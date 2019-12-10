Клерк.Ру
ПCБ банк

Открыть расчетный счет в ПСБ теперь можно через смарт-кассы «Штрих-М»

3

Что случилось?

С декабря 2019 года все смарт-кассы российского производителя «Штрих-М» начинают поставляться с предустановленным приложением для управления счетами «PSB Мой бизнес» от банка ПСБ. Теперь пользователи онлайн-касс смогут подать заявку на открытие расчетного счета в банке непосредственно со своего кассового устройства.

Как происходит открытие расчетного счета

После того, как клиент подаст заявку, на его имя будет зарезервирован счет. Затем с ним свяжется менеджер банка для подбора оптимальной программы обслуживания. Следующий этап — назначение встречи для подписания готовых документов.

Возможности смарт-касс «Штрих-М»

Для пользователей смарт-касс «Штрих-М» будут доступны практически все функции мобильного приложения:

  • оформление платежей;
  • создание шаблонов;
  • перевод средств между своими счетами;
  • контроль движения финансов, остатков и оборотов;
  • формирование выписок;
  • подробная аналитика с графиками и статистикой по контрагентам;
  • проверка надежности контрагента (через сервис «Светофор»).

Кроме того, через кассу можно оформить в ПСБ кредит и депозит, подать заявку на эквайринг, подключить корпоративные карты и онлайн-бухгалтерию.

Оставить заявку на подключение онлайн-кассы

Онлайн-кассы ККТ автоматизация
ПCБ банк

ПАО "Промсвязьбанк" входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием. Для малого бизнеса банк предлагает полный комплекс услуг расчетно-кассового обслуживания, круглосуточные платежи через интернет-банк, интеграцию с сервисами бухучета, экспресс-проверку контрагентов, онлайн-кредитование.

https://www.psbank.ru/