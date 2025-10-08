Грядущие изменения в налоговом законодательстве: что планируют скорректировать и как это может отразиться на бизнесе

Как следует из пояснений к проекту, целью изменений является формирование дополнительных доходов бюджета, а также адаптация налоговой системы к текущим экономическим условиям. При этом следует учитывать, что анализ основан на проектной версии документа. В окончательном тексте закона возможны изменения. В материале рассмотрим о каких грядущих изменениях в НК РФ идет речь. Однако при окончательном тексте закона возможны изменения.

Пакет поправок охватывает широкий спектр вопросов: корректировки предлагаются по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам, имущественным налогам, акцизам и специальным налоговым режимам. Также затронуты вопросы цифровых прав, майнинга и международного налогообложения.

В сентябре 2025 года представлен проект Федерального закона о внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты. Предполагается, что основные положения могут вступить в силу уже с 22 октября 2025 года.

ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ПОПРАВОК/ЗАКОНОПРОЕКТА

Финансово-экономическое обоснование: ожидаемые эффекты

Согласно финансово-экономическому обоснованию к ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ отдельные законодательные акты Российской Федерации», реализация положений документа предусматривает значительное увеличение доходов федерального бюджета. Дополнительные поступления могут составить: в 2026 году – порядка 1,538 трлн руб., в 2027 году – около 2,371 трлн руб., а в 2028 году – примерно 2,750 трлн руб. Основные источники прироста в 2026-м – предлагаемое повышение ставки НДС до 22%, снижение порогов выручки для применения УСН и ПСН, рост ставок акцизов на отдельные категории продукции. Также закон касается отмены отдельных налоговых льгот и преференций. Отдельно прогнозируются дополнительные поступления в государственные внебюджетные фонды. Согласно закону, в 2026 году они могут составить 731,8 млрд руб., в 2027 году – 796,7 млрд руб., в 2028 году – 857,2 млрд руб. Основные драйверы – корректировка тарифов страховых взносов, включая изменения для ИТ-компаний, МСП и ИП. Важно учитывать, что указанные показатели основаны на проектной версии законопроекта. При рассмотрении в Госдуме возможны изменения содержания, но несмотря на это, мы разрабатываем план действий, чтобы приспособиться к изменениям 22-го октября. Таблица: Изменения по налогам и сборам: что меняется, кого касается и что проверить Налог/сбор Что меняется С кого С какого момента Что проверить НДС Повышение ставки до 22%, отмена ряда льгот, новый порядок по майнингу и цифровым правам Все налогоплательщики, в т.ч. на УСН 22.10.2025 Ставку, порог выручки, освобождения и виды операций Акцизы Индексация ставок, повышение на вредные товары, отмена аванса для производителей алкоголя, уточнение расчёта демпфера Производители и импортеры подакцизных товаров 22.10.2025 Ставки на 2026–2028, порядок расчета, методику НДФЛ Уточнение льгот и вычетов, новые правила по выигрышам и агентам, дарение, командировки, доли, имущество Физлица, налоговые агенты 22.10.2025 Вычеты, состав дохода, основания для освобождения Налог на прибыль Изменения по амортизации, инвестиционным вычетам, учету имущества, долгов, расширение права на вычет Юрлица 22.10.2025 Учёт имущества, инвестиционные вычеты, лимиты по убыткам Водный налог Единый коэффициент с 2026 года, корректировка округлений Водопользователи 01.01.2026 Коэффициенты, округление ставок Госпошлина Отмена пошлины за акцизные марки, ввод за оборот маркированных товаров Импортеры алкоголя, участники системы маркировки 22.10.2025 Перечень пошлин, объекты обложения НДД Учет фактических затрат, изменение расчета Цнефть Недропользователи 22.10.2025 Формула расчёта, порядок учета НДПИ Новая формула расчета цены нефти, вычет по железной руде Нефтегазовые компании 22.10.2025 Формулы расчета, регионы применения вычета ПСН/УСН Снижение лимита до 10 млн, исключение ряда видов деятельности ИП, микробизнес 22.10.2025 Порог дохода, список разрешённых видов деятельности Имущественные налоги Льготы для СВО и многодетных, передача расчёта ФНС, уточнение бытовых объектов Физлица, организации 22.10.2025 Расчёт по кадастру, право на льготы Туристический налог Сезонные ставки, освобождение санаториев, полномочия местных властей Организации в сфере туризма 22.10.2025 Тип проживания, статус путёвок, бюджетное финансирование Страховые взносы Взносы с МРОТ для руководителей, изменение тарифов для ИТ, НКО, освобождение контрактников Организации, ИП, НКО 01.01.2026 Ставки, основания для освобождений, статусы сотрудников Международное налогообложение Реализация правил ОЭСР, налог у источника по ст. 309 НК РФ МГК, иностранные получатели доходов 22.10.2025 Групповая структура, типы доходов, наличие освобождений

НДС

В налоговом законодательстве предлагается повысить основную ставку НДС с 20% до 22%. Одновременно предусматривается снижение порога выручки с 60 до 10 млн рублей для налогоплательщиков на УСН, при достижении которого возникает обязанность уплаты НДС. Такие меры направлены на ограничение схем «дробления» бизнеса. В сфере цифровой экономики планируются новые подходы: аренда майнинговой инфраструктуры и предоставление вычислительных мощностей будут облагаться НДС, а для операций с утилитарными цифровыми правами вводится специальный порядок налогообложения. Также сохраняется ставка 0% при реализации руды, концентратов и продукции с драгоценными металлами для отдельных категорий организаций. Право на отказ от нулевой ставки может быть расширено и охватить международные перевозки. Финальные пункты законопроекта будут согласованы ближе к дате принятия закона.

Акцизы

На 2026–2027 годы предлагается индексация ставок акцизов с учётом инфляции. Такой подход для этилового спирта, алкогольных и табачных изделий, а также напитков с добавлением сахара может обеспечить прирост бюджетных поступлений в размере около 65,7 млрд руб. На 2028 год законопроектом определяются средние оптовые цены на авиационный керосин, бензин и дизельное топливо, а также параметры демпфирующей компоненты. Отдельно предполагается отмена авансового акцизного платежа для производителей алкоголя, корректировка расчётов показателей Цнефть и Ц в связи с обновлённой методикой определения цен на нефть.

НДФЛ (физлица)

В поправках к НК РФ (части I и II) предусмотрен ряд изменений по налогообложению доходов физических лиц. В частности, освобождение от НДФЛ может получить возмещение за утраченное имущество, если оно выплачено виновным лицом. Также уточняется порядок определения кадастровой стоимости новых объектов, вносятся корректировки в перечень необлагаемых командировочных расходов и расширяется применение льготы при продаже долей и акций, находившихся в собственности более 5 лет. Дополнительно предлагается учитывать только доходы основной налоговой базы при применении стандартных вычетов на детей. Льгота при продаже жилья может быть расширена для семей с детьми, включая недееспособных. Планируется установить отдельный порядок расчёта НДФЛ с выигрышей в азартных играх и уточнить ограничения по преференциям для иностранных агентов.

Налог на прибыль организаций

Для налога на прибыль организаций предлагаются уточнения по безвозмездно полученному имуществу, работам и услугам, а также исключение из амортизации имущества, приобретённого за счёт целевых средств. Еще планируется корректировка коэффициента 2 по расходам на ПО и ПАК внутри одной цепочки. Кроме того, учет безнадежных долгов новых гарантирующих поставщиков, а также единообразная оценка имущества госкорпораций вписаны в новый законопроект. Предусматривается продление до 2030 года ограничения на перенос убытков, сохранение инвестиционных вычетов для субъектов ЕМ и их дочерних обществ, введение группового вычета, включение доходов и расходов организаторов азартных игр, а также уточнение ограничений преференций для организаций-иностранных агентов с долей более 10%.

НДПИ/НДД/нефтегазовый блок

В проекте поправок к НК РФ для нефтегазового блока предусматривается уточнение формулы расчёта цены российской нефти и корректировка показателей «Цнефть» с обновлённой методологией. Дополнительно предлагается расширить определение «газ» в ККГ2023/2024 после отмены Правил поставки с 01.09.2025. По НДПИ планируется вычет на железную руду (исключение составляют окисленные кварциты) в Оленегорском районе, а в части НДД – расширение оснований для учёта фактических расходов и упрощение порядка расчётов, с возможностью корректировок при окончательном тексте закона.

Специальные налоговые режимы (УСН/ПСН и пр.)

Среди специальных налоговых режимов предусматривается уточнение переходных положений для учета стоимости товаров, приобретённых до перехода на общую систему налогообложения, но реализованных после. Это позволит точнее определить налоговые обязательства. Для адвокатов и их объединений планируется установить особые условия применения УСН при осуществлении иных видов деятельности, обеспечивая соответствие новым требованиям законодательства. ИП предоставляется возможность корректировки заявлений на патент при изменении физических показателей. При этом предлагается снизить предельные доходы для патентной системы и исключить из неё определённые виды деятельности, включая перевозку грузов авто (пп. 10 п. 2 ст. 346.43 НК РФ), розничную торговлю через стационарные сети с залами (пп. 45 п. 2 ст. 346.43 НК РФ) и без залов (пп. 46 п. 2 ст. 346.43 НК РФ), а также торговлю через автоматы. Ранее принятый ФЗ № 359-ФЗ с 2026 года исключает из ПСН услуги охраны, уличных патрулей, сторожей и вахтёров. В случае принятия законопроекта, эти изменения направлены на поддержку микробизнеса и упрощение применения специальных налоговых режимов. На случай принятия закона, мы разрабатываем план действий, чтобы приспособиться к изменениям 22-го октября.

Имущественные налоги (транспортный/земельный/имущество)

В проекте изменений имущественных налогов предусматриваются уточнения и льготы. Возможны освобождения по транспортному и земельному налогам для сельхозпроизводителей, участников СВО и их семей. Также налоговые вычеты рассчитаны для многодетных родителей. Расчёт ряда налогов предлагается переносить на налоговые органы. Уточнение перечня объектов бытового обслуживания находится на согласовании. В случае принятия закона, игорный бизнес частично можно будет перевести в федеральную сферу с налогообложением букмекеров и тотализаторов по доходу.

Госпошлина/Туристический налог/Водный налог

В рамках предлагаемых изменений планируется отмена госпошлины за выдачу акцизных марок при ввозе алкогольной продукции. Вместо этого может вводиться новая пошлина – за внесение информации об обороте маркированных товаров в государственную систему мониторинга. Что касается туристического сбора, предполагается уточнение порядка расчёта налога для временного проживания в санаториях по путёвкам. Местным властям может быть предоставлено право устанавливать сезонные или типовые ставки. Также обсуждаются льготы для организаций, предоставляющих услуги санаторного лечения и организованного отдыха, если они финансируются из бюджета. По водному налогу с 2026 года планируется введение единого коэффициента. Дополнительно рассматриваются изменения в округлении ставок, включая более точный учёт коэффициента-дефлятора до трёх знаков после запятой.

Страховые взносы

Согласно законопроекту, с 2026 года страховые взносы могут начисляться с выплат руководителям организаций, если их доход окажется ниже МРОТ. Предусматриваются послабления для участников СВО по контракту – выплаты им предлагается освободить от обложения. Для ИТ-компаний возможно изменение тарифов: до 15% в пределах предельной базы и 7,6% – сверх неё. Для предприятий радиоэлектронной промышленности тариф свыше базы может быть снижен до 0%. Аналогичный подход обсуждается и для социально ориентированных НКО – с сохранением льгот до 10 лет. Порядок расчёта взносов для ИП на УСН и ЕСХН может быть скорректирован с учётом модели «доходы минус расходы». Предполагается уточнение порядка уплаты взносов для ИП, совмещающих предпринимательство и службу, включая адвокатов и нотариусов. Общие льготы для МСП не предусмотрены, за исключением организаций из приоритетных отраслей. Для ИТ- и радиоэлектронных компаний льготы могут применяться с месяца аккредитации или включения в реестр.

Международное налогообложение