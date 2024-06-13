Проверьте: правильно ли вы выплачиваете зарплату иностранному работнику

Российское трудовое законодательство закрепляет, что зарплата выплачивается работнику либо по месту выполнения работы, либо через кредитную организацию (ст. 136 ТК). Проще говоря — или через кассу организации наличными, или переводом на банковскую карту (счет) в безналичной форме. Работник сам вправе определять способ оплаты и в дальнейшем по согласованию с работодателем менять его.

Сегодня наиболее популярной становятся безналичная оплата труда. Доля «безнала» перешагнула отметку в 80% и продолжает расти. Это вполне объяснимо простотой и доступностью такой формы как для самого работодателя, так и для работника. Ведь в случае с наличной оплатой у работодателя должна быть своя касса, нужно держать в штате кассира и платить за инкассацию.

Из каждого правила есть исключения. В данном случае отметим, что если работодатель берет на работу иностранного гражданина, то зарплата ему будет выплачиваться исключительно в безналичной форме. Это следует из анализа законодательства по вопросам валютного контроля и регулирования.

На практике форма оплаты труда работника привязана к тому, в каком статусе человек прибывает на территории России. Речь идет о статусе резидента или нерезидента.

В российском законодательстве выделяется два вида резидентства — «налоговый резидент/нерезидент» и «валютный резидент/нерезидент».

Налоговый резидент — физическое лицо, фактически находящиеся в РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев (ст. 207 НК), также российские и иностранные организации (с ограничениями, предусмотренными ст. 246.2 НК). Остальные физические и юридические лица будут являться налоговыми нерезидента. Для физлица налоговый статус привязан исключительно ко времени нахождения его на территории РФ и не связан с наличием российского гражданства. То есть любой иностранец, находящийся в России более 183 дней будет являться налоговым резидентом.

Валютный резидент — это гражданин РФ, либо лицо, имеющее вид на жительство (ВНЖ) в России, а также юридические лица, созданные в соответствии с законодательством (ст. 1 ФЗ № 173 от 10.12.2003). Из определения следует, что все иностранцы в статусе временно пребывающих или временно проживающих в России, в том числе граждане стран ЕАЭС и высококвалифицированные специалисты (ВКС), не имеющие ВНЖ, будут являться валютными нерезидентами.

Таким образом, иностранный работник, нанятый работодателем, может иметь статус налогового резидента и быть валютным нерезидентом одновременно.

В этой статье нас интересует иностранный работник, как валютный нерезидент. Именно в этом статусе идет законодательная привязка к гражданству работника.

В данном случае выплата зарплаты будет являться денежной операцией между валютным резидентом (работодателем) и нерезидентом (работником), производимой в соответствии со ст. 131 ТК в российской валюте (в рублях).

П 9. ст. 1 ФЗ № 173 предусматривает, что использование валюты РФ в качестве средства платежа является валютной операцией. Таким образом, выплата зарплаты иностранцу подпадает под определение валютной операции.

Законодательно закреплено, что валютные операции между резидентами и нерезидентами должны осуществляться только через счета в уполномоченных банках. Такие операции могут проводиться исключительно в безналичной форме. Как итог — зарплату иностранцу работодатель должен платить «безналом».

Банковский счет, на который иностранный работник будет получать зарплату, должен быть обязательно открыт в банке, имеющем лицензию Банка России на ведение операций с валютой. Несмотря на то, что открывать счет — это не обязанность, а право работника, на практике такой порядок носит все же обязательный порядок.

Так, например, работник попросил работодателя платить ему зарплату наличными. Работодатель учел пожелание работника и пошел на нарушение. При проверке платежных ведомостей налоговой инспекцией было установлено, что часть зарплаты в организации было выдано иностранному специалисту наличными.

Такие действия работодателя повлекут штраф в размере от 20% до 40% суммы незаконной валютной операции (ст. 15.25 КоАП). Напомним, что наличие у работника гражданства стран ЕАЭС или статуса ВКС при применении наказания роли не играет.

Сегодняшняя судебная практика идет исключительно по пути штрафных санкций, считая подобные нарушения угрозой экономическим интересам страны. По сути — это призыв для работодателей строго соблюдать законодательство в сфере трудового права и валютного контроля и регулирования. Все это опять же указывает на необходимость открытия счета, причем сделать это может работник как самостоятельно, так и с помощью компании.

При устройстве на работу иностранных специалистов финансовый алгоритм действий может быть следующим.

Для работодателя:

Выбрать наиболее «удобный» банк и заключить с ним договор на выпуск и обслуживание зарплатных карт. Сегодняшние лидеры банковского сектора давно имеют в своем активе выгодные зарплатные проекты и сами готовы предложить работодателю ряд преимуществ (технологичные сервисы, круглосуточная поддержка и тд.) при заключении договора. Издать приказ в компании о переходе к безналичной оплате труда и далее ознакомить с ним работников под подпись. Важно, чтобы в приказе была зафиксирована точная дата перехода. Подпись под ознакомлением — это согласие работника о переводе зарплаты на карточку. Такой вид начисления зарплаты должен быть также обязательно отражен в трудовом договоре (либо дополнительном соглашении).

Для работника:

Заполнить заявление на открытие счета в банке, подтвердив согласие на передачу и обработку персональных данных. Необходимый перечень документов для заключения договора с банком предоставят его специалисты. Получить карту по готовности. Как правило, банк изготавливает «пластик» в течение 3 рабочих дней.

На практике работодатель может перечислять зарплату иностранному работнику на любую карту и счет, открытый им в банке до момента работы в организации. Право выбора банка — прерогатива работника.

Часто бывает и так, что работники долго были клиентами, например, ВТБ, но Сбер предложил организации более выгодный зарплатный проект. Часть работников заинтересовалась данным предложением и стали клиентами Сбера, остальные остались в ВТБ. Это не мешает им со временем стать участниками зарплатного проекта, либо вообще выбрать другой банк.

В каких случаях иностранный работник может претендовать на получение зарплаты наличкой? Такой случай только один и связан он с получением иностранцем ВНЖ.

Так как статус работника сменился с нерезидента на резидента, финансовые операции по начислению выплат будут проводиться как между двумя резидентами и не подпадать под определение валютной операции. В этом случае закон позволяет работнику получать зарплату через кассу организации в общем порядке.

Например, иностранный работник через 7 месяцев работы в организации получил ВНЖ и его статус сменился. При этом работник попросил выдавать ему зарплату «наличкой». В случае аннулирования ВНЖ, способ получения зарплаты наоборот поменяется с наличного на безналичный.

Подведем итог. Если у иностранного работника нет ВНЖ в РФ, выдача ему зарплаты через кассу «наличкой» будет незаконной. Ограничение распространяется на всех иностранцев в статусе временно пребывающих или временно проживающих в России. Поскольку они являются валютными нерезидентами РФ, все расчеты с ними должны происходить исключительно в безналичном порядке. Несоблюдение данного требования повлечет административную ответственность при проверке платежных документов налоговыми органами.

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