Два вида УСН и почему выгодно знать свои расходы

Хоть на упрощенке «Доходы» налог кажется ниже (базовая ставка 6%), УСН «Д-Р» становится выгодным решением с момента, когда бизнес пересекает «точку равновесия».
Но чтобы понять, что вы как раз в том месте, когда «пора уже что-то менять», нужно знать свои расходы и правильно их соотносить с разрешенными законом.
Если расходов меньше рассчитанного уровня, значит можно спокойно оставаться на УСН «Доходы», если больше — переходите на УСН «Доходы-Расходы» и не прогадаете.
Важно: расходы снижают налогооблагаемую базу и вы получаете налоговую выгоду, а значит, за тем, что именно вы отнесли к расходом и точно ли они соответствуют разрешенным, будет пристально следить представители ФНС.
Что снизит базу налогообложения на УСН-15% в 2022 году
Перечень расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу на УСН «Доходы — Расходы» определен п. 1 ст. 346.16 НК.
Список большой, в прошлом году его расширили до 41 пункта, но считается он «закрытым». Если ваших трат там не нашлось — вычесть из налогооблагаемой базы не получится.
К числу основных трат, которые можно учесть в расходы на УСН 15%, например, относятся:
- Покупка или создание ОС и/или НМА.
- Ремонт ОС (своих или арендованных).
- Командировки сотрудников.
- Телефонные разговоры, приобретение канцтоваров, вывоз мусора и обслуживание ККТ.
- Расходы на оплату труда.
- Обязательное страхование (сотрудники, недвижимость, ответственность).
- Содержание транспорта для бизнес-целей (в том числе компенсация за использование в служебных целях личного автотранспорта, но в пределах установленных норм).
- Реклама и публикации бухотчетности.
- Бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги.
Полный список таких затрат мы публиковали в блоге Профдело.
В связи с пандемией в 2022 году список дополнили еще двумя пунктами:
✅ Меры по технике безопасности и на содержание здравпунктов, которые есть на территории компании.
✅ Покупка средств диагностики и/или лечения коронавирусной инфекции из Перечня, утвержденного Правительством.
Закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ.
Минфин также разъяснил письмом, что зарплату сотрудников за «нерабочие дни» тоже можно учесть в расходы (письмо Минфина от 16.06.2021 № 03-11-06/2/47346).
О чем важно помнить, считая расходы на УСН 15%
Существует 3 важных правила, соблюдение которых необходимо, чтобы у налоговой не возникали лишние вопросы, а у вас всегда были ответы:
- Расходы можно взять в расчет только после их оплаты. Все, что идет авансом — не в счет.
- Учитывать можно только подтвержденные документально траты.
- Различать расходы, которые в перечень не входят, но близки по сути. Тут важны правильные формулировки.
Вы заказываете разработку и внедрение маркетинговой стратегии развития бизнеса. Согласно п. 1 ст. 346.16 НК, маркетинговые расходы нельзя учитывать при расчете налога на УСН «Д-Р». А вот рекламные можно. И по сути маркетинг для бизнеса — это и есть деятельность, направленная на продвижение товаров и услуг компании, то есть реклама. Но в этом-то и подвох.
Поэтому перед тем как принять в учет договор и акты, правильно определите все понятия, чтобы у налоговой не возникло лишних вопросов. Если маркетинговые услуги можно назвать рекламными — это нужно сделать корректно, причем называть их правильно во всей цепочке документов «договор — акт— платежка».
Как законно уменьшить налоги при помощи использования УСН 15% читайте в подробном материале в блоге Профдело.