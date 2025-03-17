Проверка финансовой и бухгалтерской отчетности контрагента

Зачем проверять финансовую отчетность контрагента
Анализ финансовой отчетности будущего партнера поможет уберечься от коммерческих и налоговых рисков.
Коммерческие риски
Финансовая документация наглядно покажет, устойчиво ли материальное положение компании и насколько она способна исполнить свои обязательства по договорам. Если по отчетности видно, что компания в убытках или вовсе на грани банкротства, сотрудничество с ней грозит материальными потерями.
Налоговые риски
С точки зрения налоговых рисков бухгалтерская отчетность поможет избежать еще более серьезных проблем — проверок, доначислений и штрафов. Налоговики с подозрением относятся к компаниям, которые два или более года подряд фиксируют в своей отчетности убытки. Особенно если каждый год убытки новые; если убыток возник давно и просто перенесен в текущую декларацию с прошлых лет — это не вызывает вопросов.
Логика налоговиков ясна: если бизнес несколько лет подряд не приносит прибыли и работает в убыток, зачем им заниматься? Возникает подозрение, что никакого убытка в реальности нет, что налогоплательщик намеренно завышает расходы или занижает доходы и таким образом пытается уйти от уплаты налогов.
Таким образом, если компания регулярно фиксирует убытки, скорее всего, она станет предметом особого внимания со стороны налоговиков. Они запросят пояснения как у нее самой, так и ее контрагентов, а если эти пояснения их не удовлетворят, устроят полноценную проверку.
При выездных проверках инспекторы проверяют всю хозяйственную деятельность компании и по цепочке могут заинтересоваться и ее партнерами. То есть, если вы сотрудничаете с организацией, куда пришла проверка, очень вероятно, что и ваша деятельность станет предметом интереса налоговиков.
Какие документы входят в финансовую отчетность компании
1. Бухгалтерский баланс. В нем отражаются активы и пассивы компании. В идеальной ситуации они должны быть равны.
Активы — это все, чем владеет лицо, в том числе основные средства, товары дебиторка и прочее.
Пассивы — то, за счет чего приобретаются активы: капитал, нераспределенная прибыль, кредиторская задолженность и тому подобные категории.
2. Отчет о финансовых результатах. Этот документ показывает результаты деятельности компании за текущий год и предыдущий, в том числе динамику доходов и расходов. Из отчета о финансовых результатах видно, насколько стабильна и эффективна компания.
3. Отчет об изменениях капитала. Документ показывает движение капитала. Из него, например, видно на сколько изменился капитал и размер чистых активов.
4. Отчет о движении денежных средств. Раскрывает информацию о платежах, поступлениях и остатках денег.
5. Пояснения. Прикладываются, если необходимо расшифровать какие-то числовые значения.
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На что обратить внимание при анализе финансовой отчетности
Для оценки финансового состояния контрагента следует проанализировать ряд показателей. Поговорим о каждом подробнее.
Оборотные и внеоборотные активы
Оборотные активы — это, например, деньги, запасы продукции на складах, сырье. Они, как правило, постоянно в работе и быстро используются.
Внеоборотные активы — это долгосрочные вклады, объекты интеллектуальной собственности, недвижимость и оборудование. Они являются долгосрочными, ими компания пользуется годами, иногда — десятилетиями. Внеоборотные активы гораздо сложнее продать и превратить в деньги.
Выбирая контрагента, обратите внимание на соотношение разных видов активов. Хорошо, если оборотных активов больше — это означает, что в быстром доступе у него есть деньги, а значит, он может быстро расплачиваться по обязательствам.
Если же внеоборотных активов много, а оборотных — нет, это может быть тревожным звоночком и означать, что для погашения обязательств контрагенту придется продавать их, а это часто требует времени.
При этом важно учитывать и суть ваших с контрагентом отношений. Так, если вы заключаете долгосрочное соглашение, исполнение которого растянуто на несколько лет, наличие большого количества внеоборотных активов будет неплохой гарантией на будущее.
Запасы
У компаний, которые оказывают услуги или занимаются вложениями в ценные бумаги, запасов нет — это естественно. А вот для поставщика товаров опрометчиво не иметь запасов. Если новая закупка сорвется, обеспечить свои обязательства будет нечем.
Дебиторская и кредиторская задолженности
Дебиторская задолженность — это долги третьих лиц перед компанией, кредиторская — долги самой компании перед другими лицами.
Важно помнить, что при активной коммерческой деятельности чаще всего у компании возникают какие-то долги — она берет кредиты, заключает договоры с отсроченным исполнением и так далее. То есть сама по себе кредиторская задолженность не говорит о том, что компания нестабильна или в кризисе.
Тут надо учитывать несколько факторов:
Динамика соотношения дебиторки и кредиторки. Если оно относительно стабильно и не меняется годами — все хорошо, таков баланс компании.
Динамика кредиторской задолженности. Даже если она большая, но большая уже не первый год — это тоже нормально, гораздо хуже, если долги были минимальны, а в последнее время сделали резкий скачок. Возможно, у компании возникли проблемы, но и тут есть нюансы.
Причины роста кредиторки должны быть. Если вы видите, что у компании выросла кредиторская задолженность и при этом знаете, что она недавно приобрела дорогостоящее оборудование — все хорошо. Если задолженность выросла, но компания ничего не приобрела, очень вероятно, что она берет деньги в долг на текущую деятельность, а это уже очень тревожный знак.
Прибыль и убытки
По сути речь идет о соотношении того, сколько компания заработала и потратила. В идеале оно должно быть положительным, то есть убытков должно быть меньше, чем прибыли. Это означает, что компания работает в плюс и эффективна.
Однако и убыточная отчетность сама по себе — это не приговор. Возможно, компания осваивает новый вид деятельности и вкладывает туда значительные средства. В таком случае главное, чтобы у руководства организации был план выхода в прибыль. При этом важно помнить о налоговых рисках сотрудничества с компанией, которая из года в год фиксирует убыток. Очень возможно, что рано или поздно налоговики ею заинтересуются.
Сервисы для проверки отчетности
Ознакомиться с отчетностью любой компании можно бесплатно на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО).
Предоставлять в налоговую отчетность обязаны все компании, кроме:
бюджетных организаций;
ЦБ и компаний, которые подают свою отчетность в ЦБ;
религиозных организаций;
компаний, чья отчетность содержит гостайну;
отдельных организаций, освобожденных от предоставления отчетности Правительством.
Найти отчетность конкретной компании на ресурсе просто — достаточно ввести в строку поиска ее название, ИНН или ОГРН. В течение нескольких секунд система предоставит все доступные документы.
Коммерческие сервисы для оценки финансового состояния контрагента
Существует немало платных сервисов, которые позволяют анализировать финансовую отчетность компаний быстрее и эффективнее. Один из самых удобных — Casebook.
Сервис собирает информацию о компании из массы общедоступных источников и преподносит ее в удобном и хорошо считываемом формате графиков и таблиц.
Например, график финансового состояния позволяет в динамике посмотреть, как менялась выручка, чистая прибыль и задолженности организации.
Показывая бухгалтерский баланс, система автоматически выделит рост показателя зеленым цветом, а падение — красным, считать вручную ничего не надо, а также даст пояснения по возможной трактовке показателей.
Таким образом, анализ финансового состояния компании с помощью Casebook займет всего несколько минут.
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