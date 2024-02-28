Иностранные сотрудники? Начисляем налоги правильно

Налоговый резидент – это гражданин, который находится на территории Российской Федерации более 183 календарных дней в году. С таких граждан НДФЛ удерживается по ставке 13% с применением вычетов.

Налоговый нерезидент — гражданин, который в течение года более 183 суток пребывал за пределами Российской Федерации. С них НДФЛ взимается по ставке 30%, либо в исключительных случаях 13%, без применения налоговых вычетов.

Для подтверждения своего налогового статуса иностранец должен представить налоговому агенту любые документы, подтверждающие его фактическое нахождение на территории Российской Федерации. Налоговым кодексом данный перечень документов не регламентирован.

Вышеуказанные ставки НДФЛ применяются независимо от того какой договор заключен с работником-иностранцем — трудовой или ГПХ.

Необходимо отметить, что налоговая ставка в размере 13% независимо от статуса иностранца установлена, в том числе для временно пребывающих безвизовых иностранцев, работающих по патенту (п. 3 ст.224 НК) и для граждан государств — членов ЕАЭС (ст. 73 договора о ЕАЭС, п.3 ст.226 НК).

При этом в случае, если на конец налогового периода иностранный работник из государства — члена ЕАЭС не приобретет статус налогового резидента РФ, то на него распространяются общие правила исчисления НДФЛ для лиц, не являющихся налоговыми резидентами. Таким образом, НДФЛ, удержанный по ставке 13% с доходов иностранцев из стран-участниц ЕАЭС, необходимо будет пересчитать по ставке 30% (письмо Минфина от 16.12.2019 № 03-04-05/98059).

Налоговые вычеты по НДФЛ, в том числе стандартные, имущественные и социальные, предоставляются работникам-иностранцам только после того, как работник станет налоговым резидентом (п. 2.1 ст. 210 НК).

При этом иностранные работники с патентом вправе оформить налоговый вычет на сумму фиксированных авансовых платежей по патенту (п. 6 ст. 227.1 НК).

Страховые взносы начисляются на иностранного работника по общему правилу независимо от его статуса с 1 января 2023 года по тарифу 30% с выплат независимо от того какой договор с ним заключен трудовой или ГПХ (п. 1 ст. 420 НК). Иностранный гражданин страны-участницы ЕАЭС, работающий на территории Российской Федерации, не имеет никаких привилегий. Страховые взносы начисляются на них в том же порядке, что и в отношении российских граждан.

Тариф в размере 30% применяется до достижения предельной величины, которая в 2024 году составляет 2,225 млн руб. (постановление Правительства от 10.11.2023 № 1883). После превышения дохода работодатель применяет тариф в размере 15,1%.

Принимая во внимание, что минимизировать налоговые обязательства в зависимости от выбранного договора с иностранным гражданином не удастся, необходимо отметить плюсы и минусы заключения с иностранным работником трудового договора и договора ГПХ.

Так, при заключении трудового договора, в первую очередь характеризуют работодателя как добросовестного и позволяют установить долгосрочное сотрудничество с работником. Вместе с тем, именно трудовой договор позволяет осуществлять надлежащий контроль над работником, дает возможность привлечь его к дисциплинарной и материальной ответственности.

Однако трудовой договор подразумевает необходимость ведения кадрового учета, выплаты работодателем больничных листов, компенсаций, предоставления отпусков и иных гарантий, предусмотренных ТК. Отсутствие указанных требований в свою очередь является плюсом для заключения договора ГПХ.

Среди минусов договора ГПХ можно выделить отсутствие контроля со стороны заказчика, а главное высокий риск переквалификации отношений в трудовые и признания работодателя налоговым агентом.

При этом, договор ГПХ является оптимальным решением в том случае, если иностранный гражданин оказывает услуги как самозанятый или ИП, поскольку в таком случае начислять и уплачивать налоги за себя они будут самостоятельно.

Однако очень важно при этом грамотного составить договор ГПХ в целях снижения рисков его переквалификации в трудовой, что впоследствии может обернуться для организации доначислениями НДФЛ, страховых взносов, а также привлечения к налоговой ответственности по ст.122, 123 НК.

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