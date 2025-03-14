Сразу отметим: вы не найдете в Расписании болезней прямого ответа на вопрос, берут ли в армию с остеохондрозом. Все зависит от конкретных симптомов и нарушений — они описаны в статье 66.

Для начала, давайте разберемся — что такое остеохондроз? Это заболевание, которое поражает позвонки и межпозвонковые диски. Истончаются все ткани: хрящи, связки, кости, поэтому со временем позвоночник теряет прочность и подвижность. Поскольку в молодости регенерация быстрая, у парней призывного возраста редко бывают серьезные нарушения. Но, если они есть и подтверждаются медицинскими документами, законом чаще всего предусмотрено освобождение от призыва.