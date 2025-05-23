Порок сердца и армия
С каким пороком сердца не берут в армию, описано в статье 42 Расписания болезней. Как правило, противопоказанием к призыву будет врожденный — даже при нормальной работе органа. Если патология развилась в течение жизни, то от службы освободят только с симптомами сердечной недостаточности.
Порок сердца — это общий диагноз. Так называют любые аномалии в структуре сердца. Чаще всего они есть с самого рождения, но иногда появляются после других перенесенных заболеваний, например, инфаркта.
Важно! Не все такие нарушения серьезно сказываются на жизни человека, но в большинстве случаев призывник все равно может рассчитывать на военный билет по состоянию здоровья. Сердце — самый важный орган, поэтому лучше исключить любые риски, связанные со службой.
Категории годности призывников с ВПС
Если вопрос в том, берут ли в армию с врожденным пороком сердца — ВПС, то вариантов почти нет. Такой диагноз — непризывной в большинстве случаев, независимо от конкретных проявлений.
Даже если патология видна только на УЗИ, призывник чувствует себя отлично и занимается спортом, его признают ограниченно годным — категория годности «В». Вот еще в каких случаях ее определяют при отсутствии сердечной недостаточности:
была операция на сердце из-за врожденного или приобретенного порока;
установлен кардиостимулятор или антиаритмическое устройство.
Если ВПС все-таки нарушает работу органа, то освобождают не только от призыва, но и от исполнения воинской обязанности. Призывник получит категорию годности «Д» — не годен к военной службе.
С пороками сердца могут брать в армию, но это редкость. В Расписании болезней описано всего два возможных диагноза — двустворчатый аортальный клапан и открытое овальное окно. Но есть одно условие: они не сопровождаются обратным током или сбросом крови. Нарушение кровообращения переводит их в разряд непризывных.
Приобретенные пороки развиваются на фоне других сердечных болезней, то есть орган уже не в порядке. В зависимости от того, насколько серьезны повреждения, парень получит категорию годности «В» или «Д» — с той и другой призыв невозможен.
Как получить освобождение от армии с ВПС
С одной стороны, врачи в военкомате внимательно относятся к патологиям сердца: военная служба — это серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. С другой, на практике не всегда удается получить военный билет. На это есть несколько причин:
призывник не знает о своем диагнозе, потому что недостаточно обследовался;
формулировки в заключении врача сжатые, а для медицинского освидетельствования нужны подробности заболевания;
не хватает медицинских документов, например, заключение кардиолога есть, но нет результатов обследований.
Врачи в военкомате определят непризывную категории годности, если противопоказания подтверждаются полной историей болезни — для этого нужны медицинские документы:
заключение кардиолога;
результаты обследований — ЭКГ (электрокардиография), в том числе суточный мониторинг по Холтеру, ЭхоКГ с допплерографией (эхокардиоскопия), УЗИ сердца;
выписка из амбулаторной карты;
выписные эпикризы, если вы лежали в стационаре или перенесли операцию.
Важно! Если по какой-то причине врач не может определить категорию годности, закон запрещает признавать призывника годным. В этом случае призывная комиссия должна его направить на дополнительное обследование — только после этого можно сделать выводы о реальном состоянии.
Рекомендации для призывников
Тщательно обследуйтесь. Все призывники должны сделать ЭКГ и снимки грудной клетки, но этого мало для диагностики пороков сердца. Если у вас сердечники в семье или неприятные симптомы вроде одышки, обратитесь к врачу.
Помните, врачи в военкомате не ставят диагноз. Они только изучают ваши медицинские документы. Чем больше информации вы предоставите, тем проще вынести заключение с категорией годности.
Проконсультируйтесь с юристами. Специалист изучит ваши медицинские документы и сравнит формулировки с Расписанием болезней. Если они сильно отличаются, нужно получить более точное заключение.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Если призывник обращается к нам с вопросом, берут ли в армию с ВПС, мы уточняем несколько деталей: как именно звучит диагноз, есть ли сердечная недостаточность, какие обследования парень проходил. Бывает, что в клинической картине чего-то не хватает. Мы заранее видим недостающий элемент, от которого в итоге зависит категория годности. Например, результаты ЭКГ явно указывают на аритмию, но это не основное заболевание, а всего лишь симптом и повод пойти к кардиологу».
Даже если вы чувствуете себя хорошо, это не значит, что вы действительно здоровы. Многие заболевания протекают скрыто — пороки сердца как раз из таких. Если есть основания сомневаться в своей годности к военной службе, посоветуйтесь со специалистами. Наши врачи и юристы более 15 лет помогают парням в вопросах призыва и получения военного билета.
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