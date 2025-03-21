Восстановление учета: как выбрать надежного партнера и не допустить новых ошибок

Сегодня мы поговорим о восстановлении бухгалтерского учета, причинах, которые вынуждают бизнес заниматься этим процессом, и том, как выбрать надежного партнера для этой работы. Генеральный директор компании КУБ2Б Булат Вагизов поделился своим опытом и советами для собственников бизнеса.

— Булат, расскажите, почему вообще возникает необходимость восстановления бухгалтерского учета?

— Восстановление учета требуется в тех случаях, когда бухгалтерия компании перестает быть достоверной и прозрачной. Это может происходить по разным причинам.

Например, низкая квалификация бухгалтера, текучка кадров, отсутствие выстроенных процессов или даже давление со стороны собственника, который принимает решения, не учитывая правила бухгалтерского учета.

Бывают ситуации, когда документы теряются, отсутствует система внутреннего контроля или бухгалтерия выполняется формально. Все это ведет к искажению данных и появлению значительных рисков для компании.

— Чем грозит халатное отношение к бухгалтерии?

— Последствия могут быть серьезными. Это не только финансовые штрафы и блокировки счетов, но и потеря доверия со стороны контрагентов, банков и инвесторов. Если бухгалтерия не отражает реального состояния дел, то невозможно правильно планировать и управлять бизнесом. В условиях жесткой конкуренции ошибки в учете могут привести даже к банкротству.

Например, недостоверные данные в отчетности могут стать причиной отказа банка в открытии кредитной линии или отказа инвесторов от сотрудничества.

— Какие сигналы могут указывать на проблемы в учете?

— Основные признаки:

требования от налоговой предоставить пояснения, документы или договоры;

регулярные штрафы, даже небольшие, например, 500—2000 рублей;

значительное отклонение суммы налогов от средних показателей по отрасли (это можно проверить через сервис «Прозрачный бизнес»);

жалобы контрагентов на отсутствие закрывающих документов;

проблемы с отчетностью, например, несоответствие данных в балансе реальности: неактуальная дебиторская и кредиторская задолженность, нулевые остатки;

однократная блокировка расчетного счета.

Даже если таких явных признаков нет, это не гарантирует отсутствие проблем. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда собственник уверен в правильности учета, но при экспресс-оценке мы обнаруживаем ошибки.

Например, данные могут быть искажены из-за попыток сократить налоги или низкой квалификации сотрудников.

— Как действовать, если проблемы уже выявлены?

— Прежде всего, нужно провести аудит текущего состояния учета. Это позволит понять глубину проблем и объем работы. Если необходимо восстановление за несколько лет, важно сразу привлечь профессионалов.

Мы, например, в КУБ2Б проводим аудит, исправляем ошибки, подаем уточненные декларации и сопровождаем клиента до момента получения положительных протоколов от налоговых органов. Главное — не откладывать решение проблемы, так как каждый день промедления увеличивает риски.

— Как выбрать компанию для восстановления учета? На что обращать внимание?

— Во-первых, опыт и репутация компании. Убедитесь, что у нее есть успешные кейсы по восстановлению учета и работа с вашими масштабами бизнеса. Во-вторых, ресурсы. Команда должна быть достаточно большой и компетентной, чтобы справляться с задачами оперативно. В-третьих, ответственность. Надежная компания несет ответственность за результат, доводит работу до конца и помогает в случае возникновения вопросов от налоговых органов.

Также важно уточнить, как компания организует процесс восстановления. Например, в КУБ2Б мы параллельно занимаемся восстановлением прошлых периодов и текущей бухгалтерией, чтобы исключить повторение ошибок.

— Что собственник может сделать, чтобы ускорить процесс восстановления?

— Во-первых, предоставьте всю необходимую информацию: документы, доступы, данные о хозяйственных операциях. Чем быстрее это будет сделано, тем быстрее начнется работа.

Во-вторых, контролируйте процесс. Следите за временными рамками и качеством выполнения работ.

Третий важный момент — организовать текущую бухгалтерию. Если оставить ее без внимания, проблемы начнут накапливаться снова.

— Булат, вы упомянули, что даже при отсутствии явных проблем в бухгалтерии могут быть скрытые ошибки. Как их выявить?

— Основной инструмент — аудит. Даже минимальная проверка текущего состояния учета может выявить скрытые проблемы. Например, некорректные данные о задолженностях или остатках. Если проблемы выявлены, их нужно устранить до того, как они приведут к штрафам или другим последствиям.

Мы в КУБ2Б всегда начинаем работу с экспресс-оценки базы данных клиента. Это помогает выявить и устранить основные ошибки на раннем этапе.

— Ваша компания готовит книгу для собственников на тему восстановления учета. Расскажите об этом подробнее.

— Да, мы работаем над книгой, которая станет практическим руководством для бизнесменов. В ней мы подробно расскажем, как:

выявлять проблемы в учете;

организовать процесс восстановления;

выбрать правильного подрядчика;

минимизировать риски и грамотно управлять финансовыми процессами.

Мы хотим помочь собственникам бизнеса избежать типичных ошибок и сделать их компании финансово стабильными.

— Какой главный совет вы могли бы дать собственникам бизнеса?

— Не откладывайте решение проблем в бухгалтерии. Чем раньше вы начнете действовать, тем меньше будут последствия. И всегда обращайтесь к профессионалам, если чувствуете, что своими силами не справитесь. Мы в КУБ2Б всегда готовы помочь наладить учет и вернуть стабильность вашему бизнесу.

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