Категория годности «В» в военкомате

В этой статье мы расскажем, как получить категорию годности «В» и что она дает. Начнем с азов.

Категории годности — это своеобразная система оценки здоровья призывников. На медицинском освидетельствовании в военкомате врачи изучают ваши медицинские документы, а потом выносят заключение о годности к военной службе.

Всего категорий годности пять — по первым буквам алфавита. Нас интересует категория «В». Посмотрим на расшифровку — ограниченно годен к военной службе. Что это может означать? У вас есть проблемы со здоровьем, из-за которых на срочную службу не призовут, но могут мобилизовать.