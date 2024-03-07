Реально ли выполнить требования по электробезопасности руководителю малой компании

Электробезопасность — один из основных разделов системы охраны труда. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны контролировать, чтобы требования электробезопасности и инструкции по охране труда неукоснительно соблюдались. Нарушение требований влечет ответственность согласно действующему законодательству.

Кто должен выполнять требования по электробезопасности

Правила электробезопасности касаются всех компаний и индивидуальных предпринимателей, в офисе которых есть по крайней мере один электроприбор, а еще физических лиц, которые владеют электроустановками с напряжением до 1000 В и применяют их не в бытовых или личных целях.

Обеспечение электробезопасности — обязательная задача любого работодателя, независимо от того, руководит ли он крупной промышленной компанией или небольшой организацией.

Это важно, так как иногда руководители считают, что если их фирма не выполняет специализированные работы с использованием электрооборудования и инструментов, то и вопросы электробезопасности не имеют к ним отношения.

Однако на самом деле правила технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП) применимы не только к производственным предприятиям. Это связано с тем, что опасность представляют не только сложные промышленные устройства, но и любые офисные приборы, которые подключены к электросети. Более того, каждая компания имеет электропроводку, системы внутреннего и внешнего освещения, распределительные щиты. Это все электроустановки, которые при неправильном использовании могут стать причиной пожара, удара током или получения сотрудниками травм.

Следовательно, если на рабочих местах есть хотя бы одно устройство, которое подключается к электрической сети, все требования электробезопасности должны строго выполняться. Это относится и к офисам, где есть компьютеры, принтеры, микроволновые печи и другие электроприборы.

Что изменилось в ПТЭЭП в 2023

С 2023 года действуют новые Правила технической эксплуатации электроустановок (ЭУ) потребителей.

Так, внесли изменения в требования по назначению лиц, ответственных за электротехническое хозяйство. Теперь эти должности следует занимать представителям административно-технического состава. Также нужно учесть, что ответственное лицо должно иметь соответствующий уровень допуска по электробезопасности: уровень V для работы с ЭУ напряжением свыше 1000 В и уровень IV — для ЭУ напряжением до 1000 В.

Список сотрудников, по которым нужно передать информацию в обслуживающую сетевую организацию, также обновили. До 1 января каждого года нужно предоставлять данные о лице, которое отвечает за электротехническое хозяйство, и его замене. Кроме того, нужно подавать списки сотрудников, которые имеют специальный допуск — то есть право на выполнение следующих действий:

переключения в ЭУ;

проведение оперативных переговоров;

оформление нарядов-допусков;

подача заявок на изменения режима работы ЛЭП и электрооборудования.

На должность, которая связана с обслуживанием ЭУ, могут быть приняты только лица, имеющие профподготовку и квалификацию.

Ранее было возможно нанять человека без опыта и обучить его на месте. Однако теперь в штат можно принять только тех, у кого есть документ, который подтверждает профессию и квалификацию.

Также теперь обязательно нужно участвовать в противоаварийных тренировках. Компании, чьи ЭУ включены в график аварийного ограничения потребления, должны быть готовы к отключениям и обязаны участвовать в противоаварийных учениях, которые проводит сетевая компания в соответствии с приказом Минэнерго от 26.01.2021 № 27.

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Как организовать электробезопасность в компании

Задача руководителя — соблюдать ряд требований и проводить мероприятия, которые направлены на снижение риска травм персонала и других последствий из-за неправильного использования или неисправности ЭУ.

Существует два основных типа ЭУ — от этого зависит список требований:

ЭУ до 1000 В. Включают оборудование, которое подключается к бытовой электросети, промышленные электроприемники и электрический транспорт.

ЭУ свыше 1000 В. Обеспечивают передачу постоянного тока от источника к потребителю. К ним относятся, например, линии электропередач. Для работы с ними требуется более высокий уровень допуска для персонала.

Также каждому работодателю нужно соблюдать общие требования к ЭУ (2–4 глава приказа Минэнерго от 12.08.2022 № 811). Например, нужно осуществлять своевременное техобслуживание, ремонтировать ЭУ, привлекать к работе сотрудников только с определенной квалификацией.

Чтобы обеспечить электробезопасность на рабочих местах, руководитель должен:

Следить за соблюдением законодательства, которое регулирует эксплуатацию ЭУ.

Создать условия для безопасной эксплуатации ЭУ.

Проводить работу с персоналом: обучать и инструктировать сотрудников, повышать их квалификацию и проводить инструктажи.

Вести нужную документацию.

Кто несет ответственность за электробезопасность

Ответственность за электробезопасность лежит на руководителе предприятия, но и другие сотрудники тоже активно участвуют в них. Они должны знать и соблюдать правила электробезопасности, применять полученные знания на практике.

Ответственных лиц назначают таким образом:

Работодатель распределяет ответственность между подразделениями и сотрудниками в соответствии с пунктом 8 приказа Минэнерго от 12.08.2022 № 811. Он устанавливает обязанности персонала по обслуживанию и контролю ЭУ и их технического состояния.

Работодатель также назначает ответственного за электрохозяйство и его зама для организации работ в ЭУ. ИП и физлица выполняют эти функции самостоятельно в соответствии с тем же пунктом приказа.

Специалист по охране труда курирует работу по электробезопасности, однако не несет ответственности за ее обеспечение.

Если ЭУ предприятия включает в себя вводно-распределительное устройство (ВРУ), систему освещения, переносное электрооборудование с напряжением не более 400 вольт или общую максимальную мощность ЭУ не более 150 кВт, номинальное напряжение не превышает 1000 В и подключено к одному источнику электропитания, то ответственность за обслуживание такой ЭУ возлагают на генерального директора.

В другом случае ответственное за электрохозяйство лицо назначают из числа административно-технического персонала. Это руководители и инженерно-технические специалисты, которые отвечают за организацию технического обслуживания, ремонтные, наладочные работы и другие функции, связанные с работой оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

Эти функции обычно выполняют главный энергетик и его зам. Важно отметить, что ответственный за электрохозяйство должен быть сотрудником компании, в то время как техническое обслуживание ЭУ можно передать сторонней организации на основе аутсорсинга.

Руководителю небольшой компании реально обеспечить соблюдение требований электробезопасности. Однако для этого ему, скорее всего, потребуется помощь специалиста по охране труда или обучение. Кроме того, в компании нужно разработать и внедрить систему контроля за соблюдением правил электробезопасности, проводить регулярные инструктажи и обучать персонал.

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Как обучать персонал правилам электробезопасности

Обучение и аттестация по электробезопасности проводится в зависимости от должности сотрудника и его обязанностей на рабочем месте. Существует две основные категории персонала:

Неэлектротехнический персонал. Это сотрудники, которые не имеют прямого отношения к работе с электрооборудованием и электрическим током, например, бухгалтеры, кадровики и т.д. Они проходят инструктаж и получают первую группу электробезопасности.

Электротехнический персонал. Это специалисты, работающие с ЭУ, такие как электрики, инженеры, техперсонал и т. д. Они должны проходить регулярное обучение и аттестацию по электробезопасности. Минимальная для них — вторая группа электробезопасности, которая позволяет работать с электрооборудованием под наблюдением специалиста. Для самостоятельной работы в электроустановках требуется третья или более высокая группа электробезопасности.

Важно. Инструктаж по электробезопасности и инструктаж по охране труда — это два разных мероприятия, которые не могут заменить друг друга. Сотруднику нужно пройти оба инструктажа.

Объем и тип обучения зависят от категории персонала. Главное — обучение и получение соответствующей группы по электробезопасности требуется для всего персонала, а не только для электротехнического.

Даже если компания состоит только из офисных работников, они все равно должны пройти обучение в виде инструктажа. Сотрудники с первой группой допуска не получают удостоверения, но результаты обучения должны быть записаны в отдельный журнал. Специалисты со второй и третьей группой электробезопасности получают удостоверение в соответствии с формами, которые указаны в приказе Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

Если рассматривать охрану труда с различных точек зрения, очевидно, что в каждом из направлений важно не только работать с персоналом и обеспечивать безопасные условия труда, но и правильно и грамотно оформлять документы. Это поможет защитить бюджет компании от штрафов.

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Как подтверждать квалификацию персонала

Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный, диспетчерский и вспомогательный персонал должны подтверждать свою квалификацию: их знания нужно проверять.

Для этого работодатель утверждает следующие документы:

списки сотрудников, которые подлежат проверке знаний;

годовые графики проведения проверок знаний;

программы предэкзаменационной подготовки.

Новые сотрудники и те, кто делает перерыв в работе более чем на три года, проходят первичную проверку знаний. Периодические проверки знаний проводятся каждые 12 месяцев для рабочих и оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала, административно-технического персонала с функциями оперативного управления, и каждые 3 года для остальных сотрудников.

Что будет, если нарушить правила электробезопасности

За несоблюдение требований электробезопасности работодателя могут привлечь к административной ответственности. Если он не провел обучение сотрудников при приеме на работу и не присвоил им соответствующую группу по электробезопасности, ему грозит штраф и следующие санкции:

Физлиц могут оштрафовать на сумму от 1 000 до 2 000 рублей.

Индивидуальных предпринимателей и должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 2 000 до 4 000 рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Юридических лиц могут оштрафовать на сумму от 20 000 до 40 000 рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Если нарушение требований по электробезопасности повлекло несчастный случай, то работодателю может грозить уголовная ответственность по ст. 143 УК.

Чтобы избежать таких последствий, важно следить за актуальностью документов, вовремя проводить обслуживание и ремонт ЭУ, а также организовывать обучение, аттестацию и проверку знаний сотрудников по правилам электробезопасности.

Чтобы быть в курсе актуальных требований и правил охраны труда, в которую входит, в том числе и электробезопасность, можно обратиться к специалистам «ПрощеБизнес». Мы предоставляем обучение сотрудников и руководителей охране труда, организуем систему охраны труда в компании и берем на себя оформление необходимой документации.

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