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Маркетплейсы
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Комиссии маркетплейсов снова выросли. Как понять, что осталось от прибыли

Комиссии маркетплейсов снова выросли. Как понять, что осталось от прибыли

Комиссия выросла на несколько пунктов, а прибыль товара может рухнуть в разы. Показываем на цифрах, где селлеры теряют деньги после новых тарифов маркетплейсов.

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Комиссии маркетплейсов снова выросли. Что будет с прибылью продавцов

У продавцов на маркетплейсах есть неприятная особенность экономики: комиссии площадки могут вырасти на всего несколько процентов, а прибыль при этом сократится в разы.

Летом 2026 года этот вопрос снова стал актуальным. Ozon изменил часть тарифов с 31 июля и объявил следующий этап на 28 августа. У Wildberries размер вознаграждения зависит от категории и других параметров товара, поэтому продавцам приходится регулярно пересчитывать экономику по актуальным условиям кабинета.

На первый взгляд кажется: комиссия увеличилась на 5–6 процентов, значит примерно настолько же снизилась прибыль.

Но если товар и раньше работал с небольшой маржой, дополнительные расходы площадки могут забрать большую часть заработка с каждой продажи.

Разберём на цифрах, почему так происходит и что именно стоит пересчитать продавцу.

Что меняется у Ozon

С 31 июля Ozon изменил вознаграждение за продажу по FBO для большинства категорий.

Для товаров стоимостью до 300 рублей площадка сообщила о повышении тарифа на 6 процентов. Для товаров дороже 300 рублей ставку по FBO привели к размеру вознаграждения по FBS.

Следующий этап изменений назначен на 28 августа 2026 года.

Для товаров дороже 300 рублей Ozon анонсировал увеличение вознаграждения на FBO, FBS и realFBS. Для большинства категорий основной таблицы ставка станет единой.

Кроме того, изменится стоимость логистики по большинству маршрутов FBO и FBS.

При этом отдельные услуги площадка, наоборот, удешевляет. Поэтому фраза «Ozon поднял комиссию» сама по себе недостаточна для расчёта.

У конкретного продавца одновременно могут измениться несколько статей расходов.

И считать нужно их совокупный эффект.

Что происходит с комиссиями Wildberries

У Wildberries нет одной универсальной ставки для всех товаров.

Площадка использует коэффициент вознаграждения Wildberries — КВВ. Его значение зависит в том числе от категории товара.

Актуальный показатель продавец может посмотреть в разделе «Тарифы» своего кабинета.

Там же нужно проверять стоимость логистики, хранения и другие параметры.

Для практического расчёта это важнее любой таблицы из статьи или Telegram-канала.

У двух продавцов на одной площадке экономика может заметно отличаться просто потому, что у них разные товары и условия работы.

Почему рост комиссии на 6 пунктов может сократить прибыль на 75%

Возьмём простой условный пример.

Товар продаётся за 2 000 рублей.

До повышения расходов экономика одной продажи выглядит так:

Показатель

Сумма

Цена продажи

2 000 ₽

Комиссия площадки 30%

−600 ₽

Себестоимость

−800 ₽

Логистика

−180 ₽

Продвижение

−180 ₽

Прочие расходы

−80 ₽

Результат

160 ₽

Теперь комиссия выросла с 30 до 36%.

Важно: это рост на 6 процентных пунктов.

При той же цене товара площадка удержит уже 720 рублей.

Показатель

Было

Стало

Цена

2 000 ₽

2 000 ₽

Комиссия

600 ₽

720 ₽

Остальные расходы

1 240 ₽

1 240 ₽

Результат

160 ₽

40 ₽

Дополнительный расход — 120 рублей.

Но прибыль снизилась со 160 до 40 рублей.

То есть на 75%.

Разумеется, у реального продавца будут другие цифры. Может отличаться себестоимость, реклама, логистика, налоговый режим и сама комиссия.

Однако принцип остаётся тем же.

Комиссия считается от цены товара, а прибыль — это то, что осталось после всех расходов.

Поэтому несколько дополнительных процентных пунктов особенно болезненны для товаров с небольшой исходной маржой.

Почему нельзя просто поднять цену на те же 6%

Логичная реакция продавца:

Комиссия выросла на 6 пунктов — поднимем цену на 6%.

Но такая арифметика работает далеко не всегда.

Во-первых, комиссия будет рассчитываться уже с новой цены. В абсолютных рублях площадка тоже начнёт получать больше.

Во-вторых, повышение цены может повлиять на:

  • конверсию карточки;

  • участие в акциях;

  • место относительно конкурентов;

  • рекламную эффективность;

  • объём продаж.

Наконец, одновременно с комиссией могут измениться другие расходы.

Поэтому сначала стоит ответить на другой вопрос:

Какая цена нужна товару, чтобы после всех расходов сохранялась требуемая прибыль?

И уже после этого проверять, сможет ли продавец реально продавать по этой цене.

Иногда выясняется, что не сможет.

Тогда пересматривать нужно не только цену, но и закупку, логистику, рекламу, ассортимент или саму модель работы с площадкой.

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Считать одну комиссию недостаточно

Вознаграждение маркетплейса — только одна часть экономики.

На реальный результат продавца могут влиять:

  • логистика;

  • хранение;

  • продвижение;

  • возвраты;

  • невыкупы;

  • обработка;

  • платные услуги;

  • штрафы;

  • другие удержания.

Поэтому сравнение:

Было 30%, стало 36%

ещё не отвечает на вопрос, насколько хуже стал зарабатывать товар.

Гораздо полезнее считать полную стоимость одной продажи.

Например:

Цена продажи
− комиссия
− логистика
− себестоимость
− реклама
− прочие расходы
− налоги
= фактический результат.

Причём лучше делать это не в среднем по магазину, а хотя бы по основным SKU.

Один товар может сохранять хорошую маржу, другой — работать около нуля, а третий фактически субсидироваться за счёт остальных продаж.

Средний процент по магазину этого не покажет.

Оборот может расти, а денег становиться меньше

Допустим, продавец увеличил продажи.

В прошлом месяце он реализовал 10 000 единиц товара, в текущем — 11 000.

Рост — 10%.

На дашборде всё выглядит хорошо.

Но предположим, что из-за изменения расходов результат с одной продажи упал со 160 до 40 рублей.

До изменений:

10 000 × 160 ₽ = 1,6 млн ₽.

После:

11 000 × 40 ₽ = 440 тыс. ₽.

Продаж стало больше.

Понадобилось больше товаров, логистики, рекламы и оборотных денег.

А заработал бизнес значительно меньше.

Поэтому рост оборота сам по себе вообще не гарантирует улучшения экономики.

При плохой марже рост продаж способен просто быстрее масштабировать убыток.

Отдельная проблема — УСН «Доходы»

Повышение комиссии особенно неприятно выглядит для продавцов на УСН с объектом «Доходы».

Маркетплейс удерживает больше.

На расчётный счёт приходит меньше денег.

Но это не означает автоматического уменьшения налоговой базы на сумму комиссии.

ФНС в письме от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@ разъясняет, что доход продавца определяется исходя из всей суммы, которую покупатель заплатил за товар.

Например:

покупатель заплатил — 1 000 рублей;

маркетплейс удержал — 100 рублей;

продавец получил — 900 рублей.

Для УСН «Доходы» доходом будет не 900, а 1 000 рублей.

То есть может возникнуть особенно неприятная комбинация:

площадка удерживает больше → фактическая прибыль уменьшается → сумма выплаты сокращается → сама комиссия при объекте «Доходы» налоговую базу не уменьшает.

Для УСН «Доходы минус расходы» ситуация другая: комиссионное или агентское вознаграждение может учитываться в расходах при соблюдении требований налогового законодательства.

Поэтому пересчитывать маржу селлера без учёта налогового режима — половина работы.

Какие цифры стоит свести после изменения тарифов

Для быстрой проверки не обязательно сразу строить сложную финансовую модель.

Можно начать с основных товаров.

По каждому SKU собрать:

  1. цену фактической продажи;

  2. актуальную комиссию площадки;

  3. стоимость логистики;

  4. хранение;

  5. расходы на продвижение;

  6. фактическую себестоимость;

  7. возвраты и другие регулярные удержания;

  8. налоговую нагрузку;

  9. результат в рублях с одной продажи.

Затем сравнить две колонки:

до изменения тарифов / после изменения тарифов.

Особенно полезно отдельно выделить:

  • товары, которые ушли в минус;

  • позиции с минимальной маржой;

  • товары, где рост цены ещё может компенсировать расходы;

  • товары, для которых повышение цены уже делает предложение неконкурентным.

После такого сравнения разговор становится гораздо предметнее.

Не:

Маркетплейсы опять всё подняли.

А:

По этим 12 SKU мы потеряли 4 процентных пункта маржи, три позиции теперь работают около нуля, а две нужно либо переоценивать, либо выводить.

Это уже информация, на основании которой можно принимать решение.

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Кто должен считать эту экономику

Здесь обычно пересекаются несколько функций.

Менеджер маркетплейсов знает тарифы, акции, рекламу и карточки.

Бухгалтер видит реализацию, удержания, себестоимость и налоговую часть.

Финансовый специалист смотрит на прибыльность, денежный поток и оборачиваемость.

А собственнику в итоге нужен ответ на простой вопрос:

Сколько мы реально зарабатываем на этом товаре?

Именно поэтому одной выгрузки из личного кабинета недостаточно.

В ней есть продажи.

В банковской выписке — выплаты.

В налоговом учёте — налоговая база.

А прибыль приходится считать отдельно.

Что делать, если после пересчёта маржа исчезла

Повышать цену — только один из вариантов.

Кроме этого продавец может пересматривать:

  • закупочную стоимость;

  • объём и структуру рекламы;

  • схему FBO/FBS;

  • логистику;

  • ассортимент;

  • медленно оборачиваемые остатки;

  • минимальную допустимую маржу;

  • распределение товаров между площадками.

Часть SKU после пересчёта может оказаться экономически бессмысленной.

И здесь бывает психологически сложно принять решение.

Товар продаётся.

Карточка раскручена.

Оборот есть.

Но если после всех расходов с продажи остаётся почти ничего, сам факт большого количества заказов не делает товар прибыльным.

Если вы бухгалтер и увидели проблему раньше клиента

Отдельная ситуация возникает у бухгалтеров, которые ведут продавцов на аутсорсе.

Во время сверки вы можете первыми заметить, что выплаты снижаются, удержания растут, а экономика клиента начинает расходиться.

Показать проблему — вполне бухгалтерская задача.

Но после этого собственник может спросить:

Хорошо. А какие товары тогда убрать? Как изменить цены? Что делать с рекламой и денежным потоком?

И это уже значительно шире обычного бухгалтерского сопровождения.

Если вы сами оказываете финансовый консалтинг — можно выделить такую работу в отдельную услугу.

Если нет, клиента можно передать профильным специалистам. Например, через партнёрскую программу КУБ2Б для бухгалтеров: команда самостоятельно разбирает задачу с бизнесом, а бухгалтер может получить партнёрское вознаграждение по условиям программы.

Это один из вариантов не превращать обнаруженную проблему в несколько вечеров неоплачиваемой работы.

Что в итоге

После очередного повышения тарифов продавцу недостаточно знать новую комиссию.

Главный вопрос звучит иначе:

Сколько рублей теперь остаётся бизнесу с одной продажи после всех расходов и налогов?

Для товара с высокой маржой дополнительные несколько процентных пунктов могут оказаться терпимыми.

Для товара, который и раньше работал на грани рентабельности, те же изменения способны уничтожить большую часть прибыли.

Поэтому пересчитывать нужно не «среднюю комиссию по маркетплейсу», а собственную экономику по конкретным товарам.

Иначе можно несколько месяцев радоваться растущему обороту, пока прибыль тихо движется в противоположную сторону.

Материал актуален на 26 августа 2026 года. Изменения Ozon, назначенные на 28 августа 2026 года, на дату подготовки материала ещё не вступили в силу. Актуальные тарифы зависят от категории, схемы работы и условий конкретного продавца, поэтому перед расчётом проверяйте значения в его кабинете.

Автор: https://www.qb2b.ru/blog/komissii-marketpleysov-vyrosli-pribyl-prodavtsov/

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