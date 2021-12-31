Почему самозанятым не нужно бояться платформенной занятости

На этой неделе мы решили поднять такую животрепещущую тему, как борьба с возражениями. Сегодня мы постараемся развеять мифы, придуманные исполнителями, а в пятницу прокомментируем основные заблуждения потенциальных заказчиков. Поехали!

В общении с самозанятыми мы сталкиваемся с одними и теми же сомнениями. Самым частым опасением исполнителей является страх быть обманутым платформой — мол, работу выполню, а деньги не начислят. Проще всего это сомнение развеять двумя железными аргументами:

при старте работы мы подписываем договор с каждым исполнителем;

Qugo является официальным партнёром ФНС РФ.

Если по первому пункту всё понятно, то второй аргумент иногда приходится объяснять.

Если коротко, то ввиду статуса официального партнёра Федеральной налоговой службы нам себе дороже иметь проблемы с налоговой. Мы работаем исключительно в рамках буквы закона и строго следуем соглашениям, прописанным в контракте с каждым исполнителем.

Второй самый частый вопрос у исполнителей: «А зачем мне Qugo? Я и сам неплохо справляюсь». Разумеется, никто не обязывает вас сотрудничать именно с нами, но работа с нами даёт целый ряд преимуществ — перечислим лишь основные три: