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С каким пороком сердца не берут в армию

Порок сердца почти всегда означает освобождение от призыва. Даже если симптомов нет, в армии они могут появиться из-за стресса и физических нагрузок. Но именно это часто становится проблемой на медицинском освидетельствовании: болезнь есть, но никак себя не проявляет. Рассказываем, как подтвердить диагноз в военкомате, и какие ошибки могут привести к отправке в войска с непризывным заболеванием.

Порок сердца и армия

С каким пороком сердца не берут в армию, описано в статье 42 Расписания болезней. Как правило, противопоказанием к призыву будет врожденный — даже при нормальной работе органа. Если патология развилась в течение жизни, то от службы освободят только с симптомами сердечной недостаточности.

Порок сердца — это общий диагноз. Так называют любые аномалии в структуре сердца. Чаще всего они есть с самого рождения, но иногда появляются после других перенесенных заболеваний, например, инфаркта.

Важно! Не все такие нарушения серьезно сказываются на жизни человека, но в большинстве случаев призывник все равно может рассчитывать на военный билет по состоянию здоровья. Сердце — самый важный орган, поэтому лучше исключить любые риски, связанные со службой.

Категории годности призывников с ВПС

Если вопрос в том, берут ли в армию с врожденным пороком сердца — ВПС, то вариантов почти нет. Такой диагноз — непризывной в большинстве случаев, независимо от конкретных проявлений. 

Даже если патология видна только на УЗИ, призывник чувствует себя отлично и занимается спортом, его признают ограниченно годным — категория годности «В». Вот еще в каких случаях ее определяют при отсутствии сердечной недостаточности:

  • была операция на сердце из-за врожденного или приобретенного порока;

  • установлен кардиостимулятор или антиаритмическое устройство.

Если ВПС все-таки нарушает работу органа, то освобождают не только от призыва, но и от исполнения воинской обязанности. Призывник получит категорию годности «Д» — не годен к военной службе.

С пороками сердца могут брать в армию, но это редкость. В Расписании болезней описано всего два возможных диагноза — двустворчатый аортальный клапан и открытое овальное окно. Но есть одно условие: они не сопровождаются обратным током или сбросом крови. Нарушение кровообращения переводит их в разряд непризывных.

Приобретенные пороки развиваются на фоне других сердечных болезней, то есть орган уже не в порядке. В зависимости от того, насколько серьезны повреждения, парень получит категорию годности «В» или «Д» — с той и другой призыв невозможен. 

Как получить освобождение от армии с ВПС

С одной стороны, врачи в военкомате внимательно относятся к патологиям сердца: военная служба — это серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. С другой, на практике не всегда удается получить военный билет. На это есть несколько причин:

  • призывник не знает о своем диагнозе, потому что недостаточно обследовался;

  • формулировки в заключении врача сжатые, а для медицинского освидетельствования нужны подробности заболевания;

  • не хватает медицинских документов, например, заключение кардиолога есть, но нет результатов обследований.

Врачи в военкомате определят непризывную категории годности, если противопоказания подтверждаются полной историей болезни — для этого нужны медицинские документы:

  • заключение кардиолога;

  • результаты обследований — ЭКГ (электрокардиография), в том числе суточный мониторинг по Холтеру, ЭхоКГ с допплерографией (эхокардиоскопия), УЗИ сердца;

  • выписка из амбулаторной карты;

  • выписные эпикризы, если вы лежали в стационаре или перенесли операцию.

Важно! Если по какой-то причине врач не может определить категорию годности, закон запрещает признавать призывника годным. В этом случае призывная комиссия должна его направить на дополнительное обследование — только после этого можно сделать выводы о реальном состоянии. 

Рекомендации для призывников

  • Тщательно обследуйтесь. Все призывники должны сделать ЭКГ и снимки грудной клетки, но этого мало для диагностики пороков сердца. Если у вас сердечники в семье или неприятные симптомы вроде одышки, обратитесь к врачу.

  • Помните, врачи в военкомате не ставят диагноз. Они только изучают ваши медицинские документы. Чем больше информации вы предоставите, тем проще вынести заключение с категорией годности.

  • Проконсультируйтесь с юристами. Специалист изучит ваши медицинские документы и сравнит формулировки с Расписанием болезней. Если они сильно отличаются, нужно получить более точное заключение.

Экспертное заключение

Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:

«Если призывник обращается к нам с вопросом, берут ли в армию с ВПС, мы уточняем несколько деталей: как именно звучит диагноз, есть ли сердечная недостаточность, какие обследования парень проходил. Бывает, что в клинической картине чего-то не хватает. Мы заранее видим недостающий элемент, от которого в итоге зависит категория годности. Например, результаты ЭКГ явно указывают на аритмию, но это не основное заболевание, а всего лишь симптом и повод пойти к кардиологу».

Даже если вы чувствуете себя хорошо, это не значит, что вы действительно здоровы. Многие заболевания протекают скрыто — пороки сердца как раз из таких. Если есть основания сомневаться в своей годности к военной службе, посоветуйтесь со специалистами. Наши врачи и юристы более 15 лет помогают парням в вопросах призыва и получения военного билета.

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