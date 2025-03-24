Бухгалтерия против хаоса: как RPA+ИИ помогает упорядочить поток документов

Бухгалтерия ведет учет финансовых операций компании и следит за тем, чтобы они соответствовали требованиям регуляторов и законодательства. Решение этих задач требует четко выверенных регламентов внутри организации. Такой подход минимизирует риски и ошибки.

Внутри компании бухгалтерия может выстроить эти регламенты, чтобы все процессы слаженно работали, но внешний мир слишком вариативен. Поставщики присылают счета в формате сканов, бумажных писем или неструктурированных Excel-таблиц, а ключевые условия теряются в 50–страничных договорах с контрагентами.