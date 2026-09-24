Чем заменить Яндекс Взгляд: 9 платформ для опросов и исследований

1. Яндекс Формы

В Яндекс Формах можно собрать отзывы покупателей, зарегистрировать участников мероприятия или узнать мнение сотрудников. Сервис подойдет, если вы знаете, кому отправить анкету. Готовой базы участников здесь нет — искать людей для опроса нужно самостоятельно.

Анкету можно создать с нуля или взять готовый шаблон. В редакторе легко менять порядок вопросов и делать отдельные поля обязательными. Проверка данных поможет избежать ошибок: например, не даст ввести текст вместо числа.

Необязательно показывать всем одинаковые вопросы. Например, покупателя, который поставил низкую оценку, можно попросить рассказать, что ему не понравилось. Клиент с высокой оценкой этот вопрос не увидит.

Ответы можно сохранять на Яндекс Диск и получать уведомления, когда кто-то заполнил анкету. Для подробного разбора результаты можно выгрузить в отдельную программу.

В платной версии, которая входит в Яндекс 360 для бизнеса, больше типов вопросов и настроек доступа. Формы можно связать с Трекером и Вики. Есть и API — инструмент для автоматического обмена данными с другими системами.

Кому подойдет. Небольшим компаниям и частным пользователям, особенно тем, кто уже работает с сервисами Яндекса. С помощью анкеты также можно отобрать людей для интервью или проверки того, насколько удобно пользоваться сайтом.

Сколько стоит. Основные функции бесплатны. Расширенная версия доступна в Яндекс 360 для бизнеса — от 319 ₽ за сотрудника в месяц.

Подробнее о возможностях и настройках — в статье о Яндекс Формах в блоге PromoPult.