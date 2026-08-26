Комиссии маркетплейсов снова выросли. Как понять, что осталось от прибыли

Комиссии маркетплейсов снова выросли. Что будет с прибылью продавцов
У продавцов на маркетплейсах есть неприятная особенность экономики: комиссии площадки могут вырасти на всего несколько процентов, а прибыль при этом сократится в разы.
Летом 2026 года этот вопрос снова стал актуальным. Ozon изменил часть тарифов с 31 июля и объявил следующий этап на 28 августа. У Wildberries размер вознаграждения зависит от категории и других параметров товара, поэтому продавцам приходится регулярно пересчитывать экономику по актуальным условиям кабинета.
На первый взгляд кажется: комиссия увеличилась на 5–6 процентов, значит примерно настолько же снизилась прибыль.
Но если товар и раньше работал с небольшой маржой, дополнительные расходы площадки могут забрать большую часть заработка с каждой продажи.
Разберём на цифрах, почему так происходит и что именно стоит пересчитать продавцу.
Что меняется у Ozon
С 31 июля Ozon изменил вознаграждение за продажу по FBO для большинства категорий.
Для товаров стоимостью до 300 рублей площадка сообщила о повышении тарифа на 6 процентов. Для товаров дороже 300 рублей ставку по FBO привели к размеру вознаграждения по FBS.
Следующий этап изменений назначен на 28 августа 2026 года.
Для товаров дороже 300 рублей Ozon анонсировал увеличение вознаграждения на FBO, FBS и realFBS. Для большинства категорий основной таблицы ставка станет единой.
Кроме того, изменится стоимость логистики по большинству маршрутов FBO и FBS.
При этом отдельные услуги площадка, наоборот, удешевляет. Поэтому фраза «Ozon поднял комиссию» сама по себе недостаточна для расчёта.
У конкретного продавца одновременно могут измениться несколько статей расходов.
И считать нужно их совокупный эффект.
Что происходит с комиссиями Wildberries
У Wildberries нет одной универсальной ставки для всех товаров.
Площадка использует коэффициент вознаграждения Wildberries — КВВ. Его значение зависит в том числе от категории товара.
Актуальный показатель продавец может посмотреть в разделе «Тарифы» своего кабинета.
Там же нужно проверять стоимость логистики, хранения и другие параметры.
Для практического расчёта это важнее любой таблицы из статьи или Telegram-канала.
У двух продавцов на одной площадке экономика может заметно отличаться просто потому, что у них разные товары и условия работы.
Почему рост комиссии на 6 пунктов может сократить прибыль на 75%
Возьмём простой условный пример.
Товар продаётся за 2 000 рублей.
До повышения расходов экономика одной продажи выглядит так:
Показатель
Сумма
Цена продажи
2 000 ₽
Комиссия площадки 30%
−600 ₽
Себестоимость
−800 ₽
Логистика
−180 ₽
Продвижение
−180 ₽
Прочие расходы
−80 ₽
Результат
160 ₽
Теперь комиссия выросла с 30 до 36%.
Важно: это рост на 6 процентных пунктов.
При той же цене товара площадка удержит уже 720 рублей.
Показатель
Было
Стало
Цена
2 000 ₽
2 000 ₽
Комиссия
600 ₽
720 ₽
Остальные расходы
1 240 ₽
1 240 ₽
Результат
160 ₽
40 ₽
Дополнительный расход — 120 рублей.
Но прибыль снизилась со 160 до 40 рублей.
То есть на 75%.
Разумеется, у реального продавца будут другие цифры. Может отличаться себестоимость, реклама, логистика, налоговый режим и сама комиссия.
Однако принцип остаётся тем же.
Комиссия считается от цены товара, а прибыль — это то, что осталось после всех расходов.
Поэтому несколько дополнительных процентных пунктов особенно болезненны для товаров с небольшой исходной маржой.
Почему нельзя просто поднять цену на те же 6%
Логичная реакция продавца:
Комиссия выросла на 6 пунктов — поднимем цену на 6%.
Но такая арифметика работает далеко не всегда.
Во-первых, комиссия будет рассчитываться уже с новой цены. В абсолютных рублях площадка тоже начнёт получать больше.
Во-вторых, повышение цены может повлиять на:
конверсию карточки;
участие в акциях;
место относительно конкурентов;
рекламную эффективность;
объём продаж.
Наконец, одновременно с комиссией могут измениться другие расходы.
Поэтому сначала стоит ответить на другой вопрос:
Какая цена нужна товару, чтобы после всех расходов сохранялась требуемая прибыль?
И уже после этого проверять, сможет ли продавец реально продавать по этой цене.
Иногда выясняется, что не сможет.
Тогда пересматривать нужно не только цену, но и закупку, логистику, рекламу, ассортимент или саму модель работы с площадкой.
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Считать одну комиссию недостаточно
Вознаграждение маркетплейса — только одна часть экономики.
На реальный результат продавца могут влиять:
логистика;
хранение;
продвижение;
возвраты;
невыкупы;
обработка;
платные услуги;
штрафы;
другие удержания.
Поэтому сравнение:
Было 30%, стало 36%
ещё не отвечает на вопрос, насколько хуже стал зарабатывать товар.
Гораздо полезнее считать полную стоимость одной продажи.
Например:
Цена продажи
− комиссия
− логистика
− себестоимость
− реклама
− прочие расходы
− налоги
= фактический результат.
Причём лучше делать это не в среднем по магазину, а хотя бы по основным SKU.
Один товар может сохранять хорошую маржу, другой — работать около нуля, а третий фактически субсидироваться за счёт остальных продаж.
Средний процент по магазину этого не покажет.
Оборот может расти, а денег становиться меньше
Допустим, продавец увеличил продажи.
В прошлом месяце он реализовал 10 000 единиц товара, в текущем — 11 000.
Рост — 10%.
На дашборде всё выглядит хорошо.
Но предположим, что из-за изменения расходов результат с одной продажи упал со 160 до 40 рублей.
До изменений:
10 000 × 160 ₽ = 1,6 млн ₽.
После:
11 000 × 40 ₽ = 440 тыс. ₽.
Продаж стало больше.
Понадобилось больше товаров, логистики, рекламы и оборотных денег.
А заработал бизнес значительно меньше.
Поэтому рост оборота сам по себе вообще не гарантирует улучшения экономики.
При плохой марже рост продаж способен просто быстрее масштабировать убыток.
Отдельная проблема — УСН «Доходы»
Повышение комиссии особенно неприятно выглядит для продавцов на УСН с объектом «Доходы».
Маркетплейс удерживает больше.
На расчётный счёт приходит меньше денег.
Но это не означает автоматического уменьшения налоговой базы на сумму комиссии.
ФНС в письме от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@ разъясняет, что доход продавца определяется исходя из всей суммы, которую покупатель заплатил за товар.
Например:
покупатель заплатил — 1 000 рублей;
маркетплейс удержал — 100 рублей;
продавец получил — 900 рублей.
Для УСН «Доходы» доходом будет не 900, а 1 000 рублей.
То есть может возникнуть особенно неприятная комбинация:
площадка удерживает больше → фактическая прибыль уменьшается → сумма выплаты сокращается → сама комиссия при объекте «Доходы» налоговую базу не уменьшает.
Для УСН «Доходы минус расходы» ситуация другая: комиссионное или агентское вознаграждение может учитываться в расходах при соблюдении требований налогового законодательства.
Поэтому пересчитывать маржу селлера без учёта налогового режима — половина работы.
Какие цифры стоит свести после изменения тарифов
Для быстрой проверки не обязательно сразу строить сложную финансовую модель.
Можно начать с основных товаров.
По каждому SKU собрать:
цену фактической продажи;
актуальную комиссию площадки;
стоимость логистики;
хранение;
расходы на продвижение;
фактическую себестоимость;
возвраты и другие регулярные удержания;
налоговую нагрузку;
результат в рублях с одной продажи.
Затем сравнить две колонки:
до изменения тарифов / после изменения тарифов.
Особенно полезно отдельно выделить:
товары, которые ушли в минус;
позиции с минимальной маржой;
товары, где рост цены ещё может компенсировать расходы;
товары, для которых повышение цены уже делает предложение неконкурентным.
После такого сравнения разговор становится гораздо предметнее.
Не:
Маркетплейсы опять всё подняли.
А:
По этим 12 SKU мы потеряли 4 процентных пункта маржи, три позиции теперь работают около нуля, а две нужно либо переоценивать, либо выводить.
Это уже информация, на основании которой можно принимать решение.
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Кто должен считать эту экономику
Здесь обычно пересекаются несколько функций.
Менеджер маркетплейсов знает тарифы, акции, рекламу и карточки.
Бухгалтер видит реализацию, удержания, себестоимость и налоговую часть.
Финансовый специалист смотрит на прибыльность, денежный поток и оборачиваемость.
А собственнику в итоге нужен ответ на простой вопрос:
Сколько мы реально зарабатываем на этом товаре?
Именно поэтому одной выгрузки из личного кабинета недостаточно.
В ней есть продажи.
В банковской выписке — выплаты.
В налоговом учёте — налоговая база.
А прибыль приходится считать отдельно.
Что делать, если после пересчёта маржа исчезла
Повышать цену — только один из вариантов.
Кроме этого продавец может пересматривать:
закупочную стоимость;
объём и структуру рекламы;
схему FBO/FBS;
логистику;
ассортимент;
медленно оборачиваемые остатки;
минимальную допустимую маржу;
распределение товаров между площадками.
Часть SKU после пересчёта может оказаться экономически бессмысленной.
И здесь бывает психологически сложно принять решение.
Товар продаётся.
Карточка раскручена.
Оборот есть.
Но если после всех расходов с продажи остаётся почти ничего, сам факт большого количества заказов не делает товар прибыльным.
Если вы бухгалтер и увидели проблему раньше клиента
Отдельная ситуация возникает у бухгалтеров, которые ведут продавцов на аутсорсе.
Во время сверки вы можете первыми заметить, что выплаты снижаются, удержания растут, а экономика клиента начинает расходиться.
Показать проблему — вполне бухгалтерская задача.
Но после этого собственник может спросить:
Хорошо. А какие товары тогда убрать? Как изменить цены? Что делать с рекламой и денежным потоком?
И это уже значительно шире обычного бухгалтерского сопровождения.
Если вы сами оказываете финансовый консалтинг — можно выделить такую работу в отдельную услугу.
Если нет, клиента можно передать профильным специалистам. Например, через партнёрскую программу КУБ2Б для бухгалтеров: команда самостоятельно разбирает задачу с бизнесом, а бухгалтер может получить партнёрское вознаграждение по условиям программы.
Это один из вариантов не превращать обнаруженную проблему в несколько вечеров неоплачиваемой работы.
Что в итоге
После очередного повышения тарифов продавцу недостаточно знать новую комиссию.
Главный вопрос звучит иначе:
Сколько рублей теперь остаётся бизнесу с одной продажи после всех расходов и налогов?
Для товара с высокой маржой дополнительные несколько процентных пунктов могут оказаться терпимыми.
Для товара, который и раньше работал на грани рентабельности, те же изменения способны уничтожить большую часть прибыли.
Поэтому пересчитывать нужно не «среднюю комиссию по маркетплейсу», а собственную экономику по конкретным товарам.
Иначе можно несколько месяцев радоваться растущему обороту, пока прибыль тихо движется в противоположную сторону.
Материал актуален на 26 августа 2026 года. Изменения Ozon, назначенные на 28 августа 2026 года, на дату подготовки материала ещё не вступили в силу. Актуальные тарифы зависят от категории, схемы работы и условий конкретного продавца, поэтому перед расчётом проверяйте значения в его кабинете.
Автор: https://www.qb2b.ru/blog/komissii-marketpleysov-vyrosli-pribyl-prodavtsov/
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