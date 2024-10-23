5 способов специалиста по охране труда заработать в 2024 году

Лекции в учебных центрах
Организация и проведение лекций в учебных центрах — это отличный способ не просто делиться своими знаниями и опытом, но и получать за это дополнительный доход. Вы можете разработать учебные программы, которые будут полезны как для новых работников, так и для более опытных специалистов.
Обучение по актуальным вопросам охраны труда поможет повысить уровень знаний слушателей и укрепит вашу репутацию в сфере безопасности (что крайне полезно для получения новых выгодных знакомств и предложений).
В качестве тренера, наставника или лектора в различных учебных центрах, вы можете зарабатывать на дополнительном обучении или развитии новых навыков у желающих.
Найти вакансию преподавателя по охране труда не просто, актуальных вакансий не очень много. Но, если вы заинтересуете какой-нибудь учебный центр своим опытом и знаниям, за проведение лекций и тренингов, а также разработку программ обучения, сможете получать от 50 тысяч в месяц.
Самостоятельная организация тематических семинаров будет значительно проще в этом плане. Стоимость участия в них в среднем составляет 3000 рублей. Соответственно, чем больше участников придет на ваши лекции, тем больше вы заработаете.
Это может быть обучение целых команд, обучение руководителей и менеджеров в корпоративной среде, проведение мастер-классов или обучающих семинаров для специалистов по охране труда. Для этого обратите внимание на рынок обучения по охране труда, где предпочтения постоянно меняются, и предложите наиболее актуальную программу обучения.
Кроме того, стоит обратить внимание на обучение онлайн. С учетом растущей популярности, создание вебинаров и онлайн-курсов по охране труда может стать отличным способом заработка. Вы можете охватывать актуальные темы (например, соблюдение законодательства, профилактика несчастных случаев или управление рисками).
Платные курсы привлекут как индивидуальных слушателей, так и организации, которые хотят обучить своих сотрудников. Доход от дистанционных курсов напрямую зависит от их стоимости и количества слушателей. Сейчас средний ценник за двухдневные курсы (16 часов) составляет 2500 рублей.
Написание книги или учебника
Профессиональное написание и публикация учебника по охране труда с быстро растущей аудиторией — источник большого дохода. И здесь есть несколько вариантов для начала своей «литературной карьеры»: написать свой собственный учебник по охране труда, продолжить известную серию книг или же акцентировать в своих трудах внимание на отдельных вопросах и моментах, которые часто остаются неясными в учебных материалах.
Такой способ станет не только источником дополнительного дохода, но и отличным вкладом в развитие профессиональной литературы.
Вы можете собрать материалы, основанные на своем опыте, а также актуальные данные и инструкции, которые помогут другим специалистам в их работе. Это также позволит вам утвердиться в качестве настоящего эксперта в области охраны труда.
Дополнительно стоит рассмотреть вариант участия в научных исследованиях. Если у вас уже есть опыт в проведении исследований или вы хотите его приобрести, участие в научных проектах может быть не только интересным, но и прибыльным.
Вы можете сотрудничать с университетами или исследовательскими центрами, получая финансирование за свою работу. Это также повысит вашу квалификацию и поможет расширить профессиональные горизонты.
Обслуживание большого количества предприятий
Расширение клиентской базы и обслуживание большего количества предприятий — это еще один действенный способ увеличить доход.
Вы можете предлагать свои услуги по охране труда нескольким организациям, что даст реальную возможность не просто увеличить заработок, но и разнообразить свою деятельность (что немаловажно для дальнейшего профессионального развития).
Предложите свои услуги в качестве консультанта по охране труда для малых и средних предприятий. Многие компании не имеют штатного специалиста по охране труда и нуждаются во внешней помощи для разработки и внедрения программ безопасности.
Вы можете проводить аудит текущих практик, разрабатывать рекомендации и помогать в их реализации, что станет стабильным источником дохода. Аутсорсинг услуг по охране труда может принести от 45 тысяч в месяц.
Освоение новых компетенций
В 2024 году для специалистов в области охраны труда (с учетом постоянно меняющихся тенденций) важно качественно развивать свои навыки и осваивать новые компетенции. Наличие знаний, которые востребованы в области охраны труда, предоставит возможность обслуживать больше клиентов и предлагать более разнообразные услуги.
Например, очень полезным для повышения квалификации будет получение статуса эксперта по специальной оценке условий труда (СОУТ). Такой вариант развития откроет перед вами новые горизонты. Это позволит проводить более глубокий анализ рабочих мест и предлагать самые эффективные решения для снижения рисков. На рынке труда экспертам СОУТ предлагают зарплату от 100–150 тысяч (в зависимости от опыта).
Кроме того, отдельно стоит рассмотреть более углубленное изучение определенной области в сфере охраны труда. Специализация на определенных отраслях (строительство, производство, здравоохранение и многие другие), позволит предлагать более целенаправленные услуги. Вы можете разрабатывать программы охраны труда, учитывающие специфику каждой отрасли, что сделает предлагаемые услуги более конкурентоспособными и востребованными.
Освоение иностранного языка и работа в международных компаниях
Знание иностранного языка — важный навык, который может повысить конкурентоспособность на рынке труда.
Переход в компанию с иностранным участием позволит вам не только улучшить свои финансовые условия, но и получить опыт работы в международной среде. Это также может открыть двери для участия в интересных проектах и программах по охране труда.
Предложения международных компаний для специалистов стартуют от 100 тысяч рублей в месяц.
В 2024 году у специалистов в области охраны труда есть множество возможностей для профессионального и финансового роста. Консультационные услуги, онлайн-курсы, участие в научных исследованиях, разработка специализированных программ и создание профессиональных сообществ – все это поможет не только увеличить доход, но и внести значительный вклад в развитие культуры безопасности на рабочих местах. Используйте эти стратегии, чтобы достичь успеха в своей карьере!
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