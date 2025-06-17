Как сократить налоговую нагрузку с помощью цифровых сервисов

Грамотно выбранный налоговый режим позволяет сократить налоговую нагрузку и сэкономить. Здесь потребуются как знания в налоговом и бухгалтерском учете, так и понимание перспектив бизнеса.

Разберемся, как в этом помогают цифровые инструменты, на примере сервиса Casebook.

Налоговые режимы для бизнеса: как выбрать свой

Общая система налогообложения

После регистрации компания автоматически оказывается на ОСН. Это самый затратный режим. Он включает:

НДС — до 20%;

налог на прибыль — 25%;

другие налоги, например на транспорт или имущество.

Работа на ОСН требует ведения полноценного бухгалтерского учета и сдачи налоговой отчетности. Его могут использовать все: ограничений по видам деятельности, доходу или численности сотрудников нет. Минус — высокая налоговая и административная нагрузка.

Упрощенная система налогообложения

Малому и среднему бизнесу можно перейти на УСН. Она обходится проще и дешевле, но имеет ограничения по доходу, числу сотрудников и стоимости активов. На УСН можно выбрать один из двух объектов налогообложения:

доходы — тогда ставка налога будет 6%;

доходы минус расходы — тогда ставка составит 15%.

НДС и налог на прибыль при этом платить не нужно.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения

Все устроено максимально просто: налоги рассчитываются и уплачиваются автоматически — через банк и личный кабинет на сайте ФНС. Это освобождает от отчетности, но:

ставки выше: 8% с доходов или 20% с доходов минус расходы;

требования к налогоплательщику по доходу и количеству сотрудников еще строже.

Выбор режима зависит от конкретной ситуации: оборота, расходов, штата. Чтобы принять обоснованное решение, можно использовать сервис на сайте ФНС.

Тем, кто на старте и еще не может предсказать точные цифры, можно пойти глубже: проанализировать, как устроены похожие компании. Здесь и пригодятся цифровые сервисы.

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Как выбрать налоговый режим с помощью цифровых сервисов

Шаг 1. Найдите похожие компании

Откройте Casebook и зайдите в раздел «Расширенный поиск». Укажите параметры, близкие к вашему бизнесу, например:

регион;

код ОКВЭД (вид деятельности);

размер компании (по желанию).

Например, если вы собираетесь разводить домашних животных в Москве, укажите соответствующий ОКВЭД и регион.

Нажмите кнопку поиска и получите список компаний, которые уже работают в этой нише.

Шаг 2. Изучите их налоговую нагрузку

Перейдите в карточку компании и откройте раздел «Налоговые данные». Здесь в удобном формате собрана вся информация о налогообложении. Изучение хотя бы трех–пяти фирм дает объективное представление не только о компаниях, но и о том, как в целом обстоит дело на рынке разведения домашних животных:

как соотносятся прибыль и расходы;

какие в среднем объемы налогов уплачивают компании;

какие режимы налогообложения используют;

на сколько они в среднем велики по численности сотрудников.

Такой анализ поможет не только выбрать оптимальный налоговый режим, но и и составить более реалистичную стратегию ведения бизнеса.

Итог

Чтобы выбрать оптимальный налоговый режим, нужно:

Изучить все имеющиеся варианты налогообложения. Проанализировать экономику собственного бизнеса и перспективы его развития. Если бизнес новый, провести анализ других игроков этого рынка. Выбрать систему налогообложения, которая подойдет лучше всего.

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