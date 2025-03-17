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Проверка контрагентов

Проверка финансовой и бухгалтерской отчетности контрагента

Финансовая (бухгалтерская) отчетность будущего контрагента помогает увидеть реальное материальное состояние бизнеса, понять, добросовестно ли компания ведет дела и безопасно ли с ней сотрудничать. В статье расскажем, как анализировать такие документы и на что обратить внимание.

Зачем проверять финансовую отчетность контрагента

Анализ финансовой отчетности будущего партнера поможет уберечься от коммерческих и налоговых рисков.

Коммерческие риски 

Финансовая документация наглядно покажет, устойчиво ли материальное положение компании и насколько она способна исполнить свои обязательства по договорам. Если по отчетности видно, что компания в убытках или вовсе на грани банкротства, сотрудничество с ней грозит материальными потерями.

Налоговые риски

С точки зрения налоговых рисков бухгалтерская отчетность поможет избежать еще более серьезных проблем — проверок, доначислений и штрафов. Налоговики с подозрением относятся к компаниям, которые два или более года подряд фиксируют в своей отчетности убытки. Особенно если каждый год убытки новые; если убыток возник давно и просто перенесен в текущую декларацию с прошлых лет — это не вызывает вопросов. 

Логика налоговиков ясна: если бизнес несколько лет подряд не приносит прибыли и работает в убыток, зачем им заниматься? Возникает подозрение, что никакого убытка в реальности нет, что налогоплательщик намеренно завышает расходы или занижает доходы и таким образом пытается уйти от уплаты налогов.

Таким образом, если компания регулярно фиксирует убытки, скорее всего, она станет предметом особого внимания со стороны налоговиков. Они запросят пояснения как у нее самой, так и ее контрагентов, а если эти пояснения их не удовлетворят, устроят полноценную проверку.

При выездных проверках инспекторы проверяют всю хозяйственную деятельность компании и по цепочке могут заинтересоваться и ее партнерами. То есть, если вы сотрудничаете с организацией, куда пришла проверка, очень вероятно, что и ваша деятельность станет предметом интереса налоговиков. 

Какие документы входят в финансовую отчетность компании

1. Бухгалтерский баланс. В нем отражаются активы и пассивы компании. В идеальной ситуации они должны быть равны.

  • Активы — это все, чем владеет лицо, в том числе основные средства, товары дебиторка и прочее.

  • Пассивы — то, за счет чего приобретаются активы: капитал, нераспределенная прибыль, кредиторская задолженность и тому подобные категории.

2. Отчет о финансовых результатах. Этот документ показывает результаты деятельности компании за текущий год и предыдущий, в том числе динамику доходов и расходов. Из отчета о финансовых результатах видно, насколько стабильна и эффективна компания.

3. Отчет об изменениях капитала. Документ показывает движение капитала. Из него, например, видно на сколько изменился капитал и размер чистых активов.

4. Отчет о движении денежных средств. Раскрывает информацию о платежах, поступлениях и остатках денег. 

5. Пояснения. Прикладываются, если необходимо расшифровать какие-то числовые значения. 

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На что обратить внимание при анализе финансовой отчетности

Для оценки финансового состояния контрагента следует проанализировать ряд показателей. Поговорим о каждом подробнее.

Оборотные и внеоборотные активы

Оборотные активы — это, например, деньги, запасы продукции на складах, сырье. Они, как правило, постоянно в работе и быстро используются. 

Внеоборотные активы — это долгосрочные вклады, объекты интеллектуальной собственности, недвижимость и оборудование. Они являются долгосрочными, ими компания пользуется годами, иногда — десятилетиями. Внеоборотные активы гораздо сложнее продать и превратить в деньги. 

Выбирая контрагента, обратите внимание на соотношение разных видов активов. Хорошо, если оборотных активов больше — это означает, что в быстром доступе у него есть деньги, а значит, он может быстро расплачиваться по обязательствам. 

Если же внеоборотных активов много, а оборотныхнет, это может быть тревожным звоночком и означать, что для погашения обязательств контрагенту придется продавать их, а это часто требует времени. 

При этом важно учитывать и суть ваших с контрагентом отношений. Так, если вы заключаете долгосрочное соглашение, исполнение которого растянуто на несколько лет, наличие большого количества внеоборотных активов будет неплохой гарантией на будущее.

Запасы

У компаний, которые оказывают услуги или занимаются вложениями в ценные бумаги, запасов нет — это естественно. А вот для поставщика товаров опрометчиво не иметь запасов. Если новая закупка сорвется, обеспечить свои обязательства будет нечем. 

Дебиторская и кредиторская задолженности

Дебиторская задолженность — это долги третьих лиц перед компанией, кредиторская — долги самой компании перед другими лицами.

Важно помнить, что при активной коммерческой деятельности чаще всего у компании возникают какие-то долги — она берет кредиты, заключает договоры с отсроченным исполнением и так далее. То есть сама по себе кредиторская задолженность не говорит о том, что компания нестабильна или в кризисе.

Тут надо учитывать несколько факторов:

  1. Динамика соотношения дебиторки и кредиторки. Если оно относительно стабильно и не меняется годами — все хорошо, таков баланс компании.

  2. Динамика кредиторской задолженности. Даже если она большая, но большая уже не первый год — это тоже нормально, гораздо хуже, если долги были минимальны, а в последнее время сделали резкий скачок. Возможно, у компании возникли проблемы, но и тут есть нюансы.

  3. Причины роста кредиторки должны быть. Если вы видите, что у компании выросла кредиторская задолженность и при этом знаете, что она недавно приобрела дорогостоящее оборудование — все хорошо. Если задолженность выросла, но компания ничего не приобрела, очень вероятно, что она берет деньги в долг на текущую деятельность, а это уже очень тревожный знак.

Прибыль и убытки

По сути речь идет о соотношении того, сколько компания заработала и потратила. В идеале оно должно быть положительным, то есть убытков должно быть меньше, чем прибыли. Это означает, что компания работает в плюс и эффективна.

Однако и убыточная отчетность сама по себе — это не приговор. Возможно, компания осваивает новый вид деятельности и вкладывает туда значительные средства. В таком случае главное, чтобы у руководства организации был план выхода в прибыль. При этом важно помнить о налоговых рисках сотрудничества с компанией, которая из года в год фиксирует убыток. Очень возможно, что рано или поздно налоговики ею заинтересуются.

Сервисы для проверки отчетности

Ознакомиться с отчетностью любой компании можно бесплатно на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО).  

Предоставлять в налоговую отчетность обязаны все компании, кроме:

  • бюджетных организаций;

  • ЦБ и компаний, которые подают свою отчетность в ЦБ;

  • религиозных организаций;

  • компаний, чья отчетность содержит гостайну;

  • отдельных организаций, освобожденных от предоставления отчетности Правительством.

Найти отчетность конкретной компании на ресурсе просто — достаточно ввести в строку поиска ее название, ИНН или ОГРН. В течение нескольких секунд система предоставит все доступные документы.

Страница компании на ресурсе БФО

Коммерческие сервисы для оценки финансового состояния контрагента

Существует немало платных сервисов, которые позволяют анализировать финансовую отчетность компаний быстрее и эффективнее. Один из самых удобных — Casebook.

Сервис собирает информацию о компании из массы общедоступных источников и преподносит ее в удобном и хорошо считываемом формате графиков и таблиц. 

Например, график финансового состояния позволяет в динамике посмотреть, как менялась выручка, чистая прибыль и задолженности организации.

Показывая бухгалтерский баланс, система автоматически выделит рост показателя зеленым цветом, а падение — красным, считать вручную ничего не надо, а также даст пояснения по возможной трактовке показателей.

Таким образом, анализ финансового состояния компании с помощью Casebook займет всего несколько минут.

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