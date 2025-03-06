7 законных способов снять деньги с расчетного счета

Если компания получила чистую прибыль, вы можете распределить ее в виде дивидендов. Это наиболее популярный способ вывода денег для владельцев бизнеса.

Выплата дивидендов регламентируется Гражданским кодексом и законом «Об акционерных обществах» (№ 208-ФЗ). Кроме того, порядок распределения дивидендов должен быть закреплен в уставе компании.

Рекомендуем проверить устав вашей организации перед проведением таких выплат, чтобы избежать ошибок и возможных штрафов.

Плюсы:

Простая процедура.

Минусы:

Вывод возможен только из чистой прибыли.

Обычно такие выплаты производятся раз в квартал или год.

Дивиденды облагаются отдельным налогом.

Дивиденды физических лиц облагаются по ставке 13 % для налоговых резидентов. России и 15 % — для резидентов других стран. С этих выплат нельзя получить налоговый вычет, а взносы в страховые фонды делать не нужно. НДФЛ удерживают в момент перечисления дивидендов. Все юридические лица платят с дивидендов, даже компании на спецрежимах. Для российских организаций ставка налога на прибыль составляет 13 %, для иностранных — 15 % (источник: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/pro_business/dividendy-chto-eto-takoe-kak-vyplatit-i-poluchit).

Пример: мажоритарный акционер получил 500 000 рублей в виде дивидендов по результатам года. Устав компании позволял такие выплаты, и процедура прошла без проблем.