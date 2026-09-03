Единая перформанс-кампания в Яндекс Директе: как работает и как настроить

В статье расскажем, как работает ЕПК, чем она отличается от других кампаний в Яндекс Директе и какие настройки доступны рекламодателю. Также разберём несколько примеров настройки.

Но ЕПК подходит не для всех задач. Чем больше форматов объединено в одной кампании, тем больше данных получает система для оптимизации. При этом рекламодатель меньше влияет на то, как распределяются показы между разными площадками. Поэтому перед запуском важно понять, какие форматы вам нужны, где должна показываться реклама и как лучше разделить кампании.

Если вы хотите показывать рекламу сразу в поиске, РСЯ и товарных форматах, не обязательно создавать отдельную кампанию для каждого варианта. Единая перформанс-кампания (ЕПК) объединяет разные форматы рекламы в одной кампании, а алгоритмы Яндекс Директа сами выбирают, где и кому их показывать.

Что такое перформанс-реклама и какие форматы в неё входят

Чтобы разобраться в ЕПК, сначала посмотрим, что такое перформанс-реклама и чем она отличается от других видов рекламы. Условно рекламу можно разделить на два основных типа: медийную и перформанс. Медийная помогает повысить узнаваемость бренда и привлечь внимание аудитории. Перформанс-реклама направлена на конкретный результат: переход на сайт, заявку, покупку, регистрацию или установку приложения. Поэтому такой формат особенно удобен для бизнеса, который может измерять результаты рекламы. Например, интернет-магазин считает покупки, а компания по ремонту квартир — количество полученных заявок. В Яндекс Директе перформанс-реклама может показываться в поиске, Рекламной сети Яндекса, товарной галерее и других сервисах Яндекса. Где именно появится объявление, зависит от выбранного типа кампании и её настроек.

Текстово-графические объявления

Текстово-графические объявления (ТГО) — один из базовых форматов в Яндекс Директе. В объявлении можно использовать текст, изображение и видео. Набор элементов зависит от того, где оно показывается. На поиске объявление появляется в ответ на запрос пользователя. Например, человек ищет «купить диван с доставкой» и видит среди результатов предложение интернет-магазина. В объявление также можно добавить быстрые ссылки, чтобы сразу направить пользователя в нужный раздел сайта. В РСЯ внешний вид объявления зависит от площадки. Оно может показываться на сайтах партнёров Яндекса, в почте, Картинках и других сервисах. При этом система учитывает интересы и действия пользователя, а также содержание страницы, на которой размещается реклама. Поэтому в РСЯ ТГО могут выглядеть по-разному. Например, объявление может состоять из изображения, короткого текста и кнопки или включать заголовок, описание и изображение. Для настройки ТГО используют ключевые фразы, минус-фразы и автотаргетинг. Создать такие объявления можно, например, в «Мастере кампаний» в разделе «Конверсии и трафик».

Товарные объявления