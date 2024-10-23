5 способов специалиста по охране труда заработать в 2024 году

Организация и проведение лекций в учебных центрах — это отличный способ не просто делиться своими знаниями и опытом, но и получать за это дополнительный доход. Вы можете разработать учебные программы, которые будут полезны как для новых работников, так и для более опытных специалистов.

Обучение по актуальным вопросам охраны труда поможет повысить уровень знаний слушателей и укрепит вашу репутацию в сфере безопасности (что крайне полезно для получения новых выгодных знакомств и предложений).

В качестве тренера, наставника или лектора в различных учебных центрах, вы можете зарабатывать на дополнительном обучении или развитии новых навыков у желающих.

Найти вакансию преподавателя по охране труда не просто, актуальных вакансий не очень много. Но, если вы заинтересуете какой-нибудь учебный центр своим опытом и знаниям, за проведение лекций и тренингов, а также разработку программ обучения, сможете получать от 50 тысяч в месяц.

Самостоятельная организация тематических семинаров будет значительно проще в этом плане. Стоимость участия в них в среднем составляет 3000 рублей. Соответственно, чем больше участников придет на ваши лекции, тем больше вы заработаете.

Это может быть обучение целых команд, обучение руководителей и менеджеров в корпоративной среде, проведение мастер-классов или обучающих семинаров для специалистов по охране труда. Для этого обратите внимание на рынок обучения по охране труда, где предпочтения постоянно меняются, и предложите наиболее актуальную программу обучения.

Кроме того, стоит обратить внимание на обучение онлайн. С учетом растущей популярности, создание вебинаров и онлайн-курсов по охране труда может стать отличным способом заработка. Вы можете охватывать актуальные темы (например, соблюдение законодательства, профилактика несчастных случаев или управление рисками).

Платные курсы привлекут как индивидуальных слушателей, так и организации, которые хотят обучить своих сотрудников. Доход от дистанционных курсов напрямую зависит от их стоимости и количества слушателей. Сейчас средний ценник за двухдневные курсы (16 часов) составляет 2500 рублей.