Давайте сначала разберемся, с каким ростом не берут в армию и почему вообще он имеет значение. Все дело в том, что армия — это не только про силу и выносливость, но и про соответствие определенным физическим параметрам. Они прописаны в постановлении Правительства № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» и в специальном приложении — Расписании болезней. Как эксперты мы советуем опираться именно на официальные данные, а не на непроверенные статьи в Интернете.

Есть два основных момента, на которые может повлиять рост призывника. Первый — категория годности. В армию не призывают парней ниже 150 см, потому что это считается недостатком физического развития. Второй — распределение по войскам и частям. Учитываются условия и особенности службы, военная специальность. Например, в штурмовые войска нужны крепкие высокие парня, а танкист, наоборот, должен обладать компактной фигурой.