Требования к росту для службы в армии
Давайте сначала разберемся, с каким ростом не берут в армию и почему вообще он имеет значение. Все дело в том, что армия — это не только про силу и выносливость, но и про соответствие определенным физическим параметрам. Они прописаны в постановлении Правительства № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» и в специальном приложении — Расписании болезней. Как эксперты мы советуем опираться именно на официальные данные, а не на непроверенные статьи в Интернете.
Есть два основных момента, на которые может повлиять рост призывника. Первый — категория годности. В армию не призывают парней ниже 150 см, потому что это считается недостатком физического развития. Второй — распределение по войскам и частям. Учитываются условия и особенности службы, военная специальность. Например, в штурмовые войска нужны крепкие высокие парня, а танкист, наоборот, должен обладать компактной фигурой.
Рост и армия
Итак, какой именно рост считается непризывным с точки зрения врачей в военкомате? Сразу отметим, что далеко не все зависит от конкретной цифры. Важно состояние здоровья в принципе и показатели веса.
Согласно Расписанию болезней, четкие критерии есть только для невысоких парней — в статье 86 указан минимально возможный рост. В армию берут призывников, которые достигли 150 см.
При этом максимальная отметка в документе не зафиксирована. Если вы очень высокий, а со здоровьем все в порядке, вас призовут, просто не в любые войска. Однако рост более 200 см в нашей стране — большая редкость, поэтому у врачей могут возникнуть вопросы к причинам. Иногда это связано с наследственными синдромами и эндокринными нарушениями, а это уже может стать противопоказанием к призыву.
Категории годности по росту
Если на медицинское освидетельствование в военкомат пришел молодой человек ниже 150 см, его не могут сразу призывать, даже если никаких противопоказаний по бумагам нет. Вот как будут действовать врачи, согласно статье 86 Расписания болезней:
сначала призывника признают временно не годным к военной службе на год — категория годности «Г», чтобы он обследовался у эндокринолога;
когда срок действия отсрочки закончится, призывник снова должен прийти в военкомат — на повторном медосвидетельствовании изучат его новые медицинские документы (данные обследований, заключение эндокринолога, результаты лечения);
если рост остался прежним, призывник получит категорию годности «В» — ограниченно годен к военной службе, с которой в армию не берут.
С сильно высоким ростом все не так очевидно, потому что в Расписании болезней нет статьи, посвященной этой особенности. Тут все зависит от медицинских документов:
результаты обязательных диагностических исследований, которые проходят все призывники без исключения;
заключения врача, результаты обследований, справки и выписки из медицинской карты — все, что парень сам принес на медосвидетельствование.
Например, юноша рос слишком быстро, а это привело к проблемам с суставами и позвонками — они просто не успели как следует сформироваться и окрепнуть. В этом случае категория годности зависит от конкретного диагноза. Если ему удастся доказать артроз, спондилолистез или другое непризывное заболевание, его признают ограниченно годным или не годным к военной службе — категории годности «В» и «Д».
Освобождение от армии
Итак, что делать, если ваш твой рост отличается от среднестатистического? Для начала нужно понять, стоит ли за этим какое-то заболевание и что на этот счет говорит Расписание болезней. А потом — приступить к действиям.
Соберите медицинские документы — они должны фиксировать ваши параметры и заболевания, если они есть.
Пройдите медицинское освидетельствование — убедитесь, что измерения врачей в военкомате совпадают с записями в медицинской карте, расскажите о том, что вас беспокоит.
Будьте готовы пройти дополнительные обследования — призывная комиссия может дать направление, чтобы уточнить диагноз.
Обратись за помощью — помните, вы имеете право отстаивать свои интересы, в том числе и при поддержке юристов.
Важно: нужно запастись терпением — военный билет с непризывной категорий годности просто так не дают.
В ваших интересах пройти все назначенные обследования и получить как можно больше документов, подтверждающих противопоказания к службе в армии.
Медицинская комиссия для призывников
Теперь разберемся, что вас ждет в военкомате. Процедура медицинского освидетельствования — это как экзамен, к которому нужно подготовиться. Она состоит из нескольких этапов.
Этап 1. Явка по повестке
Получив повестку на медосвидетельствование, вы обязаны явиться в военкомат. К этому моменты у вас на руках уже должны быть все необходимые медицинские документы, поэтому обратиться к врачу и пройти обследования нужно заранее.
Этап 2. Осмотр врачами в военкомате
К медосвидетельствованию привлекают врачей разных специальностей — как минимум семь специалистов. Сообщите обо всех своих жалобах, подкрепите их медицинскими документами.
Этап 3. Измерение роста и веса
Ваши параметры обязательно измерят на месте. Уточните их и обратите внимание врача, если полученные цифры не соответствуют записям в вашей медицинской карте.
Этап 4. Вынесение заключения
После осмотра и изучения предоставленных документов врачи вынесут заключение с категорией годности. Именно на нем будет основано решение призывной комиссии, например, о предоставлении отсрочки или освобождении от призыва. Если вы не согласны с ним, воспользуйтесь правом на обжалование.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Если ваш рост заметно ниже или выше среднего, это может повлиять на возможность призыва в армию. Важно понимать: он может быть просто индивидуальной особенностью, а может говорить о каких-то заболеваниях. В любом случае стоит проконсультироваться с врачом — начните с терапевта. Он изучит вашу ситуацию и даст направления на обследования и к узким специалистам, например, к эндокринологу. Именно от того, поставят ли вам диагноз и как именно он будет звучать, зависит, сможете ли вы получить освобождение от призыва.
Получение военного билета по здоровью — процесс трудный и небыстрый. Мы в ПризываНет знаем, как пройти этот путь без лишних нервов и не потерять драгоценное время. Уже 15 лет мы помогаем призывникам защитить права. Наш опыт — это более 180 000 успешных кейсов. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас, и мы вместе найдем решение вашей проблемы».
Бесплатная консультация от экспертов по военному праву
Что делать, если вас призывают? Как получить отсрочку или военный билет законно
Оставьте номер и получите ответ специалиста на любой вопрос в течение 10 минут
Реклама: ООО МПК, ИНН 5505209691, erid: 2W5zFH7o3vg
Начать дискуссию