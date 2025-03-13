Налоговые требования: что делать

Прежде чем паниковать из-за полученного налогового требования, важно понять, почему оно могло появиться. Чаще всего такие запросы связаны с отчетностью, платежами или несоответствиями в данных. Давайте разберем основные причины:

Несданная отчетность — если компания не подала декларацию или отчетность в установленный срок. Например, если декларация по НДС не сдана до 25 числа месяца, следующего за отчетным, налоговая может потребовать пояснения и документы.

Ошибки в документах — некорректные данные в налоговых декларациях. Например, расхождения между поданными декларациями по налогу на прибыль и расчетом по страховым взносам могут вызвать вопросы.

Несвоевременная уплата налогов — даже небольшая задержка может вызвать требование. Например, если организация задержала оплату авансового платежа, налоговая сразу зафиксирует нарушение.

Неполадки в документообороте — например, отсутствие квитанции о приеме налогового уведомления. Если компания работает с налоговой в электронном формате, важно регулярно проверять корректность отправленных файлов и квитанций о приеме.

🔹 Иван, владелец ИП, не заметил письмо от налоговой о необходимости сдачи отчета. В итоге получил штраф, но вовремя его оплатил и избежал блокировки счета. Если бы он проверял личный кабинет ФНС раз в неделю, этой ситуации можно было бы избежать.