Обзор изменений в законодательстве за прошедшую неделю (04.03 — 11.03 2026 года)

Возможность сменить налоговый режим до 25 апреля

В чём суть изменений

Минфин подготовил налоговые поправки по поручению Президента, чтобы смягчить для малого бизнеса переход на новые правила. Предпринимателям дали дополнительное время для выбора налогового режима.

До 25 апреля 2026 года можно изменить режим или объект налогообложения.

Это касается предпринимателей, которые совмещали патент с другими режимами:

если ИП совмещал патент и общую систему , но лишился патента из-за превышения лимита дохода 20 млн рублей , он может перейти на упрощённую систему задним числом — с 1 января 2026 года ;

если предприниматель совмещал патент и УСН, после утраты патента он вправе изменить объект налогообложения на УСН.

Уведомить налоговую нужно не позднее 25 апреля.