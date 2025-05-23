С каким пороком сердца не берут в армию

Категории годности призывников с ВПС

Если вопрос в том, берут ли в армию с врожденным пороком сердца — ВПС, то вариантов почти нет. Такой диагноз — непризывной в большинстве случаев, независимо от конкретных проявлений.

Даже если патология видна только на УЗИ, призывник чувствует себя отлично и занимается спортом, его признают ограниченно годным — категория годности «В». Вот еще в каких случаях ее определяют при отсутствии сердечной недостаточности:

была операция на сердце из-за врожденного или приобретенного порока;

установлен кардиостимулятор или антиаритмическое устройство.

Если ВПС все-таки нарушает работу органа, то освобождают не только от призыва, но и от исполнения воинской обязанности. Призывник получит категорию годности «Д» — не годен к военной службе.

С пороками сердца могут брать в армию, но это редкость. В Расписании болезней описано всего два возможных диагноза — двустворчатый аортальный клапан и открытое овальное окно. Но есть одно условие: они не сопровождаются обратным током или сбросом крови. Нарушение кровообращения переводит их в разряд непризывных.

Приобретенные пороки развиваются на фоне других сердечных болезней, то есть орган уже не в порядке. В зависимости от того, насколько серьезны повреждения, парень получит категорию годности «В» или «Д» — с той и другой призыв невозможен.