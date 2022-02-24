Как правильно выбрать тип договора для продажи онлайн-обучения

Если вы организовали онлайн-школу, даете консультации, оказываете информационные услуги, читаете лекции или ведете полноценные курсы с практикой, оформите свою деятельность по закону. Так налоговая не «докопается», а клиенты не будут постоянно трясти с вас возвраты денег и грозить судом. Чтобы вести деятельность безопасно, тщательно выбирайте формат договора для своих услуг.

Как связаны онлайн-курсы, договоры и патент

Часто организаторы онлайн-курсов зарегистрированы как ИП и покупают патент. Это самый простой и, обычно, недорогой вариант. Но если вы ИП на ПСН, то нужно знать все тонкости разных видов договоров, которые вы заключаете с клиентами, так как это напрямую влияет на возможность использовать патент.

Уточним, что эта информация только для ИП. Если вы работаете как самозанятый, то это для вас неактуально, так как вам не нужна лицензия. А еще самозанятые платят не патент, а налог на профессиональный доход — НПД.

Три типа договоров, по которым работает инфобизнес

Владельцы инфобизнеса могут использовать один из трех видов договора.

1. Договор возмездного оказания образовательных услуг (договор на обучение).

Подходит для ИП на патенте, но потребуется лицензия. Самый сложный тип договора, так как защищает права учеников и требует от предпринимателя соблюдения ряда правил и ограничений.

2. Договор возмездного оказания информационно-консультационных услуг (договор на инфоконс).

Более простой вид договора, можно сделать оферту. Не требует лицензии, но не подходит для патента. Придется выбрать другой режим налогообложения и, возможно, переплатить налогов.

3. Лицензионный договор на предоставление неисключительных ограниченных прав на результаты интеллектуальной деятельности (договор о продаже записей и рабочих тетрадей).

Этот договор обязательно нужно заключать письменно. Лучше, если сформулировать текст вам поможет опытный юрист. Лицензия не нужна, но для патента тоже не подходит.

Какие пункты нужны в договоре и оферте для инфобизнеса

Чтобы определиться, какой договор из трех выбрать, проанализируйте самые важные пункты, вот они:

✅ Предмет договора — это самое главное. В предмете пишут, на что составлен договор. Это указывает на его тип.

✅ Ссылки на сайт. Если вы включаете ссылки, то опишите, на что они ведут и проверьте формулировки текста на сайте. Расхождений между договором и сайтом быть не должно.

✅ Стоимость услуг. Если стоимость указана не в договоре, а в другом источнике, то он станет частью договора.

✅ Что является фактом оказания услуги.

✅ Момент, в который услуга считается оказанной.

✅ Правила возврата денег.

Если ученики платят вам до начала обучения, то в случае возврата аванс нужно вернуть в двойном размере.

Пошаговая инструкция для инфобизнесмена: как проверить договоры и инфобизнес

Когда вы определились с видом договора, проверьте, что ваша деятельность подходит под него.

Вот что нужно проверять:

Напишите оферту, лучше с помощью юриста. Учтите в ней все важные пункты. Если вы решили работать по договору на обучение, составьте образовательную программу. Если принимаете оплату по безналу, узнайте, с каким назначением платежа приходят деньги на счет в эквайринговой системе и на банковский счет. Назначение платежа должно точно совпадать с офертой. Все рекламные материалы приведите к единому виду и сверьте формулировки с офертой. Если в рекламе одно, а в договоре другое, налоговая задаст вопросы. Проверьте, чтобы по бухгалтерии проходили полные суммы платежей, включая все комиссии и сборы. Предлагая купить курс в рассрочку, помните, что доходом является только основная сумма кредита, а проценты — нет.