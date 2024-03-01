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По пунктам разбираемся, кто может применять НПД, какие риски сотрудничества с самозанятым можно выделить и как наладить безопасное сотрудничество.
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Кто такой самозанятый и как с ним работать безопасно для бизнеса
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто имеет право применять специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»

Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года (установлен законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ)

Налог на профессиональный доход вправе применять физические лица и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:

  • Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества;

  • При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор;

  • Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам;

  • Сумма дохода, учитываемая при определении налоговой базы, не превышает 2,4 млн руб.;

  • Не применяют иные специальные налоговые режимы, не ведут предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются НДФЛ;

  • Вид деятельности не подпадает в перечень исключений, указанных в статьях 4, 6 закона № 422-ФЗ.

Режим позволяет вместо НДФЛ платить с дохода от деятельности (использования имущества) налог по более низкой ставке, а для ИП еще и возможность не платить НДС (с некоторыми исключениями) и обязательные страховые взносы за себя (ч. 8, 9, 11 ст. 2, ст. 10 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

По НПД не нужно сдавать отчетность. Налог для вас рассчитает сама инспекция. Для этого нужно передавать ей сведения о расчетах с покупателями (заказчиками) через мобильное приложение «Мой налог», уполномоченного оператора электронной площадки или кредитную организацию (ч. 1, 2 ст. 11, ст. 13, ч. 1 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

У организации в отношении облагаемого дохода, выплаченного плательщику налога на профессиональный доход, не возникает обязанностей налогового агента. Соответственно, платить НДФЛ с таких доходов и представлять расчет 6-НДФЛ не надо. Условием такого освобождения является, в частности, наличие гражданско-правового договора и отсутствие с самозанятым лицом трудовых отношений либо их прекращение не менее двух лет назад (ч. 8 ст. 2, п. 8 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Выплаты плательщику налога на профессиональный доход не надо облагать страховыми взносами и отражать в отчетности по страховым взносам при условии (п. 8 ч. 2 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 15 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ):

  • при заключении договора с плательщиком налога на профессиональный доход важно грамотно составить договор и прописать все условия так, чтобы налоговая не переквалифицировала договор в трудовой.

Если при проведении мероприятий налогового контроля инспекцией будет установлено, что фактически между организацией и физическим лицом — плательщиком налога на профессиональный доход имеют место трудовые, а не гражданско-правовые отношения, то первому будут грозить доначисления НДФЛ, как налоговому агенту, страховые взносы, пени за несвоевременную уплату налогов, а также штрафы, установленные ст. 122, 123 НК.

Предметом трудовых правоотношений является сам процесс труда работника по определенной трудовой функции (профессии, специальности или должности) в данной организации. В трудовых правоотношениях обязанность по организации труда и его охране лежит на работодателе. Трудовым правоотношениям присущ длящийся характер, они, как правило, не прекращаются после завершения работником какого-либо действия (рабочей операции) или трудового задания, поскольку работник вступает в указанные правоотношения для выполнения определенной работы как процесса.

Предметом гражданских правоотношений является конечный результатпродукт труда. В гражданских правоотношениях исполнитель сам организует свой труд и его охрану. Гражданско-правовые отношения, связанные с трудом, прекращаются по окончании выполнения конкретной работы (задания) и получения определенного результата труда. В гражданско-правовом договоре определен конкретный объем работ и указано, какой результат работ будет достигнут.

ФНС в письме от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@ разъяснила, что характерными признаками применения схем уклонения от налогообложения, с привлечением к выполнению работ граждан, зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход в целях подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, и соответственно незаконной оптимизации страховых взносов и налога на доходы физических лиц являются:

  • организационная зависимость «плательщика НПД» от своего «заказчика», то есть:

    • регистрация физического лица в качестве плательщика НПД — обязательное условие «заказчика»;

    • «Заказчик» распределяет «плательщиков НПД» по объектам (маршрутам), исходя из производственной необходимости;

    • «Заказчик» определяет режим работы «плательщика НПД», в том числе продолжительность рабочего дня (смены), время отдыха;

    • работник «заказчика» непосредственно руководит и контролирует работу «плательщика НПД» на объекте (администраторы объектов);

  • инфраструктурная зависимость «плательщика НПД» от «заказчика», то есть «плательщик НПД» выполняет работу полностью материалами, инструментами и оборудованием «заказчика»;

  • порядок оплаты услуг «плательщику НПД» и учет оказываемых услуг аналогичен порядку, установленному ТК.

Указанные признаки характеризуют «плательщика НПД» как лицо, фактически лишенное предпринимательской самостоятельности в ведении своей деятельности.

К доказательствам наличия трудовых отношений, в частности, относятся (письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674):

  • письменные доказательства (например, оформленный пропуск на территорию работодателя, журнал регистрации прихода–ухода сотрудников на работу);

  • документы кадровой деятельности работодателя (графики работы (сменности), графики отпусков, документы о направлении работника в командировку и др.);

  • расчетные листы о начислении заработной платы, ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечислении денежных средств на банковскую карту работника;

  • документы хозяйственной деятельности работодателя (например, заполняемые или подписываемые работником товарные накладные);

  • документы по охране труда, свидетельские показания, аудио- и видеозаписи и др.

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