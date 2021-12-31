Как самозанятому заработать под Новый год

Новый год — традиционно один из самых любимых праздников в нашей стране. Но это не только подарки, волшебное настроение, возможность поехать путешествовать или банально уйти в загул на целых десять дней — для некоторых это ещё и способ заработать. Причем в 2021 году многие Деды Морозы и Снегурочки смогут зарабатывать законно и без оформления ИП или регистрации компании — речь, конечно же, о самозанятых.

Рассказываем, на чем могут и не могут заработать плательщики НПД на новогодних праздниках. А может и вы поделитесь другими примерами заработка в комментариях?

На чем могут заработать самозанятые на Новый год

Самозанятые могут оказывать услуги или продавать товары личного производства. А значит, могут неплохо заработать на организации праздников и не только.

1. Поздравлять детей с Новым годом.

Да, именно стандартные поздравления Дедушки Мороза и Снегурочки относятся к виду деятельности, который могут оказывать самозанятые. Если человек придет в дом и проведет праздник для детей, то с полученных денег надо заплатить всего 4% налогов, так как в этом случае средства поступают от физического лица.

Если же Дедушка Мороз со Снегурочкой приходят в детский сад, то все зависит от того, кто является заказчиком. Если выступление заказал сам детсад, то заплатить придется 6% от полученного дохода, так как это — юридическое лицо. А вот если сами родители заказали поздравление для детей из одной группы — то 4%, так как заказчики — физлица.

2. Выступать на новогодних корпоративах.

Не только дети любят праздники, но и взрослые. Большинство компаний заказывают своим работникам корпоративы. А на них нужны ведущие и артисты. Вот и еще один способ заработка.

Оплачивает это мероприятие — работодатель, а значит, деньги поступают от юридического лица и надо заплатить в бюджет 6% от полученного дохода.

3. Делать подарки, новогодние или рождественские украшения.

Новый год — это пора подарков, поэтому заработать можно и на их изготовлении.

Например, можно вязать игрушки или одежду с новогодним орнаментом, шить подушки, делать елочные игрушки и многое другое.

Если заказчики — физические лица, то с дохода надо будет заплатить 4%. А если подарки заказала компания для своих работников или их детей, то 6%.

На платформе Qugo можно легко найти заказчика по той категории услуг, которые вы оказываете. Именно в Qugo вы можете бесплатно откликаться на задания, платформа автоматизирует процесс выдачи чека заказчику и сама заплатит за вас налог. Кроме того, Qugo поможет правильно оформить договор в электронном виде и просмотреть всю переписку с заказчиком.

4. Рождественская выпечка.

Новый год — это не единственный праздник в ближайший месяц. Есть еще Рождество и Крещение. На эти праздники некоторые любят заказывать выпечку. С дохода от выпечки уплачивается 4% налога в профессиональный доход, так как заказчики — физлица.

5. Праздничные фотосессии.

Плательщиком налога на профессиональный доход могут стать и фотографы. Новый год и длинные каникулы — это отличное время для праздничных зимних фотосессий. Умеете лихо обращаться с камерой и делать потрясающие снимки? Размещаете портфолио работ в своем инстаграм и приглашаете всех желающих пройти у вас фотосессию. Профит! Налог в большинстве случаев составит всего 4%.

Еще несколько способов заработка в Новый год

В Новый год зарабатывать могут абсолютно все — было бы желание! Необязательно мастерить елочные украшения или уметь делать новогодние фотосессии — существует масса запросов на другие (смежные) услуги. Например, на той же фотосъёмке могут потребоваться услуги стилиста, визажиста. Ведь перед тем, как встречать Новый год, женщины, наверняка, захотят сделать себе маникюр или причёску (привет вам, мастера по маникюру и парикмахеры!). Даже если вы ничего из этого не умеете, но у вас есть квартира или дом под сдачу — вы можете стать самозанятым и неплохо заработать на Новый год.

При работе с Qugo выставлять чек в приложении «Мой налог» не надо. После подтверждения от заказчика, чек формируется на сервисе автоматически и оплата отображается в приложении.

А какие предложения есть у вас по поводу способа заработать на Новый год?

На чем не получится заработать

У самозанятых есть свои ограничения. Они касаются видов деятельности, дохода и наемных работников.

1. Нельзя перепродавать товары.

Плательщики НПД (они же самозанятые) не могут купить товары и перепродать их от своего имени. Это запрещено законом. То есть, например, нельзя закупить оптом на каком-нибудь «Садоводе» новогодние варежки с оленями или снежинками, а потом их перепродавать с наценкой в розницу через интернет.

2. Выступать посредником.

Самозанятые могут платить налог на профессиональный доход, только если сами оказывают услуги или производят товары. Заключать трудовые договоры с работниками плательщикам НПД нельзя. Правда, можно привлечь субподрядчиков по договору ГПХ, но только если заказчик не против. А вот заключать агентские договоры по организации новогоднего корпоратива — запрещено. Это, например, если самозанятый решит вести праздник не самостоятельно, а просто будет искать клиенту кандидатов на роль ведущего.

3. Доход превысил лимит.

Применять НПД можно только в том случае, если годовой доход не превысил 2,4 млн рублей, поэтому самозанятому надо тщательно следить за тем, чтобы не превысить этот лимит.

Почему выгодно стать самозанятым в новогодние праздники?

Стать самозанятым можно всего за пару минут. Надо просто установить приложение «Мой налог» на свой телефон, а потом — зарегистрироваться в системе. И всё! Самозанятость оформлена — можно спокойно оказывать услуги или продавать товары собственного производства без опаски.

Главное — показывать в приложении весь доход. Если заказчик не получит чек за услугу, например, за поздравление детей, то может сообщить об этом в ФНС.

Если работать без оформления, то Дедушка Мороз рискует получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Еще налоговики самостоятельно рассчитают и заставят заплатить незадачливого предпринимателя налог.

НПД обойдется гораздо дешевле: 4% или 6%, в зависимости от того, кто заказчик (физик или юрик).