Пять признаков юридического заключения, которому доверяет бизнес

Два заключения по одному вопросу

Представим, что финансовому директору принесли два заключения по крупному договору.

В первом — 18 страниц: нормы, судебная практика и в конце осторожный вывод о том, что правовая оценка зависит от фактических обстоятельств.

Во втором вывод виден сразу:

Договор можно подписывать после изменения двух условий. Без правок есть риск взыскания неустойки и убытков. Вероятность спора — средняя. До подписания нужно изменить пункт об ответственности и получить подтверждение полномочий контрагента.

Дальше — подробное обоснование, судебная практика, альтернативные позиции и варианты действий. По какому документу проще принять решение?

Фокус на правовом анализе Фокус на принятии решения Начинается с правового регулирования Начинается с ответа Перечисляет возможные риски Показывает значимость рисков Описывает судебную практику Объясняет, как практика влияет на решение Оставляет выбор читателю Предлагает варианты действий Заканчивается правовым выводом Заканчивается следующим шагом

Сильное заключение последовательно отвечает на пять вопросов: какой вывод → на чем он основан → какие есть риски → что может ослабить позицию → что делать дальше.