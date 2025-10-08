Грядущие изменения в налоговом законодательстве: что планируют скорректировать и как это может отразиться на бизнесе

В сентябре 2025 года представлен проект Федерального закона о внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты. Предполагается, что основные положения могут вступить в силу уже с 22 октября 2025 года.
Пакет поправок охватывает широкий спектр вопросов: корректировки предлагаются по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам, имущественным налогам, акцизам и специальным налоговым режимам. Также затронуты вопросы цифровых прав, майнинга и международного налогообложения.
Как следует из пояснений к проекту, целью изменений является формирование дополнительных доходов бюджета, а также адаптация налоговой системы к текущим экономическим условиям. При этом следует учитывать, что анализ основан на проектной версии документа. В окончательном тексте закона возможны изменения. В материале рассмотрим о каких грядущих изменениях в НК РФ идет речь. Однако при окончательном тексте закона возможны изменения.
ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ПОПРАВОК/ЗАКОНОПРОЕКТА
Финансово-экономическое обоснование: ожидаемые эффекты
Согласно финансово-экономическому обоснованию к ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ отдельные законодательные акты Российской Федерации», реализация положений документа предусматривает значительное увеличение доходов федерального бюджета. Дополнительные поступления могут составить: в 2026 году – порядка 1,538 трлн руб., в 2027 году – около 2,371 трлн руб., а в 2028 году – примерно 2,750 трлн руб.
Основные источники прироста в 2026-м – предлагаемое повышение ставки НДС до 22%, снижение порогов выручки для применения УСН и ПСН, рост ставок акцизов на отдельные категории продукции. Также закон касается отмены отдельных налоговых льгот и преференций.
Отдельно прогнозируются дополнительные поступления в государственные внебюджетные фонды. Согласно закону, в 2026 году они могут составить 731,8 млрд руб., в 2027 году – 796,7 млрд руб., в 2028 году – 857,2 млрд руб. Основные драйверы – корректировка тарифов страховых взносов, включая изменения для ИТ-компаний, МСП и ИП. Важно учитывать, что указанные показатели основаны на проектной версии законопроекта. При рассмотрении в Госдуме возможны изменения содержания, но несмотря на это, мы разрабатываем план действий, чтобы приспособиться к изменениям 22-го октября.
Таблица: Изменения по налогам и сборам: что меняется, кого касается и что проверить
Налог/сбор
Что меняется
С кого
С какого момента
Что проверить
НДС
Повышение ставки до 22%, отмена ряда льгот, новый порядок по майнингу и цифровым правам
Все налогоплательщики, в т.ч. на УСН
22.10.2025
Ставку, порог выручки, освобождения и виды операций
Акцизы
Индексация ставок, повышение на вредные товары, отмена аванса для производителей алкоголя, уточнение расчёта демпфера
Производители и импортеры подакцизных товаров
22.10.2025
Ставки на 2026–2028, порядок расчета, методику
НДФЛ
Уточнение льгот и вычетов, новые правила по выигрышам и агентам, дарение, командировки, доли, имущество
Физлица, налоговые агенты
22.10.2025
Вычеты, состав дохода, основания для освобождения
Налог на прибыль
Изменения по амортизации, инвестиционным вычетам, учету имущества, долгов, расширение права на вычет
Юрлица
22.10.2025
Учёт имущества, инвестиционные вычеты, лимиты по убыткам
Водный налог
Единый коэффициент с 2026 года, корректировка округлений
Водопользователи
01.01.2026
Коэффициенты, округление ставок
Госпошлина
Отмена пошлины за акцизные марки, ввод за оборот маркированных товаров
Импортеры алкоголя, участники системы маркировки
22.10.2025
Перечень пошлин, объекты обложения
НДД
Учет фактических затрат, изменение расчета Цнефть
Недропользователи
22.10.2025
Формула расчёта, порядок учета
НДПИ
Новая формула расчета цены нефти, вычет по железной руде
Нефтегазовые компании
22.10.2025
Формулы расчета, регионы применения вычета
ПСН/УСН
Снижение лимита до 10 млн, исключение ряда видов деятельности
ИП, микробизнес
22.10.2025
Порог дохода, список разрешённых видов деятельности
Имущественные налоги
Льготы для СВО и многодетных, передача расчёта ФНС, уточнение бытовых объектов
Физлица, организации
22.10.2025
Расчёт по кадастру, право на льготы
Туристический налог
Сезонные ставки, освобождение санаториев, полномочия местных властей
Организации в сфере туризма
22.10.2025
Тип проживания, статус путёвок, бюджетное финансирование
Страховые взносы
Взносы с МРОТ для руководителей, изменение тарифов для ИТ, НКО, освобождение контрактников
Организации, ИП, НКО
01.01.2026
Ставки, основания для освобождений, статусы сотрудников
Международное налогообложение
Реализация правил ОЭСР, налог у источника по ст. 309 НК РФ
МГК, иностранные получатели доходов
22.10.2025
Групповая структура, типы доходов, наличие освобождений
НДС
В налоговом законодательстве предлагается повысить основную ставку НДС с 20% до 22%. Одновременно предусматривается снижение порога выручки с 60 до 10 млн рублей для налогоплательщиков на УСН, при достижении которого возникает обязанность уплаты НДС. Такие меры направлены на ограничение схем «дробления» бизнеса.
В сфере цифровой экономики планируются новые подходы: аренда майнинговой инфраструктуры и предоставление вычислительных мощностей будут облагаться НДС, а для операций с утилитарными цифровыми правами вводится специальный порядок налогообложения.
Также сохраняется ставка 0% при реализации руды, концентратов и продукции с драгоценными металлами для отдельных категорий организаций. Право на отказ от нулевой ставки может быть расширено и охватить международные перевозки. Финальные пункты законопроекта будут согласованы ближе к дате принятия закона.
Акцизы
На 2026–2027 годы предлагается индексация ставок акцизов с учётом инфляции. Такой подход для этилового спирта, алкогольных и табачных изделий, а также напитков с добавлением сахара может обеспечить прирост бюджетных поступлений в размере около 65,7 млрд руб.
На 2028 год законопроектом определяются средние оптовые цены на авиационный керосин, бензин и дизельное топливо, а также параметры демпфирующей компоненты. Отдельно предполагается отмена авансового акцизного платежа для производителей алкоголя, корректировка расчётов показателей Цнефть и Ц в связи с обновлённой методикой определения цен на нефть.
НДФЛ (физлица)
В поправках к НК РФ (части I и II) предусмотрен ряд изменений по налогообложению доходов физических лиц. В частности, освобождение от НДФЛ может получить возмещение за утраченное имущество, если оно выплачено виновным лицом. Также уточняется порядок определения кадастровой стоимости новых объектов, вносятся корректировки в перечень необлагаемых командировочных расходов и расширяется применение льготы при продаже долей и акций, находившихся в собственности более 5 лет.
Дополнительно предлагается учитывать только доходы основной налоговой базы при применении стандартных вычетов на детей. Льгота при продаже жилья может быть расширена для семей с детьми, включая недееспособных. Планируется установить отдельный порядок расчёта НДФЛ с выигрышей в азартных играх и уточнить ограничения по преференциям для иностранных агентов.
Налог на прибыль организаций
Для налога на прибыль организаций предлагаются уточнения по безвозмездно полученному имуществу, работам и услугам, а также исключение из амортизации имущества, приобретённого за счёт целевых средств.
Еще планируется корректировка коэффициента 2 по расходам на ПО и ПАК внутри одной цепочки. Кроме того, учет безнадежных долгов новых гарантирующих поставщиков, а также единообразная оценка имущества госкорпораций вписаны в новый законопроект.
Предусматривается продление до 2030 года ограничения на перенос убытков, сохранение инвестиционных вычетов для субъектов ЕМ и их дочерних обществ, введение группового вычета, включение доходов и расходов организаторов азартных игр, а также уточнение ограничений преференций для организаций-иностранных агентов с долей более 10%.
НДПИ/НДД/нефтегазовый блок
В проекте поправок к НК РФ для нефтегазового блока предусматривается уточнение формулы расчёта цены российской нефти и корректировка показателей «Цнефть» с обновлённой методологией. Дополнительно предлагается расширить определение «газ» в ККГ2023/2024 после отмены Правил поставки с 01.09.2025.
По НДПИ планируется вычет на железную руду (исключение составляют окисленные кварциты) в Оленегорском районе, а в части НДД – расширение оснований для учёта фактических расходов и упрощение порядка расчётов, с возможностью корректировок при окончательном тексте закона.
Специальные налоговые режимы (УСН/ПСН и пр.)
Среди специальных налоговых режимов предусматривается уточнение переходных положений для учета стоимости товаров, приобретённых до перехода на общую систему налогообложения, но реализованных после. Это позволит точнее определить налоговые обязательства.
Для адвокатов и их объединений планируется установить особые условия применения УСН при осуществлении иных видов деятельности, обеспечивая соответствие новым требованиям законодательства.
ИП предоставляется возможность корректировки заявлений на патент при изменении физических показателей. При этом предлагается снизить предельные доходы для патентной системы и исключить из неё определённые виды деятельности, включая перевозку грузов авто (пп. 10 п. 2 ст. 346.43 НК РФ), розничную торговлю через стационарные сети с залами (пп. 45 п. 2 ст. 346.43 НК РФ) и без залов (пп. 46 п. 2 ст. 346.43 НК РФ), а также торговлю через автоматы.
Ранее принятый ФЗ № 359-ФЗ с 2026 года исключает из ПСН услуги охраны, уличных патрулей, сторожей и вахтёров. В случае принятия законопроекта, эти изменения направлены на поддержку микробизнеса и упрощение применения специальных налоговых режимов. На случай принятия закона, мы разрабатываем план действий, чтобы приспособиться к изменениям 22-го октября.
Имущественные налоги (транспортный/земельный/имущество)
В проекте изменений имущественных налогов предусматриваются уточнения и льготы. Возможны освобождения по транспортному и земельному налогам для сельхозпроизводителей, участников СВО и их семей. Также налоговые вычеты рассчитаны для многодетных родителей.
Расчёт ряда налогов предлагается переносить на налоговые органы. Уточнение перечня объектов бытового обслуживания находится на согласовании. В случае принятия закона, игорный бизнес частично можно будет перевести в федеральную сферу с налогообложением букмекеров и тотализаторов по доходу.
Госпошлина/Туристический налог/Водный налог
В рамках предлагаемых изменений планируется отмена госпошлины за выдачу акцизных марок при ввозе алкогольной продукции. Вместо этого может вводиться новая пошлина – за внесение информации об обороте маркированных товаров в государственную систему мониторинга.
Что касается туристического сбора, предполагается уточнение порядка расчёта налога для временного проживания в санаториях по путёвкам. Местным властям может быть предоставлено право устанавливать сезонные или типовые ставки. Также обсуждаются льготы для организаций, предоставляющих услуги санаторного лечения и организованного отдыха, если они финансируются из бюджета.
По водному налогу с 2026 года планируется введение единого коэффициента. Дополнительно рассматриваются изменения в округлении ставок, включая более точный учёт коэффициента-дефлятора до трёх знаков после запятой.
Страховые взносы
Согласно законопроекту, с 2026 года страховые взносы могут начисляться с выплат руководителям организаций, если их доход окажется ниже МРОТ. Предусматриваются послабления для участников СВО по контракту – выплаты им предлагается освободить от обложения.
Для ИТ-компаний возможно изменение тарифов: до 15% в пределах предельной базы и 7,6% – сверх неё. Для предприятий радиоэлектронной промышленности тариф свыше базы может быть снижен до 0%. Аналогичный подход обсуждается и для социально ориентированных НКО – с сохранением льгот до 10 лет.
Порядок расчёта взносов для ИП на УСН и ЕСХН может быть скорректирован с учётом модели «доходы минус расходы». Предполагается уточнение порядка уплаты взносов для ИП, совмещающих предпринимательство и службу, включая адвокатов и нотариусов.
Общие льготы для МСП не предусмотрены, за исключением организаций из приоритетных отраслей. Для ИТ- и радиоэлектронных компаний льготы могут применяться с месяца аккредитации или включения в реестр.
Международное налогообложение
Согласно проекту, в российское законодательство может быть внедрён механизм реализации правил минимального налогообложения международных групп компаний в соответствии с инициативами ОЭСР. Еще предусматривается порядок расчёта и уплаты налога на прибыль для российских участников таких групп, с учётом глобального подхода.
Также авторы законопроекта внесли технические правки в п. 2 ст. 309 НК РФ. Доходы, указанные в п. 1 той же статьи, предполагается облагать у источника без освобождения.
ЧАСТЬ 2. РАЗБОР/ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
Исходя из вышеизложенного понимаем, какие изменения предлагаются, проведем аналитику, которая охватывает ключевые блоки – от специальных режимов и страховых взносов до международного налогообложения. Изменения затрагивают как юрлиц, так и физлиц, и ИП.
Сводка влияния на бизнес-процессы
Согласно правкам к ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», главбухи и финансовые директора будут обращать внимание на ключевые изменения: повышение ставки НДС до 22%, корректировки порогов для УСН и ПСН, новые условия расчёта страховых взносов и тарифов акцизов.
Особое внимание предполагается уделить льготам по НДФЛ, трансграничным операциям и налогам на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и дополнительный доход (НДД). Эти блоки могут повлиять на финансовую отчётность и планирование бюджета организаций.
Также потребуется учитывать новые правила взаимодействия с налоговыми органами и возможные изменения в документации.
Таблица: Чек-лист подготовки: сводный список действий и ответственных
Действие
Ответственный
Комментарии/Что проверить
Проверка новой ставки НДС и пересмотр учетных процедур
Главбух
Ставка 22%, операции, освобождения, цифровые права
Корректировка порогов для УСН и ПСН
Финансовый директор/ИТ
Порог дохода 10 млн, исключение видов деятельности
Адаптация расчёта страховых взносов
Бухгалтер по зарплате
Проверить тарифы для ИТ, НКО, руководителей и контрактников СВО
Пересмотр льгот и вычетов по НДФЛ
Главбух
Командировки, недвижимость, доли, дети, выигрыши
Анализ изменений по акцизам и нефтепродуктам
Финансовый аналитик
Проверить ставки, индексирование, демпферы, методику расчета
Проверка трансграничных операций и международного налогообложения
Юрист/Налоговый консультант
Реализация правил минимального налогообложения МГК (ОЭСР)
Актуализация расчёта НДПИ и НДД
Финансовый отдел
Формулы расчёта, вычеты, цены на нефть
Подготовка документации и внутренних инструкций по новым правилам
Руководитель финансового отдела
Проверить внутренние регламенты, формы отчетности
Контроль имущественных налогов и льгот для СВО и многодетных
Главбух
Проверить объекты, расчёт по кадастру, вычеты
Планирование влияния на бизнес-процессы
Финансовый директор/Руководитель ИТ
Оценка процессов, бюджетирование, внутренние системы
Чек-лист №1: НДС и спецрежимы
Для успешной подготовки к изменениям в НДС и спецрежимах важно заранее провести анализ ключевых процессов. Основные контрольные точки помогут минимизировать риски и корректно применить новые правила. Ниже представлен подробный чек-лист:
Проверить корректность ставки НДС в учетной политике компании, включая новые значения и порядок применения к различным операциям.
Актуализировать прайс-листы и договоры с контрагентами с учетом изменений ставки и особенностей налогообложения.
Проверить статусы контрагентов, чтобы определить правильный порядок начисления и уплаты НДС.
Оценить триггеры применения НДС для «упрощенцев», включая снижение порога выручки до 10 млн рублей.
Проанализировать возможность отказа или применения ставки 0% при экспорте товаров и международных перевозках.
Убедиться, что в учет включен майнинг цифровой валюты и оплата через утилитарные цифровые права (УЦП) согласно проекту.
Выявить риски дробления бизнеса для недопущения нарушения правил спецрежимов.
Проверить соответствие фактической модели операций условиям выбранного налогового режима, чтобы минимизировать налоговые риски.
Чек-лист №2: Налоги на прибыль/НДФЛ/акцизы
Для своевременной подготовки к изменениям в налогообложении важно проанализировать основные финансовые и операционные блоки. Контроль по ключевым направлениям поможет минимизировать риски и корректно адаптировать бизнес-процессы. Для этого нужно выполнить такой порядок действий:
Пересмотреть подходы к амортизации имущества, учёту целевых бюджетных средств и применению инвестиционного вычета, включая влияние на налог на прибыль.
Уточнить порядок учета безнадежных долгов и их влияние на финансовую отчетность.
По НДФЛ проверить порядок командировочных расходов, налоговые последствия дарения имущества близким родственникам, льготы при продаже жилья и корректность исчисления налога с выигрышей через агентскую функцию.
Проанализировать ставки акцизов на алкоголь, табак, сахаросодержащие напитки и топливо, оценив их влияние на себестоимость и ценообразование.
Проверить соответствие фактической модели операций проектным изменениям и возможные риски дробления бизнеса или некорректного применения льгот.
Чек-лист №3: Страховые взносы и персонал
Для подготовки к изменениям в сфере страховых взносов и управления персоналом важно заранее проанализировать ключевые позиции начислений и льгот. Контроль документации и корректность расчетов позволят минимизировать налоговые риски и адаптировать внутренние процессы. Ниже представлен чек-лист действий:
Проверить расчет страховых взносов с выплат руководителям, включая случаи, когда выплаты ниже МРОТ, с учетом нового порядка исчисления с 2026 года.
Учесть освобождение от взносов выплат контрактникам, участвующим в СВО, и корректно оформить документальные подтверждения для применения льготы.
Обновить перечень командировочных расходов, не облагаемых взносами, и внедрить контроль за подтверждающими документами.
Для ИТ-организаций проверить применение нового тарифа до 15% с ЕПВБ и 7,6% сверх, включая исключение льгот для участников «Сколково».
Для радиоэлектронных предприятий удостовериться в корректности снижения тарифа до 0% с выплат сверх ЕПВБ.
Настроить тарифы для НКО на 10 лет: религиозные и социально ориентированные – 7,6% с ЕПВБ и 0% сверх; благотворительные – 15% с ЕПВБ и 7,6% сверх.
Проверить освобождение ИП, адвокатов и нотариусов от взносов за период военной службы по контракту в СВО.
Уточнить порядок уплаты взносов ИП, включая совмещение предпринимательской и иной деятельности, и пересчитать базу как «доходы минус расходы» для УСН/ЕСХН.
Для МСП проверить, подпадают ли они под приоритетные отрасли, чтобы определить право на льготы.
Обеспечить документальное подтверждение всех операций, сроков и оснований для применения льгот и тарифов.
Отраслевые примеры
В разных отраслях изменения в налоговом законодательстве оказывают специфическое влияние на бизнес-процессы. Важно учитывать, как ставки НДС, акцизы и особенности применения льгот отражаются на финансовых и операционных показателях компаний.
Производство и ритейл. Повышение ставки НДС до 22% и индексация акцизов на алкоголь, табак и сахаросодержащие напитки могут повлиять на себестоимость продукции и ценообразование. Рост налоговой нагрузки требует корректировки запасов и планирования логистики, чтобы избежать кассовых разрывов и ошибок в учёте.
ИТ и радиоэлектроника. Применение льготных тарифов страховых взносов, необходимость аккредитации и включения в реестр влияют на финансовую модель компаний. Прибыль, расходы на программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы, а также применение коэффициента 2 требуют внимательного расчета и документального подтверждения.
Экспорт и импорт. Предусматривается применение ставки НДС 0% для международных перевозок и операций с утилитарными цифровыми правами, что влияет на бухгалтерский учет и ценообразование. Изменения по п. 2 ст. 309 НК РФ уточняют налогообложение доходов у источника, что важно учитывать при трансграничных операциях. Анализ отраслевых примеров помогает выявить потенциальные риски и точки влияния на бизнес-процессы, оптимизируя налогообложение и внутренние процедуры.
Риски интерпретации и «зоны неопределенности»
При подготовке к изменениям в налоговом законодательстве важно учитывать зоны неопределенности и потенциальные риски интерпретации норм. Некоторые положения требуют дополнительных подзаконных актов и официальных разъяснений для корректного применения в учете и расчетах.
Особенно важно следить за разъяснениями по НДС при майнинге цифровой валюты и использовании утилитарных цифровых прав, где возможны спорные подходы к определению налоговой базы и момента признания дохода. Необходимо уточнять порядок расчёта туристического сбора, учитывая сезонные ставки и льготы для санаторного лечения и организованного отдыха. Параметры демпфера и расчета цен на топливо и нефть также нуждаются в официальном закреплении, чтобы избежать ошибок при исчислении акцизов и налогов.
Для индивидуальных предпринимателей актуальны вопросы базы для расчета страховых взносов, особенно при совмещении предпринимательской и иной деятельности, а также корректность применения патентной системы налогообложения с учетом исключений и ограничений.
До вступления изменений в силу рекомендуется не вносить необратимые корректировки в процессы и систему учета, а готовить несколько сценариев адаптации, чтобы быть готовыми к разным вариантам официального регулирования.
Мы разрабатываем план действий, чтобы приспособиться к изменениям 22-го октября текущего года. Это поможет минимизировать риски и заранее скорректировать внутренние процессы без нарушения действующего законодательства.
Заключение
Итогом текущей подготовки к изменениям в налоговом законодательстве становится необходимость формирования комплексного плана действий. Уже сейчас рекомендуется провести предварительный пересчет ставок и бюджетов, обновить учетную политику, провести аудит договоров и составить карты ключевых статей доходов и расходов.
Дополнительно полезно продумать сценарный анализ, чтобы оценить влияние разных вариантов окончательного текста закона на бизнес-процессы и финансовые показатели. Поэтому внимательно следим за прохождением законопроекта и по мере публикации финального текста актуализируем внутренние настройки, чтобы минимизировать риски и корректно адаптировать рабочие процессы.
