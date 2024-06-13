₽ Заказать рекламу
ПрощеБизнес
Зарплата

Проверьте: правильно ли вы выплачиваете зарплату иностранному работнику

Российское трудовое законодательство закрепляет, что зарплата выплачивается работнику либо по месту выполнения работы, либо через кредитную организацию (ст. 136 ТК). Проще говоря — или через кассу организации наличными, или переводом на банковскую карту (счет) в безналичной форме. Работник сам вправе определять способ оплаты и в дальнейшем по согласованию с работодателем менять его.
Проверьте: правильно ли вы выплачиваете зарплату иностранному работнику
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня наиболее популярной становятся безналичная оплата труда. Доля «безнала» перешагнула отметку в 80% и продолжает расти. Это вполне объяснимо простотой и доступностью такой формы как для самого работодателя, так и для работника. Ведь в случае с наличной оплатой у работодателя должна быть своя касса, нужно держать в штате кассира и платить за инкассацию.

Из каждого правила есть исключения. В данном случае отметим, что если работодатель берет на работу иностранного гражданина, то зарплата ему будет выплачиваться исключительно в безналичной форме. Это следует из анализа законодательства по вопросам валютного контроля и регулирования.

На практике форма оплаты труда работника привязана к тому, в каком статусе человек прибывает на территории России. Речь идет о статусе резидента или нерезидента.

В российском законодательстве выделяется два вида резидентства — «налоговый резидент/нерезидент» и «валютный резидент/нерезидент».

Налоговый резидент — физическое лицо, фактически находящиеся в РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев (ст. 207 НК), также российские и иностранные организации (с ограничениями, предусмотренными ст. 246.2 НК). Остальные физические и юридические лица будут являться налоговыми нерезидента. Для физлица налоговый статус привязан исключительно ко времени нахождения его на территории РФ и не связан с наличием российского гражданства. То есть любой иностранец, находящийся в России более 183 дней будет являться налоговым резидентом.

Валютный резидент — это гражданин РФ, либо лицо, имеющее вид на жительство (ВНЖ) в России, а также юридические лица, созданные в соответствии с законодательством (ст. 1 ФЗ № 173 от 10.12.2003). Из определения следует, что все иностранцы в статусе временно пребывающих или временно проживающих в России, в том числе граждане стран ЕАЭС и высококвалифицированные специалисты (ВКС), не имеющие ВНЖ, будут являться валютными нерезидентами.

Таким образом, иностранный работник, нанятый работодателем, может иметь статус налогового резидента и быть валютным нерезидентом одновременно.

В этой статье нас интересует иностранный работник, как валютный нерезидент. Именно в этом статусе идет законодательная привязка к гражданству работника.

В данном случае выплата зарплаты будет являться денежной операцией между валютным резидентом (работодателем) и нерезидентом (работником), производимой в соответствии со ст. 131 ТК в российской валюте (в рублях).

П 9. ст. 1 ФЗ № 173 предусматривает, что использование валюты РФ в качестве средства платежа является валютной операцией. Таким образом, выплата зарплаты иностранцу подпадает под определение валютной операции.

Законодательно закреплено, что валютные операции между резидентами и нерезидентами должны осуществляться только через счета в уполномоченных банках. Такие операции могут проводиться исключительно в безналичной форме. Как итог — зарплату иностранцу работодатель должен платить «безналом».

Банковский счет, на который иностранный работник будет получать зарплату, должен быть обязательно открыт в банке, имеющем лицензию Банка России на ведение операций с валютой. Несмотря на то, что открывать счет — это не обязанность, а право работника, на практике такой порядок носит все же обязательный порядок.

Так, например, работник попросил работодателя платить ему зарплату наличными. Работодатель учел пожелание работника и пошел на нарушение. При проверке платежных ведомостей налоговой инспекцией было установлено, что часть зарплаты в организации было выдано иностранному специалисту наличными.

Такие действия работодателя повлекут штраф в размере от 20% до 40% суммы незаконной валютной операции (ст. 15.25 КоАП). Напомним, что наличие у работника гражданства стран ЕАЭС или статуса ВКС при применении наказания роли не играет.

Сегодняшняя судебная практика идет исключительно по пути штрафных санкций, считая подобные нарушения угрозой экономическим интересам страны. По сути — это призыв для работодателей строго соблюдать законодательство в сфере трудового права и валютного контроля и регулирования. Все это опять же указывает на необходимость открытия счета, причем сделать это может работник как самостоятельно, так и с помощью компании.

При устройстве на работу иностранных специалистов финансовый алгоритм действий может быть следующим.

Для работодателя:

  1. Выбрать наиболее «удобный» банк и заключить с ним договор на выпуск и обслуживание зарплатных карт. Сегодняшние лидеры банковского сектора давно имеют в своем активе выгодные зарплатные проекты и сами готовы предложить работодателю ряд преимуществ (технологичные сервисы, круглосуточная поддержка и тд.) при заключении договора.

  2. Издать приказ в компании о переходе к безналичной оплате труда и далее ознакомить с ним работников под подпись. Важно, чтобы в приказе была зафиксирована точная дата перехода. Подпись под ознакомлением — это согласие работника о переводе зарплаты на карточку. Такой вид начисления зарплаты должен быть также обязательно отражен в трудовом договоре (либо дополнительном соглашении).

Для работника:

  1. Заполнить заявление на открытие счета в банке, подтвердив согласие на передачу и обработку персональных данных. Необходимый перечень документов для заключения договора с банком предоставят его специалисты.

  2. Получить карту по готовности. Как правило, банк изготавливает «пластик» в течение 3 рабочих дней.

На практике работодатель может перечислять зарплату иностранному работнику на любую карту и счет, открытый им в банке до момента работы в организации. Право выбора банка — прерогатива работника.

Часто бывает и так, что работники долго были клиентами, например, ВТБ, но Сбер предложил организации более выгодный зарплатный проект. Часть работников заинтересовалась данным предложением и стали клиентами Сбера, остальные остались в ВТБ. Это не мешает им со временем стать участниками зарплатного проекта, либо вообще выбрать другой банк.

В каких случаях иностранный работник может претендовать на получение зарплаты наличкой? Такой случай только один и связан он с получением иностранцем ВНЖ.

Так как статус работника сменился с нерезидента на резидента, финансовые операции по начислению выплат будут проводиться как между двумя резидентами и не подпадать под определение валютной операции. В этом случае закон позволяет работнику получать зарплату через кассу организации в общем порядке.

Например, иностранный работник через 7 месяцев работы в организации получил ВНЖ и его статус сменился. При этом работник попросил выдавать ему зарплату «наличкой». В случае аннулирования ВНЖ, способ получения зарплаты наоборот поменяется с наличного на безналичный.

Подведем итог. Если у иностранного работника нет ВНЖ в РФ, выдача ему зарплаты через кассу «наличкой» будет незаконной. Ограничение распространяется на всех иностранцев в статусе временно пребывающих или временно проживающих в России. Поскольку они являются валютными нерезидентами РФ, все расчеты с ними должны происходить исключительно в безналичном порядке. Несоблюдение данного требования повлечет административную ответственность при проверке платежных документов налоговыми органами.

Вы можете получить у специалистов компании ПрощеБизнес консультацию о трудоустройстве иностранного гражданина

Записаться на консультацию:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Лаборатория труда», ИНН: 9701006328, erid: LjN8KNvNE

Начать дискуссию

Инвестиции

Власти анонсировали запуск интернет-магазина «Женские инвестиции»

В России осенью появится интернет-магазин «Женские инвестиции» для женщин-предпринимателей и женщин-инвесторов.

1

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Клерк
Карьера бухгалтера

Шпаргалка для бухгалтера на аутсорсе: топ полезных материалов на любой случай

Начиная работать самостоятельно, вам приходится решать множество сложных задач, с которыми вы раньше не сталкивались. Чтобы переход на аутсорс прошел гладко, и дальнейшая работа выстраивалась легко, нужно иметь под рукой подсказки. Рассказываем, где найти ответы на главные вопросы аутсорсера.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Государственные ведомства

Предприниматели смогут обращаться в госорганы только в электронном виде

С 2025 года Минцифры предлагает перевести все общение бизнеса с чиновниками в электронный формат.

1

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Мотивация персонала

Цифра дня. Про зов природы

Больше трети компаний планируют летом провести корпоратив на природе.

Цифра дня. Про зов природы
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Для подтверждения НДС 0% по грузоперевозкам нужен не только контракт, но и документы к нему

При международных перевозках применяется ставка НДС 0%. Но ее надо подтвердить.

Первая Экспертная Бухгалтерия
Воинский учет

Как снять сотрудника с воинского учета в 2024

Отлаженный и правильно организованный воинский учет помогает компаниям собирать данные по призывникам и военнообязанным сотрудникам, отчитываться в военкоматы. Вовремя и без ошибок снять работника с воинского учета не менее важно, чем поставить — подсветили, как это сделать.

Как снять сотрудника с воинского учета в 2024

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
DAS Group
Маркетплейсы

Топ 7 проблем селлеров маркетплейсов и как финансист поможет их решить

Маркетплейсы сегодня очень популярны: большинство селлеров стремится продавать свои товары именно через них. Рассмотрим, какие проблемы чаще всего допускают селлеры в учете товаров на маркетплейсах и как их помогают решить специалисты по финансовому анализу и управлению.

Топ 7 проблем селлеров маркетплейсов и как финансист поможет их решить
Экономика России

Минфин: с начала года дефицит бюджета составил 983 млрд рублей

Доходы федерального бюджета выросли на 45,5%, а расходы — на 18,9%.

«Мои самозанятые»
Самозанятые

Документооборот с самозанятыми: что в него входит и как правильно оформить

С каждым годом количество компаний, которые активно сотрудничают с самозанятыми, становится все больше. Это связано с удобством работы с такими исполнителями:если за штатных сотрудников требуется уплачивать налоги, включая НДФЛ, пенсионные отчисления и взносы на социальное страхование, то при сотрудничестве с самозанятыми этого нет.

Документооборот с самозанятыми: что в него входит и как правильно оформить
Интервью

Основатель «Клерка» приглашает на «ТоТ еще разговор»!

В формате видео-интервью вы познакомитесь с успешными предпринимателями, найдете свои точки роста и получите вдохновение продолжать вести собственное дело. А если хотите — сами можете стать героем интервью.

ПрощеБизнес
Зарплата

Проверьте: правильно ли вы выплачиваете зарплату иностранному работнику

Российское трудовое законодательство закрепляет, что зарплата выплачивается работнику либо по месту выполнения работы, либо через кредитную организацию (ст. 136 ТК). Проще говоря — или через кассу организации наличными, или переводом на банковскую карту (счет) в безналичной форме. Работник сам вправе определять способ оплаты и в дальнейшем по согласованию с работодателем менять его.

Проверьте: правильно ли вы выплачиваете зарплату иностранному работнику
Клерк
Обучение для бухгалтеров

🌞Топ-5 онлайн-курсов для бухгалтеров: что изучить за два месяца лета

Смотрите обзор лучших онлайн-курсов для бухгалтера. Узнаете, как прокачать навыки и получить новые знания всего за два месяца.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разборы законов

1 318
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам могут внести в Госдуму очень скоро

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев сообщил о сроке внесения на рассмотрение депутатов законопроекта о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Бесплатно с НДС

Агентский договор: НДС у агента и принципала

Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.

Агентский договор: НДС у агента и принципала
Банки

Кредиторы банка QIWI получат выплаты в июле-сентябре

Все требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены в июле. Агентство по страхованию вкладов выплатит 21 млрд рублей.

Трудовое право

В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

Член комитет ГД по культуре, депутат Михаил Романов (фракция «Единая Россия») сообщил, что День знаний, который ежегодно отмечается 1 сентября, предлагается сделать выходным.

16
Трудовые проверки

📝 Обновят чек-листы для трудовых проверок. Из-за моратория это может быть большой зоной риска, предупреждает эксперт

Роструд обновит список вопросов, которые трудинспекторы зондируют при проверках.

Астрал
Водный налог

Водный налог в 2024 году

Расскажем, в каких случаях за использование воды необходимо платить водный налог и какие ставки актуальны в 2024 году.

Водный налог в 2024 году

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Наличные деньги

В банкоматы установили программы для приема новых купюр

Банкоматы не принимали обновленные деньги. Проблема решилась установкой специального программного обеспечения от Гознака, которое установили на 60% банкоматов.

Интересные материалы

DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

Да отцепись ты! Как бухгалтеру защитить себя от опасности и что делать, если клещ все-таки укусил?

Как снизить риски укуса клеща и что делать, если это всё-таки произошло.

17