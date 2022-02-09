Два вида УСН и почему выгодно знать свои расходы

Хоть на упрощенке «Доходы» налог кажется ниже (базовая ставка 6%), УСН «Д-Р» становится выгодным решением с момента, когда бизнес пересекает «точку равновесия».

«Точка равновесия упрощенки» — это такой баланс доходы/расходы, при котором налоги по двум видам УСН равны. В этой точке бизнесу все равно, как считать налог (с точки зрения математики, конечно).

Но чтобы понять, что вы как раз в том месте, когда «пора уже что-то менять», нужно знать свои расходы и правильно их соотносить с разрешенными законом.

Если расходов меньше рассчитанного уровня, значит можно спокойно оставаться на УСН «Доходы», если больше — переходите на УСН «Доходы-Расходы» и не прогадаете.

Важно: расходы снижают налогооблагаемую базу и вы получаете налоговую выгоду, а значит, за тем, что именно вы отнесли к расходом и точно ли они соответствуют разрешенным, будет пристально следить представители ФНС.

Что снизит базу налогообложения на УСН-15% в 2022 году

Перечень расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу на УСН «Доходы — Расходы» определен п. 1 ст. 346.16 НК.

Список большой, в прошлом году его расширили до 41 пункта, но считается он «закрытым». Если ваших трат там не нашлось — вычесть из налогооблагаемой базы не получится.

К числу основных трат, которые можно учесть в расходы на УСН 15%, например, относятся:

Покупка или создание ОС и/или НМА. Ремонт ОС (своих или арендованных). Командировки сотрудников. Телефонные разговоры, приобретение канцтоваров, вывоз мусора и обслуживание ККТ. Расходы на оплату труда. Обязательное страхование (сотрудники, недвижимость, ответственность). Содержание транспорта для бизнес-целей (в том числе компенсация за использование в служебных целях личного автотранспорта, но в пределах установленных норм). Реклама и публикации бухотчетности. Бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги.

Полный список таких затрат мы публиковали в блоге Профдело.

В связи с пандемией в 2022 году список дополнили еще двумя пунктами:

✅ Меры по технике безопасности и на содержание здравпунктов, которые есть на территории компании.

✅ Покупка средств диагностики и/или лечения коронавирусной инфекции из Перечня, утвержденного Правительством.

Закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Минфин также разъяснил письмом, что зарплату сотрудников за «нерабочие дни» тоже можно учесть в расходы (письмо Минфина от 16.06.2021 № 03-11-06/2/47346).

О чем важно помнить, считая расходы на УСН 15%

Существует 3 важных правила, соблюдение которых необходимо, чтобы у налоговой не возникали лишние вопросы, а у вас всегда были ответы:

Расходы можно взять в расчет только после их оплаты. Все, что идет авансом — не в счет. Учитывать можно только подтвержденные документально траты. Различать расходы, которые в перечень не входят, но близки по сути. Тут важны правильные формулировки.

Пример: Вы заказываете разработку и внедрение маркетинговой стратегии развития бизнеса. Согласно п. 1 ст. 346.16 НК, маркетинговые расходы нельзя учитывать при расчете налога на УСН «Д-Р». А вот рекламные можно. И по сути маркетинг для бизнеса — это и есть деятельность, направленная на продвижение товаров и услуг компании, то есть реклама. Но в этом-то и подвох.

Поэтому перед тем как принять в учет договор и акты, правильно определите все понятия, чтобы у налоговой не возникло лишних вопросов. Если маркетинговые услуги можно назвать рекламными — это нужно сделать корректно, причем называть их правильно во всей цепочке документов «договор — акт— платежка».