Как сократить налоговую нагрузку с помощью цифровых сервисов
Разберемся, как в этом помогают цифровые инструменты, на примере сервиса Casebook.
Налоговые режимы для бизнеса: как выбрать свой
Общая система налогообложения
После регистрации компания автоматически оказывается на ОСН. Это самый затратный режим. Он включает:
НДС — до 20%;
налог на прибыль — 25%;
другие налоги, например на транспорт или имущество.
Работа на ОСН требует ведения полноценного бухгалтерского учета и сдачи налоговой отчетности. Его могут использовать все: ограничений по видам деятельности, доходу или численности сотрудников нет. Минус — высокая налоговая и административная нагрузка.
Упрощенная система налогообложения
Малому и среднему бизнесу можно перейти на УСН. Она обходится проще и дешевле, но имеет ограничения по доходу, числу сотрудников и стоимости активов. На УСН можно выбрать один из двух объектов налогообложения:
доходы — тогда ставка налога будет 6%;
доходы минус расходы — тогда ставка составит 15%.
НДС и налог на прибыль при этом платить не нужно.
Автоматизированная упрощенная система налогообложения
Все устроено максимально просто: налоги рассчитываются и уплачиваются автоматически — через банк и личный кабинет на сайте ФНС. Это освобождает от отчетности, но:
ставки выше: 8% с доходов или 20% с доходов минус расходы;
требования к налогоплательщику по доходу и количеству сотрудников еще строже.
Выбор режима зависит от конкретной ситуации: оборота, расходов, штата. Чтобы принять обоснованное решение, можно использовать сервис на сайте ФНС.
Тем, кто на старте и еще не может предсказать точные цифры, можно пойти глубже: проанализировать, как устроены похожие компании. Здесь и пригодятся цифровые сервисы.
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Как выбрать налоговый режим с помощью цифровых сервисов
Шаг 1. Найдите похожие компании
Откройте Casebook и зайдите в раздел «Расширенный поиск». Укажите параметры, близкие к вашему бизнесу, например:
регион;
код ОКВЭД (вид деятельности);
размер компании (по желанию).
Например, если вы собираетесь разводить домашних животных в Москве, укажите соответствующий ОКВЭД и регион.
Нажмите кнопку поиска и получите список компаний, которые уже работают в этой нише.
Шаг 2. Изучите их налоговую нагрузку
Перейдите в карточку компании и откройте раздел «Налоговые данные». Здесь в удобном формате собрана вся информация о налогообложении. Изучение хотя бы трех–пяти фирм дает объективное представление не только о компаниях, но и о том, как в целом обстоит дело на рынке разведения домашних животных:
как соотносятся прибыль и расходы;
какие в среднем объемы налогов уплачивают компании;
какие режимы налогообложения используют;
на сколько они в среднем велики по численности сотрудников.
Такой анализ поможет не только выбрать оптимальный налоговый режим, но и и составить более реалистичную стратегию ведения бизнеса.
Итог
Чтобы выбрать оптимальный налоговый режим, нужно:
Изучить все имеющиеся варианты налогообложения.
Проанализировать экономику собственного бизнеса и перспективы его развития.
Если бизнес новый, провести анализ других игроков этого рынка.
Выбрать систему налогообложения, которая подойдет лучше всего.
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