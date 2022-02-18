Что будет, если не сдать нулевую отчетность

Остановка предпринимательской деятельности — это не повод забывать про отчетность. По закону вы должны сдать документы с нулевыми показателями. Какие именно, рассказываем в статье.

Когда ИП и ООО сдают нулевую отчетность

Представим, что вы как индивидуальный предприниматель или учредитель ООО приостановили деятельность. Например, ушли на руководящую должность в крупную компанию.

Вы ушли с головой в работу и решили, что при отсутствии доходов и расходов не нужно сдавать отчетность. Но на самом деле налоговая служба будет ждать документы, так как получала их в предыдущие отчетные периоды.

Поэтому необходимо сдать «нулевые» отчеты. Их заполняют на тех же бланках, но везде проставляют нули. Проигнорируете нормы — ждите требования и штрафы от налоговой в полной мере.

Какие нулевые налоговые отчеты сдавать

Перед заполнением «нулевой» декларации убедитесь в отсутствии движения средств. Операции на 1 рубль достаточно для полноценной подготовки документов, если бизнес работает на ОСНО, например. Проверьте онлайн-банк: часто компании списывают 100-200 рублей за обслуживание и забывают об этом.

Если доходов и расходов нет, подготовьте документы в соответствии с организационно-правовой формой и применяемой системой налогообложения:

1. Если у вас организация на общей системе налогообложения (ОСНО), подайте:

декларацию по НДС до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом;

декларацию по налогу на прибыль до 28 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Вместо двух деклараций разрешено заполнить единую (упрощенную). Ее отправьте в ФНС до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2. Если вы индивидуальный предприниматель на ОСНО, подайте:

декларацию по НДС до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом;

3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Если у вас ИП или ООО на упрощенной системе налогообложения (УСН), подайте в налоговую службу:

декларацию по УСН до 31 марта (для юрлиц) или 30 апреля (для предпринимателей) года, следующего за отчетным;

книгу учета доходов и расходов (КУДиР) по запросу ИФНС.

4. Если работали как ИП или ООО на едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН), подайте декларацию по ЕСХН до 31 марта года, следующего за отчетным.

5. Если работали на патентной системе налогообложения (ПСН), «нулевой» отчетности не может быть в принципе. Как минимум, вы оплатили стоимость патента, а это — расход. Остановив бизнес, продолжайте вести КУДиР и отразите оплату патента. В налоговую отправьте документ по запросу.

6. Если вы работали как самозанятый — пользователь «Налога на профессиональный доход», в налоговую ничего сдавать не нужно, как и выполнять какие-то действия в приложении «Мой налог».

Что будет, если не сдать «нулевки»

За несдачу нулевых отчетов налоговая служба может применить такие меры наказания:

✅ Заблокировать ваши расчетные счета. Конечно, к ним вернут доступ, но «отпечаток» в истории останется. В будущем это может стать причиной отказа, например, в получении кредита на развитие бизнеса.

✅ За каждый несданный документ оштрафуют на 1 000 рублей. Например, если не предоставить декларации по НДС и 3-НДФЛ, вы заплатите 2 000 рублей и получите штраф на 300-500 рублей.

✅ За несдачу отчетов при наличии сотрудников штрафуют на 500 рублей за каждого официально трудоустроенного работника.

Достаточно неприятно, правда? Но и это еще не все.

Пример из реальной жизни

Вот наглядная история. Летом предприниматель открывал точку жареного мороженого в городском парке. В 2020 из-за финансовых проблем бизнес пришлось отложить. При этом с учета предприниматель не снялся, но забыл про нулевую отчетность.

В апреле 2020 года он узнал, что его расчетный счет заблокирован! Его удивлению не было предела. Потом он узнал причину, сдал «нулевую» декларацию и ограничения сняли.

В ноябре, имея положительную кредитную историю, он хотел взять займ на покупку нового оборудования. Но банк, в котором он обслуживался 4 года, отказал. Менеджер сослался на испорченную репутацию из-за блокировки счета. С такой же причиной он получил отказ еще в трех банках.

Вот так забытый нулевой отчет привел к невозможности получить кредит в дальнейшем.

Какие еще подводные камни могут ждать предпринимателя при сдаче нулевой отчетности, какие сроки и порядок подачи отчетов существуют мы рассказывали в своем блоге. Обязательно прочитайте статью, чтобы остановка деятельности не вылилась в дополнительные расходы и неблагоприятные последствия.