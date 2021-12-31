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Почему заказчикам нужна платформа для поиска самозанятых

Для рубрики Самозанятые
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«Я работаю с исполнителями напрямую — зачем мне вы?» — пожалуй, самый частый вопрос, который задают нашим менеджерам отдела продаж. Безусловно, чтобы по достоинству оценить всю прелесть работы с Qugo, лучше один раз попробовать — например, тестовый бесплатный период.

Но если нет времени или желания вникать в процесс, готовы объяснить, что называется, на пальцах:

  • мы являемся маркетплейсом, который нивелирует риски переквалификации отношений в другой тип занятости;
  • у Qugo есть свой центр поддержки: фактически наш онбординг является первым рубежом во взаимодействии с исполнителями;
  • мы централизованно генерируем чеки (а по желанию заказчика, можем ещё и акты);
  • у нас в системе можно скачать все закрывающие документы в один клик, посмотреть статистику и провести необходимые выплаты;
  • у нас можно найти новых исполнителей под ваши задачи;
  • мы оказываем консультационные услуги, а также помогаем правильно составлять описания заданий к выплатам.

«Хорошо! Убедили. Но почему я должен выбрать именно вас?» — второй по популярности вопрос от потенциальных клиентов. Не проблема — отвечаем:

  • только у Qugo есть маркетплейс, что позволяет снизить риски переквалификации;
  • у нас накоплен внушительный опыт работы с линейным персоналом, в то время как подавляющее большинство наших конкурентов — в основном айтишники.

Частенько при первом обращении в нашу компанию клиенты выбирают между Qugo и банками, у которых есть свои программы для самозанятых. При схожем функционале у нас есть 2 очевидных плюса:

  • у Qugo есть договоры между заказчиком и исполнителем, а у банков — нет;
  • банк принудительно выдаёт свою карту и выплаты начисляет только на неё, в то время как нам вообще всё равно, на карту какого банка переводить средства.
Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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