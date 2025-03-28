Что такое плоскостопие
Чтобы понять, с каким плоскостопием не берут в армию, нужно разобраться с особенностями патологии. Есть разные виды, степени и осложнения. Это значит, что сам по себе диагноз еще ни о чем не говорит. Одного призывника признают годным без каких-либо ограничений, а другого освободят от призыва и зачислят в запас.
Плоскостопие — это патологическое уплощение стопы. В норме в ней есть углубление, которое отвечает за амортизацию при ходьбе и правильное положение позвоночника.
Проверить себя можно так: покройте подошвы краской, например, акварелью и гуашью и встаньте по очереди каждой ногой на лист бумаги. В здоровом состоянии явно отпечатаются только пятка, подушечки пальцев и участок под ними — в середине будет пустота. Если она заполнена, скорее всего, у вас плоскостопие.
Степени плоскостопия
Самому определить степень плоскостопия очень трудно. Нужно обратиться к врачу — ортопеду или хирургу, который знает анатомию стопы и ключевые точки, по которым проводятся расчеты. Они, в свою очередь, зависят от вида заболевания.
Продольное плоскостопие
Стопа уплощается вдоль. Пятка и пальцы будто расходятся от центра, ступни становятся длиннее. На рентгеновском снимке по основным точкам определяется треугольник: пятка, кость под большим пальцем и центр стопы, где сходятся внутренние кости (ладьевидная и клиновидная). Самый широкий угол и образует свод стопы. Если он больше 130 градусов — у вас продольное плоскостопие:
1 степени — от 131 до 140 градусов;
2 степени — от 141 до 155 градусов;
3 степени — больше 155 градусов.
Еще один важный параметр — это высота свода стопы. Чем сильнее плоскостопие, тем она меньше, но конкретные показатели зависят от индивидуальных особенностей. Поэтому врачи в военкомате обращают внимание именно на угол. Проследите, чтобы он был указан в расшифровке к рентгенограмме и заключении врача.
Поперечное плоскостопие
Нарушен свод переднего отдела стопы, то есть самой широкой части. При этом пальцы разворачиваются, как веер. Степень поперечного плоскостопия зависит от двух показателей: первый — насколько отклонен от центральной оси большой палец, а второй — угол между костями второго и третьего пальца. Вот как она рассчитывается:
1 степень — большой палец отклонен на 15–20 градусов, угол между плюсневыми костями 10–14 градусов;
2 степень — большой палец отклонен большой палец отклонен на 30 градусов, угол между плюсневыми костями 15 градусов;
3 степень — большой палец отклонен на 40 градусов, угол между плюсневыми костями 20 градусов;
4 степень — еще сильнее.
Здесь тоже важно, чтобы в медицинских документах указывались все показатели. Просто степени заболевания для определения категории годности врачам в военкомате может быть недостаточно.
Комбинированное плоскостопие
Такой диагноз означает, что стопа деформирована сразу в двух проекциях — продольной и поперечной.
С какой степенью плоскостопия не берут в армию
Все случаи плоскостопия описаны в отдельной статье 68 Расписания болезней. Там говорится, что освободить от призыва с категорией годности «В» могут только в одном случае — патология третьей степени, которая привела к осложнениям:
болевой синдром — ноги «ноют» даже после недолгой ходьбы, нужно подбирать специальную ортопедическую обувь;
артроз;
контрактура пальцев (нет подвижности в суставах).
Если у призывника диагностирована третья или вторая степень плоскостопия, но жалоб нет, то вас признают годным с незначительными ограничениями — категория годности «Б3». Это значит, что вы сможете служить далеко не во всех войсках.
Как получить освобождение при плоскостопии
Чтобы получить освобождение от призыва, недостаточно диагноза «плоскостопие 3 степени». Вы должны подтвердить проблемы с суставами стопы и постоянную боль, из-за которой физические нагрузки невозможны. Для этого понадобится время и тщательное обследование.
Обратитесь к хирургу или ортопеду. Врач осмотрит ноги и позвоночник и назначит необходимые обследования.
Пройдите обследования. Основное — рентгенография стоп. Она проводится с нагрузкой собственным весом и в разных проекциях, в зависимости от вида деформации.
Получите заключение. Проследите, чтобы в нем были указаны все детали: вид плоскостопия, степень, градусы углов, осложнения. От этого зависит, признают вас годными или освободят от призыва.
Соберите медицинские документы. Понадобится все, что касается вашего заболевания. Особенно важны выписки из амбулаторной карты, по которым можно проследить историю болезни и ваши жалобы.
Пройдите медицинское освидетельствование. Сообщите хирургу в военкомате о своем диагнозе и предоставьте подтверждающие документы.
Пройдите призывную комиссию. Помните: если вас призывают, несмотря на медицинские противопоказания, решение о призыве можно обжаловать.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Плоскостопие встречается довольно часто. Это не такое безобидное заболевание, как кажется. Уплощение стопы снижает амортизацию, поэтому при ходьбе и прыжках все удары принимает на себя позвоночник. В армии солдаты постоянно находятся на ногах — проблема только усугубляется.
Тем не менее, чаще всего с таким диагнозом призывают. Дело в том, что третья степень встречается гораздо реже первой и второй, особенно с осложнениями, описанными в Расписании болезней. Если это ваш случай, будьте готовы отстаивать свое право на освобождение от призыва — это может быть непросто».
Мы в ПризываНет 15 лет помогаем призывникам законно получить освобождение от призыва. Если вы боитесь потерять время в попытке разобраться в медицинских и юридических нюансах, обратитесь к экспертам. Наша команда предложит пути решения именно вашей проблемы. Оставьте заявку на сайте — мы перезвоним, чтобы вы смогли задать любой вопрос о призыве.
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