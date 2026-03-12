Обзор изменений в законодательстве за прошедшую неделю (04.03 — 11.03 2026 года)

В 2026 году предпринимателей и компании ждёт ряд законодательных изменений. Некоторые из них уже вступили в силу, другие начнут действовать в ближайшие месяцы. Разберём основные новости и посмотрим, в чём суть изменений, как они могут повлиять на бизнес и на что стоит обратить внимание.
Возможность сменить налоговый режим до 25 апреля
В чём суть изменений
Минфин подготовил налоговые поправки по поручению Президента, чтобы смягчить для малого бизнеса переход на новые правила. Предпринимателям дали дополнительное время для выбора налогового режима.
До 25 апреля 2026 года можно изменить режим или объект налогообложения.
Это касается предпринимателей, которые совмещали патент с другими режимами:
если ИП совмещал патент и общую систему, но лишился патента из-за превышения лимита дохода 20 млн рублей, он может перейти на упрощённую систему задним числом — с 1 января 2026 года;
если предприниматель совмещал патент и УСН, после утраты патента он вправе изменить объект налогообложения на УСН.
Уведомить налоговую нужно не позднее 25 апреля.
Как это повлияет на бизнес
Предприниматели, которые потеряли право на патент из-за превышения лимита доходов, смогут избежать автоматического перехода на общую систему налогообложения. Это может существенно снизить налоговую нагрузку и упростить учет.
На что обратить внимание
ИП стоит проверить:
не превышен ли лимит дохода по патенту;
какой налоговый режим будет выгоднее после утраты патента;
нужно ли изменить объект налогообложения на УСН.
Если переход необходим, важно успеть направить уведомление в налоговую до установленного срока.
Общепиту временно смягчат условия освобождения от НДС
О чём идёт речь
Для предприятий общественного питания на упрощённой системе налогообложения планируется временно упростить условия получения освобождения от НДС.
С 1 апреля по 31 декабря 2026 года кафе и рестораны смогут воспользоваться освобождением без требования по уровню зарплаты сотрудников за 2025 год.
При этом льгота начнет действовать только с 1 апреля 2026 года.
Что это означает на практике
Если у компании не было освобождения ранее, НДС за январь–март 2026 года нужно будет уплатить.
Изначально обсуждался вариант, при котором уровень зарплаты для получения льготы оценивали бы поквартально. Однако из сообщения Минфина пока не ясно, будет ли требование по зарплате действовать в течение 2026 года.
Что стоит учесть компаниям
Предприятиям общепита важно:
проверить обязанность по уплате НДС за первый квартал 2026 года;
подготовиться к применению освобождения с апреля;
следить за дальнейшими разъяснениями и поправками.
Изменился порядок учета алиментов при назначении детского пособия
Какие изменения вступили в силу
С 1 марта 2026 года Социальный фонд России начал по-новому учитывать алименты при расчете дохода семьи для назначения единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Изменения касаются родителей, которые:
договорились об алиментах добровольно;
не обращались в суд для их назначения.
Ранее такие выплаты учитывались исходя из МРОТ. Теперь расчет производится на основе среднемесячной заработной платы по региону.
При этом доли остались прежними:
на одного ребенка — не менее ¼ дохода;
на двух — не менее ⅓;
на трех и более — не менее ½.
К чему могут привести изменения
Поскольку изменился показатель, от которого рассчитываются алименты, может измениться и размер дохода семьи, который учитывается при назначении пособия. В некоторых случаях это может повлиять на право семьи получать выплаты.
Что важно учитывать
Семьям, которые получают единое пособие или планируют его оформить, стоит учитывать новый порядок расчета алиментов при определении дохода.
С 1 сентября вводят технологический сбор
Суть нововведения
В Закон о промышленной политике внесены изменения, которые вводят новый неналоговый платеж — технологический сбор.
Плательщиками станут:
организации и предприниматели, производящие электронную продукцию в России;
компании и ИП, импортирующие электронику.
Предполагается поэтапное внедрение:
с 1 сентября 2026 года — сбор будут взимать с готовой техники (например, смартфонов и ноутбуков);
позже перечень могут расширить на электронные компоненты и комплектующие.
Законом установлено только максимальное ограничение: ставка не должна превышать 5000 рублей за единицу продукции. Конкретные тарифы и правила расчета установит Правительство.
Как это может отразиться на рынке
После введения сбора возможно повышение стоимости электронной продукции. В Минпромторге предполагают, что рост цен не превысит 1%, однако эксперты считают, что техника может подорожать как минимум на сумму нового платежа.
Как подготовиться компаниям
Производителям и импортерам электроники стоит:
следить за утверждением перечня товаров, подпадающих под сбор;
учитывать возможные дополнительные расходы;
заранее оценить влияние нового платежа на стоимость продукции.
Реестры программного обеспечения при расчете налогов
Какие правила действуют
Компании могут воспользоваться налоговыми льготами при использовании программного обеспечения, включенного в государственные реестры.
Если программа зарегистрирована в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных, можно получить послабления по налогу на прибыль и НДС.
Какие возможности это дает бизнесу
По налогу на прибыль действуют две выгодные нормы:
расходы на покупку программы можно учитывать с коэффициентом 2;
компания может применить региональный инвестиционный вычет до 100% расходов на установку, тестирование, адаптацию и модификацию программ.
Кроме того, продажа исключительных и неисключительных прав на программное обеспечение не облагается НДС, если оно включено в один из государственных реестров.
Исключение касается программ, которые позволяют размещать рекламу, искать покупателей или продавцов и заключать сделки через интернет.
На что обратить внимание
Компаниям стоит проверять, входит ли используемое программное обеспечение в соответствующие реестры. Это позволит воспользоваться налоговыми льготами и оптимизировать налоговую нагрузку.
Меняют декларацию по косвенным налогам
Какой порядок вводится
Для импортеров товаров из стран ЕАЭС вводится новая обязанность.
До ввоза товаров нужно будет:
направить налоговой документ о предстоящей поставке;
внести обеспечительный платеж в размере НДС и акцизов.
Без такого платежа ввезти товар на территорию страны не получится.
Система должна заработать:
в пилотном режиме — с апреля 2026 года,
в полном объеме — с июля 2026 года.
В связи с этим налоговая служба обновит форму декларации по косвенным налогам.
Как изменится отчетность
В декларации появятся новые строки, где нужно будет отражать:
сумму обеспечительного платежа;
переплату, если платеж превышает рассчитанный налог;
сумму налога к доплате.
Ожидается, что обновленная форма декларации начнет применяться не раньше мая 2026 года.
Что стоит сделать импортерам
Компании, которые ввозят товары из стран ЕАЭС, должны заранее подготовиться к новым требованиям: учитывать необходимость обеспечительных платежей и следить за выходом обновленной формы декларации.
Могут ограничить штрафы в договорах с самозанятыми
Какие изменения обсуждаются
Президент поручил Правительству подготовить поправки, которые могут запретить компаниям включать в договоры с самозанятыми штрафы за так называемые «нарушения трудовой дисциплины».
Этот вопрос обсуждался на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Там отмечалось, что самозанятых часто фактически используют как сотрудников, но применяют к ним дисциплинарные штрафы.
Какие последствия возможны
Если поправки примут, компаниям могут запретить устанавливать в гражданско-правовых договорах штрафы за действия, которые по сути относятся к трудовым отношениям.
Правительство должно проанализировать практику и подготовить изменения до 1 июля 2026 года.
На что обратить внимание компаниям
Организациям, которые работают с самозанятыми, стоит проверить условия заключенных договоров и оценить возможные риски, если в них предусмотрены дисциплинарные штрафы.
Ужесточают ответственность за сокрытие несчастных случаев
Какие поправки планируются
Власти намерены ужесточить ответственность за нарушения при отчетности о несчастных случаях на производстве.
Если компания:
скроет происшествие,
сообщит о нем с опозданием,
или исказит сведения,
штраф может составить до 150 000 рублей вместо нынешних 10 000 рублей.
За повторные нарушения в сфере охраны труда штрафы могут достигать 250 000 рублей.
Как это повлияет на работодателей
Ответственность компаний за соблюдение требований охраны труда станет значительно строже. Ошибки при расследовании или передаче информации о несчастных случаях могут привести к серьёзным финансовым санкциям.
Что важно проверить
Работодателям стоит пересмотреть внутренние процедуры:
фиксации и расследования несчастных случаев;
передачи информации в контролирующие органы;
соблюдения требований охраны труда.
Это поможет снизить риск штрафов после ужесточения ответственности.
Заключение
2026 год приносит бизнесу сразу несколько важных изменений — от налоговых корректировок до новых сборов и ужесточения ответственности. Многие из них направлены на упрощение работы малого бизнеса и поддержку отраслей, таких как общепит, но одновременно увеличивают контроль и требуют внимательности от компаний.
Для предпринимателей и организаций критически важно своевременно оценивать последствия новых правил, адаптировать налоговый учет, проверять договоры и внутренние процедуры, чтобы избежать штрафов и не упустить возможности для оптимизации.
Следить за изменениями и действовать заранее — лучший способ сохранить финансовую стабильность и минимизировать риски в условиях постоянно обновляющегося законодательства.
