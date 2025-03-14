Как легко поменять ОКВЭД с помощью ЭЦП? Пошаговая инструкция от КУБ2Б

Легкое внесение изменений в ОКВЭД с использованием ЭЦП
Управление бизнесом порой требует гибкости и оперативности, особенно когда речь идет о внесении изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Изменения могут касаться расширения ассортимента предоставляемых услуг, заключения новых контрактов или даже необходимости уплаты конкретных налогов.
В данном материале мы детально разберем, как можно легко и быстро изменить коды ОКВЭД с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Ситуации, требующие изменения ОКВЭД
Заключение агентских договоров. Если ваш бизнес планирует участвовать в реферальных программах или иных формах сотрудничества, где предполагается вознаграждение, может потребоваться добавление соответствующего кода ОКВЭД.
Расширение сферы деятельности. При выходе на новые рынки или запуске новых продуктов часто возникает необходимость скорректировать список кодов ОКВЭД, чтобы отразить изменившиеся направления работы.
Оплата налогов. Определенные налоговые обязательства могут зависеть от вида деятельности, указанного в реестре. Поэтому при изменении характера операций может потребоваться обновление кодов ОКВЭД.
Необходимая документация
Прежде чем начать процесс внесения изменений, убедитесь, что у вас собраны все необходимые документы:
Устав компании. Если коды ОКВЭД прописаны в уставе, придется вносить изменения непосредственно в текст устава.
Форма Р13014. Используется для добавления или удаления кодов ОКВЭД.
Решение/протокол участников ООО. Если ОКВЭД зафиксированы в уставе, потребуется оформить соответствующее решение или протокол общего собрания участников общества.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Она нужна для подписания документов в электронном виде.
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Процесс внесения изменений через программу налоговой службы
Подготовка документов
Скачайте программу подготовки документов в электронном виде с официального сайта Федеральной налоговой службы (ФНС).
Загрузите актуальную выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Подготовьте заявку с указанием кодов ОКВЭД, которые планируете добавить или исключить.
Заполнение формы Р13014
Откройте программу и нажмите на зеленый плюс в левом верхнем углу для создания нового документа. Для индивидуальных предпринимателей используйте форму Р24001, а для обществ с ограниченной ответственностью (ООО) — форму Р13014.
Заполните титульный лист, указав ИНН и ОГРН компании. В разделе 2 выберите цифру 1, если коды ОКВЭД прописаны в уставе, или цифру 2, если они не прописаны.
Заполнение листа К
Добавьте лист К и укажите коды ОКВЭД, которые хотите добавить или исключить. В разделе 1 укажите коды, которые собираетесь добавить, а в разделе 2 — те, которые нужно удалить из реестра.
Если текущий основной ОКВЭД станет дополнительным, внесите его в соответствующую графу.
Заполнение листа П
Добавьте лист П, и заполните сведения о заявителе. Используйте данные из паспорта директора.
Обязательно укажите контактные данные.
Формирование пакета документов
Сохраните заполненную форму и создайте контейнер для отправки.
Приложите необходимые файлы и подпишите их с помощью ЭЦП.
Отправка контейнера
Зайдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (nalog.ru) и выполните проверку условий доступа.
Выберите свой сертификат юридического лица.
Перейдите во вкладку «Подача заявлений», затем выберите «Сведения о юридическом лице» и «Комплект документов на государственную регистрацию».
Прикрепите созданный контейнер и отправьте его в налоговую службу.
Процесс внесения изменений через программу СБИС
Выбор формы заявления
Откройте программу СБИС и перейдите в раздел «Отчетность».
Найдите юридическое лицо, в данные которого нужно внести изменения.
Создание заявления:
Выберите форму Р13014 и заполните ее, сверяя данные с выпиской из ЕГРЮЛ.
Укажите нужные коды ОКВЭД в соответствующих разделах.
Завершение и отправка
Завершите оформление заявления и отправьте его через систему СБИС.
Важные моменты
Регистрация изменений обычно занимает около пяти рабочих дней, начиная с момента подачи заявления.
Госпошлину оплачивать не нужно.
Контроль статуса можно осуществлять через личный кабинет налогоплательщика или систему электронного документооборота.
Использование браузера. Рекомендуется использовать браузер Яндекс для корректной работы с программами ФНС.
Процедура внесения изменений в ОКВЭД с применением ЭЦП достаточно проста и удобна. Главное — внимательно заполнить все необходимые формы и соблюсти порядок действий. Если у вас возникают затруднения на каком-либо этапе, наша команда всегда готова оказать поддержку и помочь разобраться в нюансах.
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