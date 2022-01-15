Как стартовать на маркетплейсе: топ-5 ошибок новичков

Начать собственный бизнес в интернет-торговле с нуля? Сейчас это реально даже без собственного сайта. Достаточно выйти на торговые интернет-площадки, где и происходит встреча покупателя с продавцом. Но так ли все просто, как написано в правилах работы маркетплейсов?

Рассказываем об ошибках, которые допускают начинающие предприниматели при работе на таких популярных маркетплейсах как Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и других.

Партнеры маркетплейсов утверждают, что начать бизнес можно с вложениями от 30 тыс. руб. Если весомая финансовая основа не столь важна, то какие ошибки на старте могут провалить всю кампанию? Мы нашли, как минимум, пять таких ошибок новичков.

1. «Не тот товар»

«Не тот» — значит невостребованный, не пользующийся спросом в этот конкретный момент.

Чтобы понять, что продажи пойдут и товар разойдется, изучите первые страницы выдачи маркетплейса. На интересные вещи, как правило, и отзывов достаточно. Если люди отзываются активно и положительно, значит товар популярный — можно попробовать начать с такого же или подобного.

«Не тот» — значит с низкой маржинальностью, то есть — неконкурентный.

Рассчитайте рентабельность будущих сделок: если сможете держать маржинальность товара в пределах 200–700%, то можно смело начинать бизнес. Просто сравните себестоимость продукта, вашу предполагаемую цену продажи с учетом всех расходов и наценок, и цену у конкурентов.

Пример. Себестоимость куколки Барби — 50 р. Игрушку раскупают, довольны и дети и родители. Чтобы отбить все накладные расходы, вам выгодно ее продавать по 350 р. Цена «Барби» у конкурентов — 500–550 р. Следовательно, с таким товаром есть возможность конкурировать и хорошо заработать.

2. «Непонятные» и «некрасивые» карточки товара

Товар нужно «показать» и понятно описать. Начинающие ритейлеры часто упускают важный момент: первое, что оценивает покупатель — это заглавное фото и внятное описание. Фото, графика, грамотные тексты — это то, что может выгодно выделить вас на фоне конкурентов или наоборот — опустить в поисковой выдаче.

Почему карточка товара должна быть «на уровне»?

Часть параметров изменить впоследствии будет невозможно — ошибки недопустимы:

Содержание карточек проверяют «живые» контент-менеджеры маркетплейса. Товар с неточными данными могут вернуть на доработку. Множество ошибок или частые повторы «неточностей» могут привести к блокировкам продавца на площадке или к штрафам. За некачественные фото система опускает карточку товара в поисковой выдаче на страницах маркетплейса. Первое фото в описании — самое важное, оно должно быть наиболее понятным и наилучшего качества, чтобы привести целевых покупателей. Описание товара — это информация, которую ищет покупатель. Грамотно, кратно, только важное.

3. Недостаточно рекламы и продвижения внутри площадки

Если товар популярный и конкурентный, им живо интересуются и кладут в корзину, алгоритм маркетплейса начинает «поднимать» такую карточку в выдаче. Но надеяться только на маркетплейс не стоит — помогите себе сами.

Что можно сделать, чтобы поднять товар в поисковой выдаче маркетплейса:

Сделать несколько самовыкупов — так система получит сигнал, что товар востребованный.

Собрать отзывы — так повышается доверие потенциальных покупателей.

Использовать возможности внутренней платной рекламы маркетплейса.

Подключить внешний трафик — пусть ссылки с других ресурсов (соцсети, сайт, таргетированная реклама) ведет на ваши карточки товара.

4. «Нет в наличии»

Если в карточке товара появляется пометка «Нет в наличии», товар теряет свои позиции в выдаче. С определенного момента, если остатки на складе не пополнить, карточка «упадет» полностью и заниматься раскачкой придется по новой, практически с нуля.

5. Непомерные налоги из-за неправильного выбора системы налогообложения

Бизнес может оказаться убыточным, даже если товар подобран правильно, а карточки оформлены идеально. Переплаты налогов часто связаны с неверным выбором системы налогообложения или, например, с некорректным кодом ОКВЭД для работы на маркетплейсе.

Бухучет у поставщиков маркетплейсов полон нюансов и «нестандартных» ситуаций:

настройка товарного учета и проблема пересортицы;

работа с комиссионными договорами;

внедрение ЭДО и интеграция с маркетплейсом;

выбор оптимальной системы налогообложения.

Избежать проблем можно, если за дело возьмется опытный специалист, разбирающийся в комиссионных договорах и прочих тонкостях маркетплейсов.