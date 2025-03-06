7 законных способов снять деньги с расчетного счета

1. Зарплата
Самый очевидный вариант — выплата заработной платы. Если вы (собственник) трудоустроены в штате компании официально, начисляйте себе зарплату как наемному сотруднику.
Плюсы:
Легальность и прозрачность.
Начисление стажа, пенсионных и медицинских отчислений.
Минусы:
Высокая налоговая нагрузка: НДФЛ (13–15%) и страховые взносы до 30%.
Пример: акционер, который также является генеральным директором компании, получает зарплату 150 000 рублей. Все налоги уплачены, и контролирующие органы не имеют вопросов.
Трудитесь на благо компании — получаете за это честно заработанные деньги.
2. Премия
Премия — это дополнительное вознаграждение за достигнутые успехи. Вы можете начислить ее самостоятельно. Однако важно учитывать, что в компании должны быть разработаны и утверждены внутренние регламенты премирования.
Этот процесс регламентируется Трудовым кодексом (статья 129, 191), который требует соблюдения установленных правил начисления премий.
Плюсы:
Возможность регулировать размер выплаты на 100% самостоятельно, не ориентируясь, например, на минимальную оплату труда, установленную в регионе.
Легальный способ увеличить доход.
Минусы:
Налоги и отчисления совпадают с зарплатными.
Премии должны быть обоснованы внутренними документами.
Пример: владелец рекламного агентства начислил себе премию в размере 300 000 рублей после успешного завершения крупного проекта, соблюдая внутренний регламент премирования.
3. Представительские расходы
Расходы на деловые встречи, переговоры и прием партнеров можно списать с расчетного счета. Такие траты относятся к представительским. Вы можете оплачивать их как по счету, так и через корпоративную банковскую карту.
Плюсы:
Деньги используются на разные нужды бизнеса, а не только для обеспечения основной деятельности предприятия.
Удобство — проведение мгновенных платежей в случае использования корпоративной карты.
Минусы:
Необходимость собирать подтверждающие документы (чеки, счета, квитанции).
Есть ограничения по перечню расходов.
Примеры:
Владелец компании, организовал бизнес-ланч с партнерами на сумму 15 000 рублей, оплатив счет на месте с использованием корпоративной карты, и учел эти траты как представительские.
Компания произвела закупку корпоративных подарков для партнеров и ключевых клиентов на Новый год на сумму 500 000 рублей, что было подтверждено актами и чеками, а значит — учтено в расходах компании.
4. Дивиденды
Если компания получила чистую прибыль, вы можете распределить ее в виде дивидендов. Это наиболее популярный способ вывода денег для владельцев бизнеса.
Выплата дивидендов регламентируется Гражданским кодексом и законом «Об акционерных обществах» (№ 208-ФЗ). Кроме того, порядок распределения дивидендов должен быть закреплен в уставе компании.
Рекомендуем проверить устав вашей организации перед проведением таких выплат, чтобы избежать ошибок и возможных штрафов.
Плюсы:
Простая процедура.
Минусы:
Вывод возможен только из чистой прибыли.
Обычно такие выплаты производятся раз в квартал или год.
Дивиденды облагаются отдельным налогом.
Дивиденды физических лиц облагаются по ставке 13 % для налоговых резидентов. России и 15 % — для резидентов других стран. С этих выплат нельзя получить налоговый вычет, а взносы в страховые фонды делать не нужно. НДФЛ удерживают в момент перечисления дивидендов. Все юридические лица платят с дивидендов, даже компании на спецрежимах. Для российских организаций ставка налога на прибыль составляет 13 %, для иностранных — 15 % (источник: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/pro_business/dividendy-chto-eto-takoe-kak-vyplatit-i-poluchit).
Пример: мажоритарный акционер получил 500 000 рублей в виде дивидендов по результатам года. Устав компании позволял такие выплаты, и процедура прошла без проблем.
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5. Займ
Компания может выдать займ физическому лицу или ИП. Это временные деньги, которые нужно вернуть в оговоренные сроки. Однако стоит учитывать, что даже выдача беспроцентного займа имеет свои особенности и не может быть проведена без подтверждающих документов.
Для таких операций обязательно наличие договора займа с указанием суммы, срока возврата и процента (если применимо).
Перечисления необходимо делать с указанием назначения платежа. Рекомендуем проконсультироваться с юристом или квалифицированным бухгалтером, чтобы учесть все нюансы.
Плюсы:
Налоги не начисляются до момента возврата займа.
Удобно, если заемщику нужно срочно получить денежные средства.
Минусы:
Необходимо вернуть деньги в срок.
Процент по займу должен быть не ниже ключевой ставки ЦБ.
Пример: сотрудник компании взял займ 500 000 рублей для личных нужд, заключив договор с компанией, а организация указала назначение и номер договора займа в платежном поручении.
6. Перевод ИП
Если у вас есть ИП, вы можете совершенно законно оказывать услуги своей компании и переводить деньги на счет ИП — вам не обязательно нанимать сторонние организации для оказания каких либо услуг, которые умеете делать вы.
Однако важно учитывать следующее:
Желательно, чтобы виды деятельности вашей компании и ИП различались (имели разные коды ОКВЭД) во избежание претензий со стороны налоговой службы.
Услуги должны быть целевыми и необходимыми для ведения хозяйственной или коммерческой деятельности предприятия.
ИП должно заниматься этим видом деятельности и оказывать его другим организациям с целью извлечения прибыли.
Ни в коем случае не используйте ИП как фиктивное, для ухода от налогов!
Плюсы:
Низкая налоговая нагрузка (для ИП УСН может достигать от 1 до 6%).
Деньги быстро переходят в ваше распоряжение.
Минусы:
Услуги должны быть реальными и подтвержденными документами.
Возможны проверки налоговой.
Пример: директор компании владеет коммерческим помещением и сдает его в аренду своей организации по рыночной стоимости. Арендную плату директор получает на зарегистрированное с этой целью ИП.
7. Перечисление физическому лицу
Перечисление денег физическому лицу по договору на оказание услуг или выполнение работ.
Ситуация во многом совпадает с предыдущим пунктом — переводом ИП.
Если вы являетесь самозанятым (плательщиком налога на профессиональный доход), то можете оказывать услуги своей организации тоже. В таком случае необходимо выписать чек через приложение «Мой налог».
Это применимо, если только вы действительно оказываете подобные профессиональные услуги различным контрагентам.
Важно!
Ни в коем случае не используйте такой вид платежа как способ уйти от налогов, если ваш единственный контрагент — это ваша компания.
Стоит учитывать, что доход самозанятого в год не должен превышать 2,4 млн рублей.
Плюсы:
Простой и удобный способ.
Нет ограничений по суммам для физических лиц.
Для самозанятых отсутствуют дополнительные взносы.
Минусы:
НДФЛ (13—15%) и возможные страховые взносы для физических лиц.
Ограничение на годовой доход самозанятого.
Пример: владелец агентства недвижимости также является дизайнером. В течение года он оказывал услуги по разработке фирменного стиля, создания баннеров и сайта не только внешним заказчикам, но и своей организации.
Он как дизайнер является плательщиком налога на профессиональный доход (самозанятым), а следовательно, компания не понесла дополнительные расходы в виде НДФЛ и страховых взносов при получении услуг.
Вывести деньги с расчетного счета можно разными способами. Главное — соблюдайте закон, оформляйте документы и ведите бухгалтерию корректно.
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