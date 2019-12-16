Когда предпринимателю вместо кредита лучше выбрать овердрафт

Один из излюбленных вопросов предпринимателей,которые стремятся к постоянному расширению объемов и оптимизации бизнеса, звучит так: где взять денег? Иногда вопрос звучит более конкретно, а что лучше: овердрафт или кредит? Постараемся разобраться, в чем разница и когда овердрафт подойдет наилучшим образом.

Что такое овердрафт?

Овердрафт — эта та сумма, которую с вашего согласия предоставляет банк, если у вас неожиданно закончились деньги. Дословно это понятие означает «перерасход». И это не подразумевает, что банк переводит вам некоторую недостающую сумму денег, которую вы сможете расходовать на свои цели, как в случае с кредитами и кредитными линиями. В случае с овердрафтом вы сначала тратите с расчетного счета больше, чем там есть, а потом уже банк перечисляет на ваш счет необходимую сумму кредитных средств.

Овердрафт помогает в случае, если у вас неожиданно закончились деньги, а нужно рассчитаться с поставщиком или выплатить сотрудникам зарплату. Отчитываться перед банком по цели расхода незачем, и в этом отличие овердрафта от обычного кредита, спектр применения средств достаточно широк. Исключением является, например, выдача и погашение займов, других кредитов, переводы на иные свои счета. Такие операции произвести за счет овердрафта не получится.

Также у овердрафта есть лимит, так что особо разгуляться не получится. И он точно не предназначен для того, чтобы строить новый завод или обновить автопарк. Овердрафт обычно не превышает 30-70% среднемесячного оборота компании или ИП по счету.

Кто может рассчитывать на овердрафт?

Если вы только начали обслуживаться в банке, овердрафт оформить навряд ли получится. Нужна некоторая история отношений. Банк анализирует движение средств на вашем счете, для оценки рисков потребуется некоторое время. Обычно полгода, но иногда хватает и трех-четырех месяцев. Это следует уточнять в каждом конкретном случае.

Если ваш банк особо дружественный, то он может подключить овердрафт, даже если вы едва-едва стали его клиентом. Единственное, что от вас потребуется — это выписка со счета банка, скоторым вы работали до перехода в новый банк.

Именно такие условия предлагает ПСБ банк в рамках предложения «СуперОвердрафт». Лимит для компаний и ИП предоставляется сразу после открытия счета и может достигать до 70% от среднемесячного оборота (данные берутся из выписки по счету в другом банке). При этом клиент сам может выбрать размер лимита на текущий месяц — стандартные 50% или повышенный лимит 60 или70%, например, при необходимости сделать крупную закупку товара при наличии скидок у поставщика.

А в чем же еще отличия овердрафта от кредита?

Срок предоставления займа. Для овердрафта обнуление (то есть погашение всей задолженности перед банком) обычно требуется совершать раз в месяц или квартал, либо банки устанавливают ограниченный срок для каждого транша. В случае с кредитом горизонт отношений весьма шире. Срок кредитования может составлять до 3 лет, а в отдельных случаях и более длительные сроки (от5до 10 лет).

Условия, предлагаемые ПСБ банк по «СуперОвердрафту», можно считать уникальными. В рамках договора, заключаемого на 5 лет, нет ограничений про сроку отдельных траншей. Равно как и требований периодического обнуления.

Процентная ставка. Для овердрафта ставка чаще всего бывает выше, чем по кредиту, поскольку по кредиту бизнесможет рассчитывать и на льготную ставку, благодаря программам поддержки МСП. Но бывают и исключения: на текущий момент ставка по «СуперОвердрафту» ниже, чем по большинству кредитных продуктов.

Скорость получения. Современные технологии скоринга позволяютпринимать решение о выдаче кредита для бизнеса очень быстро. И столь же быстро получить деньги. Однако в случае с овердрафтом, процесс одобрения и применения этого финансового инструмента также имеет преимущества и по срокам, и по количеству требуемых документов.

И возврат происходит также быстро, ведь поступающие на счет средства, в первую очередь, идут на погашение овердрафта.

Залог или поручители. Достаточно часто при выдаче кредита банки для снижения рисков требуют наличие залога или поручителей. В случае с овердрафтом банк потребует только поручительство.

Очевидные плюсы овердрафта

Один из плюсов — это отсутствие бумажной волокиты. Банк видит все движения по вашему счету, поэтому запросит лишь базовый пакет документов. В случае с кредитом количество запрошенных документов зависит от «аппетитов» и внутренних регламентов кредитной организации, но всегда больше, чем в случае с овердрафтом.

И несомненный плюс овердрафта: можно экономить на процентных расходах. Если вы получаете единовременный кредит, то банк сразу же начинает начислять проценты на всю сумму, независимо от того, потратили ли вы уже все деньги, или часть кредита еще лежит у вас на расчетном счете.

Проценты же за пользование овердрафтом начинают начисляться только тогда, когда у вас на счете закончились собственные средства и вы совершили платежи за счет средств овердрафта. Получается, что вы заплатите только за потраченную часть, а не весь лимит овердрафта и при разумном использовании на длинной дистанции сумма ваших расходов будет меньше, чем в случае с кредитом.

А может, лучше кредит?

Будет ли ответ на этот вопрос положительным или отрицательным, зависит от цели и задачи получения заемных средств.

Если вам нужна крупная сумма и надолго (вы все-таки решились построить заводик), то, конечно, выбор в пользу кредита.

А вот если вам нужны средства для перестраховки: выплатить гонорары; закупить товар или сырье, чтобы производство не остановилось; избежать кассового разрыва в случае, когда покупатели платят с небольшой отсрочкой — тут, конечно, пригодится овердрафт.