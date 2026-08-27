Мастер кампаний в Яндекс Директе: как запустить рекламу самостоятельно

Для первого запуска рекламы необязательно сразу изучать все стратегии, ставки и типы кампаний в Яндекс Директе. В сервисе есть Мастер кампаний — упрощенный режим, который помогает подготовить объявления, выбрать аудиторию, задать цель и распределить бюджет.

Инструмент подходит небольшому бизнесу, частным специалистам, интернет-магазинам и продавцам на торговых площадках. С его помощью можно быстро проверить спрос и получить первые обращения. Однако автоматические настройки нужно контролировать: система не знает всех особенностей компании и иногда предлагает неточные тексты, слишком широкую аудиторию или неподходящие цели.

Разберем, как устроен Мастер кампаний и как настроить рекламу на примере студии керамики.

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