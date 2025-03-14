Остеохондроз и армия
Сразу отметим: вы не найдете в Расписании болезней прямого ответа на вопрос, берут ли в армию с остеохондрозом. Все зависит от конкретных симптомов и нарушений — они описаны в статье 66.
Для начала, давайте разберемся — что такое остеохондроз? Это заболевание, которое поражает позвонки и межпозвонковые диски. Истончаются все ткани: хрящи, связки, кости, поэтому со временем позвоночник теряет прочность и подвижность. Поскольку в молодости регенерация быстрая, у парней призывного возраста редко бывают серьезные нарушения. Но, если они есть и подтверждаются медицинскими документами, законом чаще всего предусмотрено освобождение от призыва.
Виды остеохондроза
Остеохондроз обычно классифицируют по пораженным отделам позвоночника: шейный, грудной, поясничный и комбинированный (в Расписании болезней называется распространенным), если затрагивает сразу несколько участков.
Важно! Не путайте остеохондроз с хондрозом — на этом этапе поражены только межпозвонковые диски, а тела позвонков пока в норме. Иными словами, это стадии одного заболевания: со временем хондроз переходит в остеохондроз.
Категории годности при остеохондрозе
Чтобы понять, насколько совместимы армия и остеохондроз, мало знать только его вид. Вот на что обращают внимание врачи в военкомате, если на медосвидетельствование приходит парень с таким диагнозом:
сколько позвонков поражены;
есть ли боль в спине;
форма позвонков — есть ли деформация, костные разрастания.
Все это позволяет оценить состояние позвоночника в целом и его функции. Напомним, их три: движение, статика (позвоночный столб — опора всего тела), защита — тела позвонков изолируют костный мозг. Если есть хотя бы незначительные нарушения, призывника не могут отправить в войска.
С чем призовут?
Тут принцип такой: с позвоночником что-то не так — вам уже не определят категорию годности «А» (годен к военной службе). Даже с небольшим сколиозом или протрузией, которая видна только на рентгеновских снимках, вы не сможете служить в так называемых «элитных» войсках. Исключение — грыжи Шморля, то есть изолированный межпозвонковый остеохондроз. Этот диагноз врачи в военкомате просто не учитывают.
Все решают симптомы. Если остеохондроз пока не беспокоит, а призывник нормально переносит умеренные физические нагрузки, его признают годным с незначительными ограничениями — категория годности «Б3». Например, в армию берут даже с деформацией позвонка, которая не влияет на состояние всего позвоночника.
С чем не призовут?
Если упростить, то есть два условия для освобождения от призыва: боль и плохая «картинка» на рентгенограмме. Что это значит? Нужно доказать, что из-за остеохондроза межпозвонковые диски и позвонки деформировались, а вас беспокоит боль в спине.
В большинстве случаев с таким диагнозом определяют категорию годности «В» — ограниченно годен:
поражены 2–3 позвонка или больше;
нарушена структура позвонков — вплоть до массивных клювовидных разрастаний;
боль — только при физических нагрузках или постоянная, например, когда вы стоите или сидите.
Если ситуация совсем тяжелая, освобождают не только от призыва, но и от исполнения воинской обязанности — категория годности «Д» (не годен к военной службе):
остеохондроз привел к нестабильности позвонков в шейном отделе;
остеохондроз грудного или поясничного отдела, если есть неврологические нарушения и постоянная боль, проблемы с движением и статикой — они остаются даже после длительного лечения в стационаре.
Часто остеохондроз — не единственное заболевание. У призывника может быть целый «букет», поэтому категория годности определяется по максимальным проявлениям. Просто запомните принцип: если функции позвоночника хотя бы незначительно нарушены, вас не могут признать годным.
Отсрочка от армии при остеохондрозе
Неприятная особенность остеохондроза в том, что он прогрессирует. Быстро или медленно, зависит от организма и от лечения, но появившиеся проблемы уже не уйдут. Именно поэтому отсрочка от призыва с таким диагнозом не предусмотрена. Если призывник сможет подтвердить нарушения функций позвоночника, после всех формальностей он получит военный билет.
Важно! Не стоит путать отсрочку с дополнительным обследованием — военкомат может на него направить, если по какой-то причине врачи на медосвидетельствовании не смогли сразу определить категорию годности. Например, у вас есть рентгеновские снимки, но нет записей в амбулаторной карте с жалобами на боль.
Освобождение от армии при остеохондрозе
В Расписании болезней есть фраза, на которую стоит обратить особое внимание: там сказано, что «только совокупность перечисленных клинических и рентгенологических признаков межпозвонкового остеохондроза» будет основанием для определения непризывной категории годности «В». Что это значит?
Во-первых, вы должны доказать клинические проявления заболевания, то есть симптомы: боль, проблемы с подвижностью, невозможность долго держать спину прямо. Это и есть нарушения функций позвоночника — главное условие для освобождения от призыва. Подтвердить их можно выписками из амбулаторной карты — вот что в них должно быть зафиксировано:
ваши визиты к хирургу, неврологу, травматологу;
ваши жалобы на боль;
результаты осмотра — как позвоночник ведет себя при наклонах, поворотах.
Во-вторых, обязательно понадобятся результаты рентгенографии. На них должны быть отчетливо видны деформации позвонков, костные отростки по краям.
Но главный документ, который должен быть на руках у призывника — заключение врача. Проследите, чтобы в нем был указан не только диагноз, но и подробности: сколько позвонков поражено, в каких отделах позвоночника, есть ли сопутствующие патологии.
Рекомендации призывникам с остеохондрозом
Не занимайтесь самолечением. Если у вас болит спина, это уже говорит о каком-то заболевании. Только врач сможет выяснить причину и подобрать лечение.
Не терпите боль — идите к врачу. Ваших жалоб недостаточно — они должны быть записаны в медицинской карте.
Регулярно обследуйтесь. Остеохондроз прогрессирует, поэтому рентгеновские снимки должны быть свежими. Если у вас на руках будут результаты разных лет, врачи смогут проследить динамику заболевания.
Соберите все документы. Храните все заключения врачей, выписки из медицинских карт, результаты обследований.
Подготовьтесь к медосвидетельствованию. Изучите свои права, чтобы быть уверенным в своих действиях.
Не соглашайтесь с несправедливым решением. Если вы считаете, что категория годности определена неправильно, вы имеете право обжаловать решение о призыве.
Обратитесь за помощью к специалистам. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к юристам и медицинским экспертам, которые специализируются на вопросах призыва.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«В армию с остеохондрозом не берут, но только при нарушениях со стороны позвоночника — хотя бы минимальных. Здесь особенность медицинского освидетельствования в том, что мало просто доказать факт заболевания. Даже если у вас есть заключение врача и результаты обследований, это еще не говорит о том, что вы действительно страдаете от каких-то симптомов.
На практике мы часто сталкиваемся с такой проблемой: у призывника довольно серьезная ситуация, но нет убедительной истории болезни. Поэтому мы рекомендуем обращаться к врачу каждый раз, когда вы замечаете боль или какие-то ухудшения в своем состоянии».
Команда «ПризываНет» 15 лет помогает призывникам законно получить отсрочку или освобождение от призыва. Помните — это ваше право и залог вашей дальнейшей здоровой жизни. Больной позвоночник может стать серьезным основанием для получения военного билета, но любые нарушения нужно доказать. Если вы не уверены, что справитесь самостоятельно, закажите бесплатную консультацию с нашими экспертами — мы расскажем, как действовать именно в вашем случае.
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