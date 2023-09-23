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Автоматизация учета

Какие бухгалтерские процессы точно не потянут роботы 

В бухучете применяют роботов RPA. Это программы, которые позволяют автоматизировать и выполнять рутинные задачи в несколько раз быстрее, чем это делает человек. Но бухучет — это не только рутина и там всегда будут задачи, с которыми может справиться только человек. О них мы и расскажем, но начнем с роботов.
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Какие бухгалтерские процессы точно не потянут роботы 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Передайте рутину роботам, чтобы сотрудники занимались действительно важными задачами. Primo RPA поможет в этом.

Что делает робот RPA в бухгалтерии

Подробно о том, какие бухгалтерские задачи можно доверить роботам RPA рассказали в этой статье. Если коротко, то робот RPA отлично справляется с:

  1. Обработкой первичных документов и внесением данных в учетную программу.

  2. Сверкой расчетов с контрагентами.

  3. Формированием бухгалтерской и налоговой отчетности.

  4. Расчетом заработной платы, НДФЛ и страховых взносов, командировки

  5. Складским учетом и управлением запасами.

Зачем на самом деле нужны роботы (RPA) в бухучете и какой риск остаться из-за них без работы?

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Чего не сделает робот

Итак, роботы RPA отлично решают рутинные задачи — быстро и без ошибок. Но это всего лишь программа, которая работает только по заданным шаблонам. Все остальное остается за человеком.

Решение нестандартных ситуаций

Роботы RPA не созданы для того, чтобы решать нестандартные задачи. А таких в бухгалтерии много. Например, после обновления учетной программы пропали данные из справочника «Сотрудники», из-за чего невозможно начислить зарплаты. Распознать и устранить проблему сможет только человек. Также робот никогда не сможет, например, ответить на требование ФНС. 

Работа с неструктурированными данными

Роботы RPA не могут обрабатывать данные, которые не имеют четкой структуры. Например, изображения, аудиозаписи и т.д. Правильно интерпретировать такие данные сможет только человек.

Стратегические решения 

Роботы RPA автоматизируют рутинные и циклические задачи. Однако для принятия стратегических решений, таких как финансовое планирование, разработка бизнес-стратегии и анализ инвестиций, необходимы человеческие навыки, включая экспертизу, творческий подход и способность учитывать множество факторов.

Налоговое планирование

Задачи, связанные с налоговым планированием, требуют высокой квалификации бухгалтера. Он может разрабатывать стратегии для снижения налоговых обязательств компании, используя законные налоговые схемы и льготы.

Робот RPA не создан, чтобы оценить ситуацию, которая сложилась в компании, изучить все возможные варианты и предложить оптимальный.

Для этой задачи нет стандартных алгоритмов и каждое решение индивидуально. Роботу можно делегировать только часть этой функции, например, расчет налогов для различных сценариев. Но финальное решение остается за бухгалтером или налоговым консультантом.

Умная роботизация процессов любой сложности с Primo RPA. Платформа Primo RPA уже сегодня решает задачи роботизации в известных компаниях страны из разных отраслей экономики.

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Финансовый аудит

Финансовый аудит — это сложная задача, которая требует анализа отчетов и способности не только выявлять ошибки, но и объяснять их причины. Эти задачи связаны с анализом множества стандартных и неформализованных документов и требуют гибкости, а не работы по алгоритму.

Коммуникации с клиентами и руководством

У робота RPA нет навыков межличностного общения и эмоционального интеллекта. Лично общаться с клиентами, руководством и коллегами, участвовать в переговорах, отвечать на сложные запросы и решать конфликтные ситуации всегда будет человек. 

Законодательство

Вопросы, связанные с налогообложением, бухгалтерской отчетностью и аудитом, требуют не только глубокого знания законодательства, но и умения применять его на практике. Роботы RPA не могут принимать решения в случаях, где нужно учитывать сложные правовые нюансы.

Бухгалтер должен следить за изменениями в налоговом законодательстве и адаптировать учетную политику компании в соответствии с новыми требованиями.

Чтобы разработать учетную политику, нужно провести анализ множества факторов и сформировать тот набор требований, который необходим для правильного и своевременного ведения учета. Это несложная задача для опытного бухгалтера, но робот RPA решить ее не сможет.

Выявление проблем

Только бухгалтер способен обнаружить нестандартные или подозрительные операции финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которые могут быть признаком мошенничества или ошибок в учете. Его аналитические навыки позволяют выявить потенциальные проблемы и принять меры.

В то же время робот не всегда может понять, что что-то пошло не так.

Бухгалтер без работы не останется

В конечном итоге, бухгалтерия остается областью, в которой роботы могут повысить эффективность и снизить рутинную нагрузку, но они не смогут заменить специалистов. Способности бухгалтера адаптироваться к изменяющимся условиям, нестандартным ситуациям и принимать сложные решения остаются недостижимыми для роботов.

Поэтому автоматизация и искусственный интеллект — это хорошо, но без человека в бухгалтерии не обойтись. 

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Комментарии

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