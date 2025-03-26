Как перестать тратить деньги на бухгалтерию

Булат Вагизов, генеральный директор и владелец компании КУБ2Б, подчеркивает: «Простое увольнение бухгалтера не решит все проблемы — волшебной таблетки не существует».
Как собственник бизнеса, я понимаю, что многие предприниматели воспринимают бухгалтерию как нечто сложное и часто раздражающее. Однако давайте будем честными: качественный учет необходим для нормальной работы компании. Без него легко потерять контроль над расходами, столкнуться с налоговыми штрафами и кассовыми разрывами, что, в свою очередь, отразится на прибыльности бизнеса.
Вместо того, чтобы воспринимать бухгалтерию как проблему, важно организовать ее так, чтобы она приносила реальную пользу, помогала контролировать финансовые потоки и способствовала успешному развитию бизнеса.
Когда я начинал этот бизнес, то сам себе задавал вопрос: зачем нужна бухгалтерия? Ведь сама по себе она кажется бесполезной для предпринимателя. Многие воспринимают бухгалтерию как способ «откреститься» от налоговой и государства.
Однако на самом деле бухгалтерия может быть гораздо более полезной. Очень немногие компании используют ее для настоящей финансовой отчетности, которая помогает принимать ключевые решения: какие направления бизнеса приносят прибыль, а какие нет.
Важно понимать: бухгалтерия — это не просто трата денег. Наоборот, при правильном подходе она становится мощным инструментом для эффективного управления финансами. Давайте разберемся, как это сделать.
Бухгалтерия как вынужденная необходимость
Я часто встречаю мнение, что бухгалтерия — это лишь необходимая, но незначительная часть компании. Для многих предпринимателей она не является инструментом для роста, а воспринимается скорее как обязательная задача, которую нужно решить, чтобы избежать проблем с налоговыми органами.
Вот несколько типичных высказываний на этот счет:
«Нужно сдавать отчеты, иначе налоговая оштрафует». В этом высказывании отражена доминирующая мысль о бухгалтерии как о налоговом контроле. Для таких предпринимателей главное — избежать штрафов и проверок со стороны налоговых органов. Это, безусловно, важная задача, но она сводит бухгалтерию лишь к процессу сдачи обязательных отчетов и уплаты налогов.
«Главное — не допустить проблем с государством». Здесь бухгалтерия воспринимается исключительно как инструмент для защиты от штрафов и претензий со стороны контролирующих органов. Предприниматель в таком случае не видит в бухгалтерии источника ценности для бизнеса, лишь функционал, необходимый для соблюдения законодательства.
«Бухгалтерия для бизнеса бесполезна, но без нее нельзя». Это еще более пессимистичный взгляд на бухгалтерию. Она воспринимается как обязательная, но никем не ценимая часть бизнеса, не играющая роли в стратегическом развитии компании. Это мнение часто возникает, когда предприниматель сталкивается с бухгалтерами, которые решают только базовые задачи, не вникая в глубину бизнеса.
Однако, это лишь ограниченное восприятие.
Бухгалтерия для бизнеса от КУБ2Б
Это удобная и недорогая альтернатива штатному бухгалтеру:
Не нужно нанимать бухгалтера;
Платежки и счета делаем за 5 минут;
Команда из 5 профессионалов работают на ваш бизнес;
Минимизируем налоги;
Возьмем на себя общение с налоговой и банком.
Бухгалтерия — это не только сдача отчетности и уплата налогов
Она играет гораздо более важную роль:
Финансовый контроль и прогнозирование. Хорошо настроенная бухгалтерия позволяет анализировать финансовые потоки бизнеса, выявлять слабые места, повышать эффективность затрат и оптимизировать налогообложение.
Поддержка принятия управленческих решений. Бухгалтерия может предоставлять данные для принятия обоснованных решений в области инвестиций, расширения бизнеса, привлечения кредитных ресурсов и так далее.
Снижение финансовых рисков. Применение комплексного подхода к бухгалтерии позволяет уменьшить риски из-за ошибок в расчетах, допущенных в налоговых и финансовых отчетах, что важно для стабильности бизнеса.
Подготовка к внешним проверкам. Системный подход в ведении бухгалтерии помогает не только избежать штрафов, но и легко пройти внешние проверки, будь то аудит или налоговые проверки, что снижает стресс и затраты на исправление ошибок.
Поэтому, если предприниматель начнет воспринимать бухгалтерию не как обязанность, а как актив, который помогает ему развивать бизнес, то сможет извлечь из нее гораздо больше пользы.
Почему бухгалтерия считается бесполезной
Причины такого отношения понятны:
Фокус только на налогах. Бухгалтерия воспринимается как инструмент отчетности, а не как источник полезной информации для бизнеса.
Теневая часть бизнеса. Если часть операций ведется вне официальных отчетов, бухгалтерия не может отразить реальную картину финансов, и предприниматели перестают воспринимать ее всерьез.
Незнание возможностей. Многие собственники даже не догадываются, что бухгалтерия может помочь управлять бизнесом, а не только отчитываться перед налоговой.
Отсутствие системного подхода. Ведение учета без четкой структуры и автоматизации превращает бухгалтерию в хаотичную, непонятную область, которая не приносит пользы.
Неэффективное распределение обязанностей. Часто бухгалтер занимается только учетом и не включает в работу элементы финансового анализа, а собственник не понимает, кто должен за это отвечать.
Но есть способ использовать бухгалтерию иначе — превратить ее в управленческий инструмент, который помогает принимать обоснованные решения.
Как бухгалтерия может работать на бизнес
Вы уже платите за бухгалтерию, но используете ее только наполовину. Например, если бухгалтерия на аутсорсе стоит 30 000 руб., то:
20 000 руб. вы платите за подачу обязательных налоговых отчетов, а значит и за обработку первичной документации для ее подготовки;
10 000 руб. — на ведение документов, кадровый учет и прочие рутинные операции.
Для правильного управленческого учета нужна правильная первичка. Ведь любая организация, даже если ведет управленческий учет на листочке, собирает ту самую первичку. Так зачем делать это дважды? Если нормальная бухгалтерия ведет первичную документацию, собственник может использовать эту информацию по максимуму.
Вместо того чтобы платить и тратить время на сбор первички для бухгалтерского и управленческого учета, можно сделать это один раз. Но что если за те же деньги получить больше пользы?
Финансовый аутсорсинг от «КУБ2Б»
Мы построили уникальную экосистему из программного обеспечения, которую встраиваем в ваш бизнес и настраиваем безупречный, актуальный и современный финансовый учет в организации
Если добавить к стандартному бухгалтерскому обслуживанию управленческий учет, бухгалтерия начнет работать не только на налоговую, но и на сам бизнес.
В чем разница между бухгалтерией и управленческим учетом
Бухгалтерия в стандартном понимании:
Ведет учет операций для налоговой.
Сдает отчеты и выполняет требования законодательства.
Работает по строгим стандартам бухгалтерского учета.
Управленческий учет:
Дает предпринимателю понятную картину финансов в реальном времени.
Позволяет видеть прибыльность каждого направления бизнеса.
Помогает избежать кассовых разрывов, контролировать платежи и планировать бюджет.
Автоматизирует процессы учета, снижая вероятность ошибок.
Помогает принимать стратегические решения на основе объективных данных.
Как заставить бухгалтерию работать на бизнес
Внедрить полноценный управленческий учет. Это не просто фиксирование цифр, а анализ того, куда идут деньги, какие направления приносят прибыль, а какие тянут бизнес вниз.
Использовать технологии. Дашборды и автоматизированные системы позволяют получать финансовую информацию в один клик.
Разделять роли. Важно понимать, чем отличается бухгалтер от финансового контролера и финансового директора. Не стоит ожидать стратегического планирования от обычного бухгалтера.
Контролировать движение денег. Важно не просто учитывать доходы и расходы, а прогнозировать их. Это поможет избежать кассовых разрывов и нехватки средств на важные платежи.
Оптимизировать затраты на учет. Часто бухгалтерия ведет дублирующий учет — одни и те же данные фиксируются в нескольких местах. Автоматизация этих процессов позволит сэкономить время и деньги.
От бухгалтерского к управленческому учету
После того как решены основные вопросы со штрафами, требованиями налоговой и соответствием законодательству, собственники бизнеса начинают задумываться о более глубокой цифровизации финансов.
Основной запрос на этом этапе — переход от бухгалтерского к финансовому учету, автоматические отчеты, визуализация данных а значит — создание единой системы.
Закрываются эти запросы внедрением управленческого учета и последующими программными продуктами, которые помогают автоматизировать и цифровизировать финансы компании, а не просто бухгалтерию.
Интеграция бухгалтерского, налогового и управленческого учета
Настройка учета таким образом, чтобы все финансовые данные находились в единой системе, позволяет бизнесу получать актуальную и полную картину финансового состояния. Это снижает дублирование информации, повышает точность расчетов и облегчает процесс принятия решений.
Автоматическое распределение платежей по статьям расходов
Использование специализированного программного обеспечения позволяет автоматически классифицировать и распределять платежи по различным категориям расходов. Например, программа может распознавать типы транзакций (аренда, зарплаты, налоги и т.д.) и распределять их по заранее заданным статьям учета. Это минимизирует ошибки, которые могут возникнуть при ручной обработке данных, и экономит время бухгалтеров, которое можно направить на более важные задачи.
Формирование отчетов без участия бухгалтера
Современные системы учета позволяют автоматически генерировать различные отчеты, такие как финансовые отчеты, налоговые декларации, отчеты о движении денежных средств, без необходимости вмешательства бухгалтера. Это не только ускоряет процесс подготовки отчетности, но и повышает ее точность, исключая человеческий фактор и снижая риск ошибок, которые могут привести к штрафам или недостоверной информации.
Видение движения денежных средств в реальном времени
Интеграция бухгалтерского, налогового и управленческого учета позволяет в режиме реального времени отслеживать финансовые потоки. Это дает возможность бизнесу оперативно реагировать на изменения, корректировать планы и эффективно управлять ликвидностью. Руководители получают доступ к актуальной информации, что особенно важно в условиях нестабильного рынка.
Прогнозирование будущих доходов и расходов
Благодаря объединению данных из различных финансовых систем и использования аналитических инструментов, бизнес может прогнозировать будущие доходы и расходы. Это позволяет планировать развитие компании, оптимизировать затраты, принимать решения по привлечению инвестиций или кредитных ресурсов.
Преимущества цифровизации финансов компании
Снижение ошибок и неточностей, что особенно важно для соблюдения налогового законодательства и уменьшения финансовых рисков.
Экономия времени за счет сокращения времени на обработку и анализ данных.
Повышение эффективности — финансовый учет становится не просто обязательной функцией, а инструментом для улучшения финансовых результатов и оптимизации бизнес-процессов.
Улучшение отчетности — автоматизированные системы обеспечивают точность и своевременность отчетов, что позволяет руководству бизнеса получать актуальную информацию для принятия решений.
Таким образом, настройка финансовой системы, включающей бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, не только снижает затраты, но и превращает финансы компании в стратегический инструмент, который активно способствует управлению бизнесом и его финансовым успехом.
Следующим шагом в этом процессе становится внедрение специализированных программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию и цифровизацию всех финансовых процессов.
Вывод
Бухгалтерия не должна быть просто «обязательной статьей расходов». Если подойти к этому вопросу стратегически, можно не только избежать штрафов, но и получить мощный инструмент для развития бизнеса. В следующей статье разберем, как правильно организовать бухгалтерию, чтобы она стала полезной не только для налоговой, но и для самого бизнеса.
Обезопасьте свой бизнес от ненадежной бухгалтерии
Скачайте список вопросов, которые помогут вам оценить профессионализм бухгалтерской службы
Заполните форму и мы вышлем вам чек-лист на почту
Реклама: ООО «КУБ2Б», ИНН 1655379261, erid: 2W5zFJAYYac
Начать дискуссию