Проверка финансовой и бухгалтерской отчетности контрагента

Финансовая документация наглядно покажет, устойчиво ли материальное положение компании и насколько она способна исполнить свои обязательства по договорам. Если по отчетности видно, что компания в убытках или вовсе на грани банкротства, сотрудничество с ней грозит материальными потерями .

С точки зрения налоговых рисков бухгалтерская отчетность поможет избежать еще более серьезных проблем — проверок, доначислений и штрафов. Налоговики с подозрением относятся к компаниям, которые два или более года подряд фиксируют в своей отчетности убытки. Особенно если каждый год убытки новые; если убыток возник давно и просто перенесен в текущую декларацию с прошлых лет — это не вызывает вопросов.

Логика налоговиков ясна: если бизнес несколько лет подряд не приносит прибыли и работает в убыток, зачем им заниматься? Возникает подозрение, что никакого убытка в реальности нет, что налогоплательщик намеренно завышает расходы или занижает доходы и таким образом пытается уйти от уплаты налогов.

Таким образом, если компания регулярно фиксирует убытки, скорее всего, она станет предметом особого внимания со стороны налоговиков. Они запросят пояснения как у нее самой, так и ее контрагентов, а если эти пояснения их не удовлетворят, устроят полноценную проверку.