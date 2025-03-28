Чтобы понять, с каким плоскостопием не берут в армию, нужно разобраться с особенностями патологии. Есть разные виды, степени и осложнения. Это значит, что сам по себе диагноз еще ни о чем не говорит. Одного призывника признают годным без каких-либо ограничений, а другого освободят от призыва и зачислят в запас.

Плоскостопие — это патологическое уплощение стопы. В норме в ней есть углубление, которое отвечает за амортизацию при ходьбе и правильное положение позвоночника.

Проверить себя можно так: покройте подошвы краской, например, акварелью и гуашью и встаньте по очереди каждой ногой на лист бумаги. В здоровом состоянии явно отпечатаются только пятка, подушечки пальцев и участок под ними — в середине будет пустота. Если она заполнена, скорее всего, у вас плоскостопие.