках из ЕГРЮЛ, на помощь приходят платные сервисы. Один из них — сервис проверки контрагентов Casebook.
Casebook позволяет изучить материнскую и дочерние организации, собственников, скрытых бенефициаров, руководителей организации. Нажмите на конкретную персону и увидите, какими компаниями она владеет, управляет, как распределяются доли участия.
Проверка контрагентов потенциального партнера
Установить доподлинно полный список контрагентов, с которыми сотрудничает потенциальный партнер, невозможно — компания вправе не разглашать информацию о всех своих договорах или вовсе охранять эту информацию с помощью коммерческой тайны.
Однако кое-что «раскопать» все же можно:
Проверьте публичные данные о потенциальном партнере: проанализируйте его собственные ресурсы — сайт, блог, социальные сети, публикации на сторонних порталах, публичные выступления его представителей. Все эти источники информации пусть и косвенно, но дают понять, с кем компания сотрудничает.
Изучите судебную активность компании. Сделать это можно с помощью Картотеки арбитражных дел — бесплатного сервиса на сайте арбитражных судов — либо с помощью коммерческих сервисов — тот же Casebook предоставляет обширную информацию о судебных делах компаний.
При анализе судебных дел важно обратить внимание на то, с кем и о чем чаще всего судится компания:
если у потенциального контрагента уже случались споры с налоговой по поводу его сотрудничества с фирмами-однодневками — это неприятный звоночек. Возможно, контрагент и сейчас сотрудничает с техническими компаниями;
если на будущего партнера часто подают в суд в связи с его неисполнением обязательств по договору, возможно, компания халатно относится к сотрудничеству. Становясь ее партнером, вы рискуете тоже не получить исполнения по договору и стать очередным истцом, взыскивающим с нее долги.
Важно понимать: все это — косвенные признаки недобросовестности потенциального контрагента. Однако, если тревожных звоночков много, лучше заранее задуматься, стоит ли рисковать деньгами, репутацией и нервами ради договора с таким партнером.
Система для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов
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