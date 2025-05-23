Что такое категория годности «Д»

Начнем с основного вопроса. Что значит категория «Д» в военном билете? Ее определяют призывникам, которых хотя бы один из врачей на медицинском освидетельствовании признал не годным к военной службе — это официальная расшифровка.

Состояние здоровья кандидатов в новобранцы оценивают как минимум семь основных специалистов:

терапевт — болезни внутренних органов, сосудов, кожи, гормональные нарушения, инфекции;

хирург — болезни позвоночника, суставов, новообразования;

невролог — все, что связано с нервной системой;

ЛОР — проблемы с горлом, носовым дыханием, ухом, в том числе плохой слух;

офтальмолог — болезни глаз, плохое зрение;

психиатр — психические нарушения;

стоматолог — болезни зубов и полости рта, неправильный прикус.

Каждый ставит свою «оценку». Шкала такая: от категории «А», если призывник абсолютно здоров и никаких противопоказаний к призыву нет, до категории «Д», если состояние настолько плохое, что противопоказаны любые нагрузки. Итоговой будет та, которая накладывает максимальные ограничения.

Призывник, которого признали не годным к военной службе, не окажется в армии ни при каких обстоятельствах. Даже по мобилизации. В отличие от категории годности «В», с которой не берут на срочную службу, но зачисляют в запас, тут не предполагается и этого. Парня снимут с воинского учета — больше никаких отношений с военкоматом у него быть не может.