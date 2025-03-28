С какими расстройствами психики призывают в армию
В сети часто встречаются вопросы вроде «как откосить от армии по дурке». Как юристы мы предупреждаем призывников, что симулировать психическое заболевание — заранее провальная идея. Но есть и другая сторона. Некоторые люди подозревают у себя проблемы, но боятся показаться врачам, чтобы не попасть в психбольницу или прослыть психопатом.
На самом деле нарушения могут появиться почти у любого человека — обычно после сильного душевного потрясения.
Если из-за потери близкого, несчастного случая или долгой болезни у вас подавленное состояние и апатия, это можно назвать нормальной реакцией. После восстановления вас могут отправить в войска. Другое дело — затяжные депрессии, психозы или тяжелые зависимости, которые со временем просто так не проходят.
С какими психическими заболеваниями не берут в армию
Давайте разберемся, берут ли в армию с психическими расстройствами, если они значительно влияют на жизнь. Что считается противопоказанием к призыву? В Расписании болезней нарушениям психики посвящены сразу шесть статей. Перечислим диагнозы, с которыми не призывают ни при каких обстоятельствах:
шизофрения и другие наследственные психозы;
расстройства личности или поведения, например, биполярное;
умственная отсталость — независимо от степени.
Это тяжелые диагнозы, с которыми невозможно вести обычную жизнь, потому что больной буквально не осознает себя и своих поступков. Но есть и другие заболевания, которые не влияют на личность. Самые распространенные — депрессия и другие неврозы, пристрастие к алкоголю и наркотикам. То есть человек понимает, что находится в подавленном состоянии, страдает от какой-то зависимости или фобии. Тут все не так очевидно — категория годности определяется индивидуально и зависит от нескольких условий:
как давно появились симптомы;
насколько они тяжелые;
помогает ли лечение.
Нагляднее всего — неврозы, то есть реакция психики на стресс. Они описаны в статье 17 Расписания болезней, но довольно в общих чертах. На деле это целая группа состояний с самыми разными проявлениями: от легкой астении до тяжелой клинической депрессии, когда человек физически не может встать с постели, отказывается от еды и гигиены.
В большинстве случаев с невротическими расстройствами в армию не берут. Призывник получает непризывную категорию годности «В» или «Д» — ограниченно годен или не годен к военной службе. Но есть исключения: если у парня было легкое расстройство адаптации и на момент медосвидетельствования он здоров, его признают годным с незначительными ограничениями — категория годности «Б4».
Еще один пример — зависимости, обычно алкоголизм и наркомания. Ключевой момент: врачи оценивают, как они повлияли на физическое здоровье и психику. Если призывник постоянно выпивает или даже пробовал запрещенные вещества, это еще ни о чем не говорит. От призыва освобождают, если состояние хроническое и есть последствия — заболевания и изменения личности.
Категории годности при психических расстройствах
Если у вас есть хотя бы незначительное нарушение психики, вам точно не определят категорию годности «А» — годен к военной службе. Чтобы ее получить, нужно отличное физическое здоровье и психическая выносливость.
Единственно возможная призывная категория годности — это «Б4». Она означает, что вы сможете отслужить, но большинство войск и частей для вас закрыты. Список психических нарушений, с которыми в армию берут, очень маленький:
состояния после черепно-мозговой травмы, инфекции или другого заболевания мозга, но больше года не должно быть никаких проявлений;
перенесенное астеническое состояние или расстройство адаптации из-за стресса.
В остальных случаях вы получите категорию годности «В», «Г» или «Д» — все они непризывные.
Важно! Категория годности не всегда зависит только от диагноза. На вопрос, берут ли в армию с психозом, ответ всегда однозначный — нет. С неврозами и другими нарушениями все уже не так очевидно, поэтому важны конкретные проявления.
Дают ли отсрочку при психических расстройствах
Чаще всего психические расстройства связаны с особенностями личности или наследственностью. Если упростить, некоторые люди больше других подвержены той же депрессии или уже родились с каким-то отклонением, например, с аутизмом. Но бывает по-другому, когда проблемы с психикой появились из-за внешних причин:
черепно-мозговая травма;
заболевания мозга — инфекции, опухоли, инсульты;
отравления.
Как только проблема решается, психика снова приходит в норму. То есть состояние обратимое, поэтому вас признают временно не годным — категория годности «Г». Вы получите отсрочку от призыва, а после выздоровления сможете пройти срочную службу.
Важно! Отсрочку по психическому заболеванию дают при двух условиях. Первое — оно вызвано понятными медицинскими причинами, которые подтверждаются справками. Второе — со временем симптомы пройдут бесследно.
Как получить освобождение от армии по психиатрии
Психическим расстройствам посвящен раздел 5 Расписания болезней. В нем есть нечто вроде предисловия ко всем статьям, на которое мы как юристы обращаем особое внимание. Там говорится, что освидетельствование призывников проводится только после обследования в профильном медучреждении — это психоневрологические диспансеры или психиатрические отделения при больницах.
После того как вы его прошли, нужно предоставить в военкомат полный пакет медицинских документов:
заключение врача-психиатра;
заключения других врачей, например, нарколога, невролога, травматолога, если психическое расстройство связано с зависимостью или другим заболеванием;
результаты обследований — их назначает врач, а полный список зависит от симптомов;
выписки из амбулаторной карты — они помогут проследить изменения в состоянии, ход лечения, его эффективность;
выписные эпикризы, если вас госпитализировали.
Обязательно сообщите о своем диагнозе врачу-психиатру в военкомате. Если он назначит дополнительное обследование, не удивляйтесь — это нормальная ситуация.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Психические заболевания диагностировать гораздо труднее, чем физические. Есть масса нюансов, но как специалисты мы обращаем внимание на два момента. Расскажу о них подробнее.
Во-первых, ни в коем случае не стоит обманывать психиатра на медосвидетельствовании. Специалист не просто так учился в медицинском университете и ординатуре: он знает, как отличить психически здорового человека от того, у кого есть реальные нарушения. В свою очередь, для военкомата это будет выглядеть как откос. Если в суде докажут умысел на уклонение от призыва, вас могут привлечь к уголовной ответственности.
Во-вторых, как и физическое заболевание, психическое должно подтверждаться медицинскими документами. Хотя призывник вправе выбирать медицинскую организацию для лечения, в военкомате гораздо больше доверяют государственным. Вы можете наблюдаться у врача в частной клинике, но мы рекомендуем получить заключение у психиатра из обычной больницы по месту жительства».
Подведем итог. Со многими психическими расстройствами в армию не берут. При этом речь идет не только о тяжелых и редких диагнозах вроде шизофрении. Одно из самых распространенных заболеваний среди молодых людей — депрессия. Но получить военный билет будет непросто. Вы должны тщательно обследоваться и доказать, что ваше состояние действительно несовместимо с армией. Если вы не уверены в своих силах и не готовы спорить с военкоматом, обратитесь за помощью. Уже 15 лет мы защищаем права призывников. Начните с бесплатной консультации — закажите звонок и задайте вопросы, которые вас волнуют.
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