Комиссии маркетплейсов снова выросли. Как понять, что осталось от прибыли

Комиссии маркетплейсов снова выросли. Что будет с прибылью продавцов

У продавцов на маркетплейсах есть неприятная особенность экономики: комиссии площадки могут вырасти на всего несколько процентов, а прибыль при этом сократится в разы.

Летом 2026 года этот вопрос снова стал актуальным. Ozon изменил часть тарифов с 31 июля и объявил следующий этап на 28 августа. У Wildberries размер вознаграждения зависит от категории и других параметров товара, поэтому продавцам приходится регулярно пересчитывать экономику по актуальным условиям кабинета.

На первый взгляд кажется: комиссия увеличилась на 5–6 процентов, значит примерно настолько же снизилась прибыль.

Но если товар и раньше работал с небольшой маржой, дополнительные расходы площадки могут забрать большую часть заработка с каждой продажи.

Разберём на цифрах, почему так происходит и что именно стоит пересчитать продавцу.