Чем заменить Яндекс Взгляд: 9 платформ для опросов и исследований

Для коротких анкет вместо Яндекс Взгляда можно использовать Яндекс Формы или Simpoll. Для исследований со сложной логикой — ФОКУЗ, Oprosso, Testograf и другие платформы из подборки. Если своей аудитории для опроса нет, пригодится сервис с готовой базой участников.
Сбор отзывов после покупки, проверка спроса и поиск причин ухода с сайта требуют разных подходов. Рассмотрим девять российских сервисов: какие задачи они решают, где брать участников опроса и сколько стоит доступ.
Что проверить перед выбором сервиса
Решите, кого вы хотите опросить. Клиентам и подписчикам можно отправить ссылку на анкету. Если своей аудитории нет, пригодится сервис с готовой базой участников — панелью респондентов. Из этой базы можно выбрать людей нужного возраста, из определенного города и с другими подходящими характеристиками.
Затем сравните сервисы по четырем пунктам.
Создание анкеты. Есть ли нужные типы вопросов? Можно ли показывать разные вопросы в зависимости от ответов? Например, тех, кто уже купил товар, спросить о впечатлениях, а остальных — об ожиданиях. Для сложных опросов проверьте, можно ли ограничить число участников каждой группы. Также полезна проверка полей: она поможет избежать ошибок при вводе данных.
Сбор ответов. Можно ли отправить опрос по электронной почте, разместить на сайте или в соцсетях? Если нужна готовая база участников, выясните, есть ли в ней подходящие люди. Важно не общее количество участников, а возможность найти вашу аудиторию.
Просмотр результатов. Для небольшого опроса достаточно диаграмм и выгрузки ответов в таблицу. Для более подробного разбора пригодятся сравнение разных групп и анализ комментариев. Уточните, можно ли перенести результаты в программу, с которой вы работаете.
Защита данных. Узнайте, где хранятся ответы, кто может их видеть и какие условия прописаны в договоре. Если собираете персональные данные, учитывайте требования 152-ФЗ. Некоторые сервисы можно установить на сервер компании — такой вариант называют коробочной версией.
Сравнение возможностей и цен
В таблице указана минимальная стоимость доступа к каждому сервису. За поиск участников и дополнительные услуги может потребоваться отдельная плата. Перед оплатой проверьте актуальные цены и ограничения тарифа.
1. Яндекс Формы
В Яндекс Формах можно собрать отзывы покупателей, зарегистрировать участников мероприятия или узнать мнение сотрудников. Сервис подойдет, если вы знаете, кому отправить анкету. Готовой базы участников здесь нет — искать людей для опроса нужно самостоятельно.
Анкету можно создать с нуля или взять готовый шаблон. В редакторе легко менять порядок вопросов и делать отдельные поля обязательными. Проверка данных поможет избежать ошибок: например, не даст ввести текст вместо числа.
Необязательно показывать всем одинаковые вопросы. Например, покупателя, который поставил низкую оценку, можно попросить рассказать, что ему не понравилось. Клиент с высокой оценкой этот вопрос не увидит.
Ответы можно сохранять на Яндекс Диск и получать уведомления, когда кто-то заполнил анкету. Для подробного разбора результаты можно выгрузить в отдельную программу.
В платной версии, которая входит в Яндекс 360 для бизнеса, больше типов вопросов и настроек доступа. Формы можно связать с Трекером и Вики. Есть и API — инструмент для автоматического обмена данными с другими системами.
Кому подойдет. Небольшим компаниям и частным пользователям, особенно тем, кто уже работает с сервисами Яндекса. С помощью анкеты также можно отобрать людей для интервью или проверки того, насколько удобно пользоваться сайтом.
Сколько стоит. Основные функции бесплатны. Расширенная версия доступна в Яндекс 360 для бизнеса — от 319 ₽ за сотрудника в месяц.
Подробнее о возможностях и настройках — в статье о Яндекс Формах в блоге PromoPult.
2. Simpoll
В Simpoll можно быстро подготовить анкету, даже без опыта работы с такими сервисами. Чтобы добавить вопрос, достаточно перетащить нужный блок в форму. Затем можно изменить оформление, порядок вопросов и настроить, какие из них человек увидит в зависимости от своих ответов. Для частых задач есть шаблоны: например, для сбора отзывов или оценки качества обслуживания.
Через форму можно не только отвечать на вопросы, но и отправлять файлы: резюме, фотографии, документы и снимки экрана. Это удобно для приема откликов на вакансии, регистрации участников или сбора сообщений об ошибках. Если по итогам опроса нужно подсчитать баллы, каждому варианту ответа можно назначить свое количество.
Готовую анкету размещают на сайте, отправляют по электронной почте или публикуют в соцсетях. Можно провести опрос и на бумаге: распечатать анкету, а затем перенести ответы в сервис.
Для аудитории из разных стран можно подготовить форму на нескольких языках — в сервисе есть инструменты перевода. Передавать данные на собственный сервер позволяет API (программный интерфейс).
Кому подойдет. Предпринимателям, маркетологам и специалистам по подбору персонала, которым нужны несложные опросы или формы с возможностью прикрепить файлы. Готовой базы участников в сервисе нет — приглашать людей нужно самостоятельно.
Сколько стоит. Бесплатно доступны до трех опросов, десяти вопросов и ста ответов. Тариф «Базовый» стоит 790 ₽, «Профи» — 1190 ₽, корпоративный — от 2990 ₽ в месяц.
3. ФОКУЗ
В ФОКУЗ можно проводить опросы, изучать впечатления клиентов и проверять, насколько удобно пользоваться сайтом. У сервиса есть готовая база участников, а разбирать ответы помогает искусственный интеллект.
В редакторе доступно более 25 типов вопросов и заданий. Например, можно попросить человека выбрать вариант ответа, поставить оценку или расположить варианты по важности. Есть и специальные задания для проверки удобства сайта.
Разным группам участников можно показывать разные вопросы и ограничивать число ответов от каждой группы. В формулировки можно автоматически добавлять имя человека, название его компании и другие данные.
Небольшие опросы можно показывать прямо на сайте в нужный момент: после нажатия кнопки, оформления заказа или перед уходом со страницы. Еще один вариант — показать вопрос, когда посетитель провел на странице определенное время. Так человек сможет поделиться впечатлениями, пока хорошо помнит, что делал на сайте.
Разбирать текстовые ответы помогает искусственный интеллект. Он определяет, положительный комментарий или отрицательный, собирает похожие ответы в группы и находит проблемы, о которых пишут чаще всего. Его можно настроить так, чтобы он учитывал термины, принятые в компании.
Кому подойдет. Командам, которые регулярно опрашивают клиентов и сотрудников, проверяют удобство сайтов и других продуктов. Особенно полезен, когда ответов много и их сложно разбирать вручную.
Сколько стоит. Индивидуальный тариф — 47 700 ₽ за три месяца, «Бизнес» — 590 000 ₽ в год. Условия для корпораций рассчитывают отдельно.
4. Oprosso
Oprosso подойдет компаниям, которые регулярно проводят исследования. В сервисе можно создавать анкеты, где следующие вопросы зависят от предыдущих ответов. Например, новым покупателям показывать одни вопросы, а постоянным — другие. Также можно ограничить число участников каждой группы.
В сервисе есть готовые методы исследований. Например, NPS (индекс потребительской лояльности) помогает оценить, готовы ли клиенты рекомендовать компанию. При карточной сортировке участники распределяют предложенные объекты по группам. Метод Кано помогает понять, какие свойства продукта покупатели считают обязательными, а какие могут их приятно удивить. Также можно проверять идеи до их запуска.
Все вопросы и переходы между ними можно увидеть на общей схеме. Сервис отмечает ошибки: например, когда два условия противоречат друг другу или участник не может перейти к следующему вопросу. Так проще проверить анкету перед отправкой.
Опросы можно связать с другими задачами компании. Например, настроить отправку анкеты после покупки. Если клиент поставит низкую оценку, в CRM (программе для работы с клиентами) появится задача для сотрудника. Формулировки и порядок вопросов тоже можно менять с учетом того, что известно о человеке.
Результаты показываются на диаграммах. Ответы можно отбирать по нужным условиям и сравнивать между группами. Для более подробного разбора данные выгружают в SPSS (программу для статистического анализа).
Своей базы участников у Oprosso нет, но найти людей для опроса можно через партнеров. Их общая база насчитывает более миллиона человек из России и СНГ.
Кому подойдет. Среднему и крупному бизнесу, исследовательским агентствам и другим компаниям, которые часто проводят опросы. Особенно полезен, когда участникам нужно задавать разные вопросы, а результаты — передавать в другие рабочие программы.
Сколько стоит. Тариф «Исследователь» — от 130 000 ₽ в год, «Лаборатория» — от 450 000 ₽, «Экосистема» — 800 000 ₽. Дополнительные требования к защите данных и подключению других систем оценивают отдельно.
Опросы помогают понять, что важно покупателям и что мешает им решиться на покупку. На основе ответов можно выбрать преимущества для объявлений и ответить на частые сомнения клиентов.
В PromoPult контекстную рекламу можно запустить через простой модуль с ИИ-помощниками или в прямом рекламном кабинете Яндекс Директа. Для рекламы на площадках VK тоже есть два варианта: модуль PromoPult и прямой кабинет VK Рекламы.
Подготовить структуру кампании в прямых кабинетах помогает ИИ-маркетолог. По бонусной программе можно вернуть бонусами до 19% расходов на внешнюю рекламу. При пополнении баланса от 3000 рублей специалист бесплатно настроит кампанию.
5. WebAsk
В WebAsk можно собрать как короткую форму, так и подробную анкету. Сервис позволяет показывать разные вопросы в зависимости от ответов и ограничивать число участников каждой группы. В анкету можно добавлять изображения и другие файлы, а вариантам ответа назначать баллы. Общая схема помогает проверить порядок вопросов и переходы между ними.
Чтобы не начинать с нуля, можно выбрать один из более чем 80 шаблонов. Еще один вариант — описать задачу ИИ-помощнику, и он подготовит вопросы. Если анкета уже готова, помощник предложит, что в ней улучшить.
Оформление можно настроить под стиль компании: выбрать цвета и шрифты, подключить свой домен — адрес страницы с опросом. На более дорогих тарифах доступны дополнительные настройки через CSS (язык, который задает внешний вид веб-страниц).
WebAsk можно связать с Google Таблицами, Telegram, MAX, Яндекс Метрикой и другими сервисами. Поддерживается и пиксель VK — инструмент, который отслеживает действия посетителей сайта.
Если своих клиентов или подписчиков для опроса недостаточно, можно воспользоваться готовой базой WebAsk. В ней более 450 000 проверенных участников из России и СНГ. Людей отбирают по 94 признакам, среди которых возраст, место проживания, доход, интересы и семейное положение. Вы указываете, кого нужно опросить и сколько ответов получить. Заполненные анкеты поступают в личный кабинет.
Кому подойдет. Предпринимателям, маркетологам, специалистам по развитию продуктов и работе с персоналом. Удобен, если одни опросы вы проводите среди своих клиентов или сотрудников, а для других ищете новых участников.
Сколько стоит. Сервис можно попробовать бесплатно в течение 14 дней. Тариф «Базовый» — 1790 ₽, «Стандарт» — 2890 ₽, «Премиум» — 4290 ₽ в месяц.
6. Testograf
В Testograf можно отключить сбор адресов электронной почты и других персональных данных. Это полезно, когда сотрудники оценивают руководителей, участвуют в тайном голосовании или отвечают на вопросы, которые не готовы обсуждать открыто.
Доступ к анкете можно защитить паролем или разрешить только с определенных IP-адресов (сетевых адресов устройств). Связать опрос с внутренними системами компании позволяет API (программный интерфейс).
В редакторе около 30 типов вопросов и более ста шаблонов. Есть, например, формат «Восприятие текста»: участник отмечает слова и фразы, которые ему непонятны, кажутся важными или вызывают эмоции. При проверке знаний можно ограничить время на ответы, установить проходной балл и включить случайный порядок вопросов и вариантов ответа.
Информацию из предыдущих ответов можно автоматически добавлять в следующие вопросы. Например, если сотрудник назвал свой отдел или указал проблему, дальше анкета предложит уточнить именно эту тему.
В сервисе также есть готовые методы, которые помогают узнать, довольны ли сотрудники работой, насколько они заинтересованы в ней и есть ли у них признаки профессионального выгорания.
Кому подойдет. Специалистам по работе с персоналом и командам, которым важно проводить анонимные опросы. Если нужен только один крупный опрос, можно оплатить его отдельно, без годовой подписки.
Сколько стоит. Один опрос с лимитом 10 000 ответов — 8990 ₽. Годовая лицензия без ограничений — от 49 990 ₽ за администратора, версия Про+ — 94 990 ₽.
7. FeedBackTalk
FeedBackTalk подходит компаниям, которым нужно получать много отзывов от клиентов. По заявлению разработчика, платформа обрабатывает до 10 000 опросов в секунду. Результаты обновляются по мере поступления ответов. В 2025 году сервис начал использовать «Аэрофлот», чтобы собирать мнения пассажиров.
Анкету можно составить из готовых блоков или поручить подготовку искусственному интеллекту. Для этого нужно описать, кого и о чем вы хотите спросить. В редакторе можно настроить оформление под стиль компании, добавить игровые элементы и задать разные вопросы для разных групп участников.
Сервис объединяет несколько способов общения с клиентом: электронную почту, Telegram, всплывающие уведомления и виджеты( небольшие блоки на сайте). Человек может начать отвечать в одном канале, а продолжить в другом. Уже введенные ответы сохранятся.
В карточке клиента собраны его ответы, история покупок и предыдущих обращений. Это помогает понять, с каким опытом связана его оценка.
Отчеты сервис готовит автоматически. Искусственный интеллект собирает комментарии по темам, находит частые замечания и сравнивает ответы разных групп. Также он помогает увидеть, с чем чаще связаны положительные и отрицательные оценки. Результаты можно получить в виде диаграмм или готовой презентации с пояснениями.
Кому подойдет. Федеральным сетям, средним и крупным компаниям, которым нужно собирать много отзывов и передавать их в CRM (программу для работы с клиентами) и другие системы.
Сколько стоит. Тариф Лайт — 40 000 ₽ в месяц, Премиум — 100 000 ₽.
8. Анкетолог
В «Анкетологе» можно создать анкету, найти людей для опроса или купить готовый отчет. У сервиса есть редактор анкет, собственная база участников и магазин исследований.
В редакторе доступны 23 типа вопросов и более 120 шаблонов. С их помощью можно изучать мнение покупателей, опрашивать сотрудников и компании-клиенты, проводить учебные исследования. Кроме обычного выбора ответа и оценок по шкале есть специальные форматы, например «Выбор области» и «Матрица 3D».
Готовую анкету можно отправить своим клиентам или заказать ответы у людей из базы сервиса. Участников подбирают по ста параметрам. При формировании группы учитывают возраст, пол, место проживания и другие характеристики населения России. Искать подходящих людей самостоятельно не нужно.
Если проводить собственный опрос необязательно, можно купить готовое исследование. В магазине сервиса продаются отчеты о поведении и предпочтениях покупателей. В них уже есть таблицы, графики и объяснения результатов.
Еще один вариант — полностью поручить исследование специалистам «Анкетолога». Они подготовят план, проведут опрос и соберут выводы в итоговую презентацию.
Кому подойдет. Компаниям любого размера, которые хотят провести исследование сами или с помощью специалистов. Результаты можно использовать и для публикаций в СМИ: например, рассказать о привычках покупателей или подготовить обзор рынка. Для студентов и аспирантов предусмотрены специальные условия.
Сколько стоит. Индивидуальные тарифы — от 2990 ₽ в месяц, командные — от 136 476 ₽ в год.
9. Opronix
Opronix помогает собрать ответы у участников из готовой базы. В ней более 1,5 млн человек из России и СНГ. Людей можно выбирать по полу, возрасту, месту проживания, доходу и другим признакам. Это позволяет опрашивать как широкую аудиторию, так и определенные группы.
Анкету можно создать в самом Opronix или подключить из другого сервиса. Платформа работает с Oprosso, Testograf, «Анкетологом» и другими редакторами. Это удобно, когда вопросы уже подготовлены в привычном инструменте и осталось только найти участников.
Часть работы можно автоматизировать через API (программный интерфейс) инструмент для обмена данными между программами. С его помощью запускают опросы, устанавливают нужное количество участников каждой группы, следят за сбором ответов и передают результаты во внутреннюю систему компании. Также можно заказать исследование, которое специалисты проведут полностью.
Разработчик платформы, агентство «ОнИн», предлагает компаниям создать отдельную базу участников из собственных клиентов. Услуга доступна при клиентской базе от 500 000 человек. Такую базу можно связать с CRM (программой для работы с клиентами). Если для исследования не хватает людей с нужными характеристиками, их можно привлечь из внешних баз.
Кому подойдет. Маркетологам и исследовательским отделам, которым нужно быстро собрать заданное количество ответов. Отдельная база участников из своих клиентов полезна розничным сетям, банкам, операторам связи и другим компаниям с большой аудиторией.
Сколько стоит. Цену рассчитывают индивидуально. Примерную стоимость можно узнать в калькуляторе «ОнИн».
Как выбрать сервис для опросов
Сначала решите, что хотите узнать. Например, как улучшить доставку, что написать в рекламе или есть ли спрос на новую услугу. Затем определите, кого нужно опросить и какие возможности сервиса вам понадобятся.
Для опросов своих клиентов и сотрудников подойдут Яндекс Формы и Simpoll. В них можно быстро собрать простую анкету, получить отзывы или принять заявки.
Для более сложных и частых исследований рассмотрите ФОКУЗ, Oprosso, Testograf и FeedBackTalk. Выбирайте по задаче: проверить удобство сайта, составить разные вопросы для разных участников, провести тестирование сотрудников или собрать отзывы через сайт, почту и мессенджеры.
Если участников нужно найти, сравните WebAsk, «Анкетолог» и Opronix. Важно не только количество людей в базе, но и возможность подобрать тех, кто вам нужен: например, жителей определенного города или покупателей конкретного возраста.
Перед оплатой попробуйте создать и заполнить анкету. Проверьте, правильно ли работают переходы между вопросами, удобно ли отвечать с телефона и можно ли выгрузить результаты.
Посчитайте все расходы: оплату сервиса, поиск участников и дополнительные услуги. Уточните, сколько ответов можно собрать, как передавать данные в другие программы, где будут храниться результаты и кто получит к ним доступ.
Выбирайте не сервис с самым длинным списком функций, а тот, который поможет опросить нужных людей и получить полезные для бизнеса ответы.
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