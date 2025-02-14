Категория годности «В» в военкомате

Что значит категория годности «В»
В этой статье мы расскажем, как получить категорию годности «В» и что она дает. Начнем с азов.
Категории годности — это своеобразная система оценки здоровья призывников. На медицинском освидетельствовании в военкомате врачи изучают ваши медицинские документы, а потом выносят заключение о годности к военной службе.
Всего категорий годности пять — по первым буквам алфавита. Нас интересует категория «В». Посмотрим на расшифровку — ограниченно годен к военной службе. Что это может означать? У вас есть проблемы со здоровьем, из-за которых на срочную службу не призовут, но могут мобилизовать.
Основной документ, который регулирует процедуру медосвидетельствования, это постановление Правительства № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». Но призывникам важнее ознакомиться с приложением к нему — Расписанием болезней. Там собраны основные заболевания, а еще указано, какие категории годности соответствуют конкретным проявлениям. Именно на эти данные опираются врачи, когда оценивают состояние здоровья призывника.
Кому присваивают категорию годности «В»
В широком смысле — призывникам, которые подтвердили непризывное заболевание в военкомате. Но тут нужно понимать, что сам по себе диагноз еще не гарантирует освобождение от призыва. Все зависит от степени нарушения функций организма.
В большинстве случаев она должна быть как минимум умеренной. Редко ограниченно годным могут признать с незначительными симптомами, если заболевание угрожает здоровью и в армии может выйти из-под контроля.
Как это выглядит на практике? Представим, что в очереди на медосвидетельствование стоят двое парней. Оба со сколиозом. У одного угол искривления совсем небольшой — заметно только на рентгеновских снимках. В больницу он не ходил, потому что ничего не болит, а в спортзале бывает трижды в неделю. У второго позвоночник в районе лопаток сильно уходит в сторону — даже по походке можно понять, что дело нешуточное. И папка с медицинскими документами в его руках это подтверждает: результаты десятков обследований, выписки из амбулаторной карты за несколько лет, заключение врача. Наверное, вы уже поняли, что категории годности у наших героев будут разные — первого отправят в войска, а второго освободят от призыва.
Список болезней, с которыми присваивают категорию годности «В»
Теперь самое интересное. С какими именно заболеваниями определяют категорию годности «В»? Рассмотрим самые распространенные группы.
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: сюда относятся сколиоз с осложнениями, артриты и другие заболевания, влияющие на подвижность позвоночника и суставов.
Болезни системы кровообращения: гипертоническая болезнь, врожденные пороки сердца, проблемы с сосудами, например, сильный варикоз.
Болезни органов дыхания: бронхиальная астма, воспалительные болезни легких и бронхов с дыхательной недостаточностью II или III степени.
Болезни органов пищеварения: язвенная болезнь, хронический гастрит и панкреатит, если обострения частые.
Болезни нервной системы: перенесенный инсульт, даже если функции ЦНС восстановились, некоторые невралгии, повышенное внутричерепное давление, доброкачественные новообразования мозга.
Болезни эндокринной системы: сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и другие гормональные нарушения.
Психические расстройства: депрессии — даже легкие эпизоды, тревожные расстройства, расстройства личности и поведения.
Болезни мочеполовой системы: мочекаменная болезнь, простатит с камнями предстательной железы, болезни почек с почечной недостаточностью.
Кожные болезни: витилиго, крапивница, экзема, если поражены большие участки, а обострения частые.
Другие заболевания: некоторые виды аллергии, плохое зрение и проблемы со слухом, крупные кисты.
Важно: врачи учитывают не только диагноз, а клиническую картину целиком. Каждый случай рассматривается индивидуально. Одних жалоб мало — какими бы серьезными они ни были, вы должны подтвердить свои слова медицинскими документами.
Процедура присвоения категории годности «В»
Получение военного билета с категорией «В» — это уже результат. Но на пути к нему лежит последовательный процесс, который может занять несколько месяцев, а иногда и лет. Перечислим основные этапы.
Этап 1. Сбор медицинской документации
Начните с посещения врачей, «поднимите» старые записи в медицинской карте, пройдите назначенные обследования. Сейчас ваша цель — подтвержденный диагноз. Вы должны собрать все данные, которые указывают на проблемы со здоровьем. Чем больше у вас доказательств — тем лучше.
Этап 2. Медицинское освидетельствование
Дождитесь повестки и явитесь в военкомат. Сообщите о своем заболевании врачам, например, терапевту или хирургу — в зависимости от жалоб. Будьте готовы ответить на их вопросы и подкрепить свои слова медицинскими документами.
Этап 3. Призывная комиссия
Заключение врачей с категорией годности — ключевой момент в решении призывной комиссии. Если вы с ним не согласны, скажите об этом сразу. Помните о праве на обжалование — в досудебном порядке или в суде.
Этап 4: Получение военного билета
Если в итоге вас признают ограниченно годным, после бюрократических формальностей вы получите военный билет. Теперь вы зачислены в запас, поэтому призыв вам больше не грозит.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Категория годности «В» — это не просто формальность, а важный правовой механизм, который позволяет призывникам с серьезными проблемами со здоровьем избежать службы в армии на законных основаниях. Однако важно понимать, что процесс получения этой категории требует тщательной подготовки и знания своих прав.
Многие призывники сталкиваются с трудностями при доказательстве своего диагноза в военкомате. Врачи военно-врачебной комиссии не всегда учитывают все нюансы состояния здоровья, особенно если у призывника недостаточно медицинских документов. Поэтому нужно собрать как можно более полный пакет: выписки, результаты обследований, заключения специалистов.
Также важно помнить, что при несогласии с решением призывной комиссии у вас есть право на обжалование. Это можно сделать как в вышестоящей комиссии, так и через суд. Главное — действовать последовательно и не бояться отстаивать свои права».
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Помните, что ваше здоровье — это ваша главная ценность, и закон предоставляет вам возможность защитить его даже в условиях призыва.
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