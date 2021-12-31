Почему заказчикам нужна платформа для поиска самозанятых

«Я работаю с исполнителями напрямую — зачем мне вы?» — пожалуй, самый частый вопрос, который задают нашим менеджерам отдела продаж. Безусловно, чтобы по достоинству оценить всю прелесть работы с Qugo, лучше один раз попробовать — например, тестовый бесплатный период.

Но если нет времени или желания вникать в процесс, готовы объяснить, что называется, на пальцах: мы являемся маркетплейсом, который нивелирует риски переквалификации отношений в другой тип занятости;

у Qugo есть свой центр поддержки: фактически наш онбординг является первым рубежом во взаимодействии с исполнителями;

мы централизованно генерируем чеки (а по желанию заказчика, можем ещё и акты);

у нас в системе можно скачать все закрывающие документы в один клик, посмотреть статистику и провести необходимые выплаты;

у нас можно найти новых исполнителей под ваши задачи;

мы оказываем консультационные услуги, а также помогаем правильно составлять описания заданий к выплатам.

«Хорошо! Убедили. Но почему я должен выбрать именно вас?» — второй по популярности вопрос от потенциальных клиентов. Не проблема — отвечаем:

только у Qugo есть маркетплейс, что позволяет снизить риски переквалификации ;

; у нас накоплен внушительный опыт работы с линейным персоналом, в то время как подавляющее большинство наших конкурентов — в основном айтишники.

Частенько при первом обращении в нашу компанию клиенты выбирают между Qugo и банками, у которых есть свои программы для самозанятых. При схожем функционале у нас есть 2 очевидных плюса: