Что такое категория годности «Д»
Начнем с основного вопроса. Что значит категория «Д» в военном билете? Ее определяют призывникам, которых хотя бы один из врачей на медицинском освидетельствовании признал не годным к военной службе — это официальная расшифровка.
Состояние здоровья кандидатов в новобранцы оценивают как минимум семь основных специалистов:
терапевт — болезни внутренних органов, сосудов, кожи, гормональные нарушения, инфекции;
хирург — болезни позвоночника, суставов, новообразования;
невролог — все, что связано с нервной системой;
ЛОР — проблемы с горлом, носовым дыханием, ухом, в том числе плохой слух;
офтальмолог — болезни глаз, плохое зрение;
психиатр — психические нарушения;
стоматолог — болезни зубов и полости рта, неправильный прикус.
Каждый ставит свою «оценку». Шкала такая: от категории «А», если призывник абсолютно здоров и никаких противопоказаний к призыву нет, до категории «Д», если состояние настолько плохое, что противопоказаны любые нагрузки. Итоговой будет та, которая накладывает максимальные ограничения.
Призывник, которого признали не годным к военной службе, не окажется в армии ни при каких обстоятельствах. Даже по мобилизации. В отличие от категории годности «В», с которой не берут на срочную службу, но зачисляют в запас, тут не предполагается и этого. Парня снимут с воинского учета — больше никаких отношений с военкоматом у него быть не может.
Как присваивают категорию «Д»
Категория или, как еще иногда говорят, группа «Д» в военном билете появляется по результатам медицинского освидетельствования.
Серьезное заболевание или инвалидность — единственное основание для освобождения от исполнения воинской обязанности. Примеры для наглядности: ДЦП, ВИЧ, гипертоническая болезнь III степени, шизофрения, отсутствие ноги или руки. Но сначала диагноз нужно подтвердить в военкомате, а это непростой и часто долгий процесс. Вот какие этапы вам предстоит пройти.
Обследование и сбор медицинских документов. Все лежит на плечах самого призывника. Врачи в военкомате не проводят диагностику и не дают никаких справок. Это значит, вам нужно самостоятельно и заранее обратиться к специалисту нужно профиля, пройти обследования по направлению и получить заключение с диагнозом. Все бумаги, которые имеют к нему отношение, понадобятся вам на медицинском освидетельствовании — их нужно бережно хранить.
Медицинское освидетельствование. Оно проводится в военкомате. Вас осмотрят врачи и спросят о жалобах — сообщите о своем диагнозе профильному специалисту. Например, за почечную недостаточность обычно отвечает терапевт, потому что нефролога привлекают редко. Обязательно подкрепите свои слова медицинскими документами, которые вы получили на предыдущем этапе.
Призывная комиссия. Если кто-то из врачей вынес заключение с категорией годности «Д», у призывной комиссии есть только один вариант: принять решение об освобождении от исполнения воинской обязанности. После некоторых формальностей вас снимут с воинского учета, а потом вы получите военный билет. Обратите внимание, что диагноз там не указывается — это врачебная тайна.
Обжалование решения призывной комиссии. Такая необходимость есть не всегда. Вы можете обратиться в призывную комиссию субъекта РФ или в суд, когда ваш диагноз соответствует категории годности «Д», но вас все равно призывают или зачисляют в запас. Если есть основания пересмотреть вынесенное решение, придется пройти дополнительное обследование и второй и третий этапы повторно.
Срок освобождения от армии
Нельзя однозначно сказать, сколько времени проходит от вручения повестки до получения военного билета. Здесь все индивидуально. Кому-то удается уложиться в один призыв, а у другого уходит год или больше. Но по опыту мы точно знаем, что процесс идет быстрее, если у призывника все в порядке с медицинскими документами.
Что это означает? Во-первых, у вас на руках есть все необходимые бумаги: заключение врача с диагнозом, результаты обследований, на основании которого его поставили, выписные эпикризы после госпитализаций, справка по результатам МСЭ (медико-социальной экспертизы), если есть инвалидность. Во-вторых, все они грамотно оформлены.
Рекомендации для призывников
Своевременно обследуйтесь. Многие заболевания прогрессируют, а старые результаты уже не отражают реального состояния.
Фиксируйте все свои жалобы в медицинской карте. Например, если раньше обострения хронической болезни были раз в год, но стали повторяться чаще, это может быть ключевым моментом в определении категории годности «В» или «Д».
Помните, врачи в военкомате не ставят диагноз. Они только изучают медицинские документы, которые вы предоставите. Если там не хватает какой-то информации, определить категорию годности будет проблематично.
Проконсультируйтесь с юристами. Освобождение от воинской обязанности — это сложный юридический процесс, который запустится только при наличии серьезных оснований. Специалист расскажет, есть ли они у вас и как их подтвердить.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Обычно с получением категории годности «Д» проблем не возникает, потому что она соответствует тяжелым заболеваниям. Такие диагностируют не случайно — призывник обычно болен с детства или уже несколько лет. За это время удается собрать полную историю болезни, которая убедительно выглядит в глазах врачей на медицинском освидетельствовании.
Трудности могут возникнуть, если у вас нет медицинских документов. Обратите внимание: они должны не просто констатировать диагноз, но и подтверждать, что тяжесть соответствует требованиям Расписания болезней. Это может быть значительное нарушений функций того или иного органа, необходимость постоянных госпитализаций, диспансерное наблюдение и так далее».
Мы в «ПризываНет» знаем, что в армию могут брать и с непризывным заболеванием, если призывник сам не позаботится о себе и не подготовит доказательства своего состояния. Но вы не одни. Помощь в вопросах призыва — наша работа уже 15 лет. Около 200 тысяч клиентов получили законное освобождение от призыва, а в тяжелых случаях — от воинской обязанности. Если вы не знаете, как реализовать свои права, получите бесплатную консультацию, просто оставив заявку на сайте.
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