Россия взяла курс на самозанятых

Сегодня вышла новость о том, что в ближайшем будущем можно будет зарегистрироваться в качестве плательщика НПД (самозанятого) через портал Госуслуги. Примечательно, что зарегистрироваться смогут как граждане России, так и иностранцы.

Пока это не более чем новость, так как данное предложение существует на уровне законопроекта. Но если поправки в закон о самозанятых № 422-ФЗ все же будут приняты, это открывает для потенциальных самозанятых новые перспективы.

Процесс регистрации статуса самозанятого уже сейчас не представляет никаких трудностей, выгодно отличая его от регистрации, например, ИП. Но если получить статус плательщика НПД станет возможно через госуслуги, это еще больше упростит и без того несложную процедуру.

Если раньше для этого было необходимо скачать на телефон мобильное приложение «Мой налог», то сейчас толком-то и делать ничего особо не потребуется: шутка ли, 135 млн учетных записей на портале! Правда, если верить официальной статистике, озвученной вице-премьером Дмитрием Чернышенко в середине года, из этих 135 млн учеток подтвержденных только 78,5 млн. Но это всё равно умопомрачительные цифры и колоссальный потенциал для роста числа самозанятых!

Остаётся только один вопрос: а зачем тогда при таком раскладе нужен будет «Мой налог»?