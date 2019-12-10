Открыть расчетный счет в ПСБ теперь можно через смарт-кассы «Штрих-М»

Что случилось?

С декабря 2019 года все смарт-кассы российского производителя «Штрих-М» начинают поставляться с предустановленным приложением для управления счетами «PSB Мой бизнес» от банка ПСБ. Теперь пользователи онлайн-касс смогут подать заявку на открытие расчетного счета в банке непосредственно со своего кассового устройства.

Как происходит открытие расчетного счета

После того, как клиент подаст заявку, на его имя будет зарезервирован счет. Затем с ним свяжется менеджер банка для подбора оптимальной программы обслуживания. Следующий этап — назначение встречи для подписания готовых документов.

Возможности смарт-касс «Штрих-М»

Для пользователей смарт-касс «Штрих-М» будут доступны практически все функции мобильного приложения:

оформление платежей;

создание шаблонов;

перевод средств между своими счетами;

контроль движения финансов, остатков и оборотов;

формирование выписок;

подробная аналитика с графиками и статистикой по контрагентам;

проверка надежности контрагента (через сервис «Светофор»).

Кроме того, через кассу можно оформить в ПСБ кредит и депозит, подать заявку на эквайринг, подключить корпоративные карты и онлайн-бухгалтерию.