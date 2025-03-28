Давайте разберемся, берут ли в армию с психическими расстройствами, если они значительно влияют на жизнь. Что считается противопоказанием к призыву? В Расписании болезней нарушениям психики посвящены сразу шесть статей. Перечислим диагнозы, с которыми не призывают ни при каких обстоятельствах:

шизофрения и другие наследственные психозы;

расстройства личности или поведения, например, биполярное;

умственная отсталость — независимо от степени.

Это тяжелые диагнозы, с которыми невозможно вести обычную жизнь, потому что больной буквально не осознает себя и своих поступков. Но есть и другие заболевания, которые не влияют на личность. Самые распространенные — депрессия и другие неврозы, пристрастие к алкоголю и наркотикам. То есть человек понимает, что находится в подавленном состоянии, страдает от какой-то зависимости или фобии. Тут все не так очевидно — категория годности определяется индивидуально и зависит от нескольких условий:

как давно появились симптомы;

насколько они тяжелые;

помогает ли лечение.

Нагляднее всего — неврозы, то есть реакция психики на стресс. Они описаны в статье 17 Расписания болезней, но довольно в общих чертах. На деле это целая группа состояний с самыми разными проявлениями: от легкой астении до тяжелой клинической депрессии, когда человек физически не может встать с постели, отказывается от еды и гигиены.

В большинстве случаев с невротическими расстройствами в армию не берут. Призывник получает непризывную категорию годности «В» или «Д» — ограниченно годен или не годен к военной службе. Но есть исключения: если у парня было легкое расстройство адаптации и на момент медосвидетельствования он здоров, его признают годным с незначительными ограничениями — категория годности «Б4».

Еще один пример — зависимости, обычно алкоголизм и наркомания. Ключевой момент: врачи оценивают, как они повлияли на физическое здоровье и психику. Если призывник постоянно выпивает или даже пробовал запрещенные вещества, это еще ни о чем не говорит. От призыва освобождают, если состояние хроническое и есть последствия — заболевания и изменения личности.