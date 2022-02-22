Самозанятые заработали уже почти 900 млрд рублей. А можно ли заработать на самих самозанятых?

Согласно сообщению Федеральной налоговой службы России, число зарегистрированных самозанятых в конце января достигло 4 млн человек. За время действия специального налогового режима их доходы превысили 882 млрд рублей. Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 7 тыс. человек.

На фоне этих прекрасных новостей наш маркетплейс для самозанятых Qugo решил запустить партнёрскую программу — теперь на теме самозанятости можно неплохо заработать!

На выбор доступны 2 программы, отличающиеся степенью участия агента и размером комиссии.

Первая программа Qugo Lite подготовлена специально для тех, кто хочет зарабатывать вместе с нами, при этом не тратя время на дальнейшую поддержку клиентов (аккаунтинг).

Принцип взаимодействия предельно прост: приведите клиента и получите вознаграждение от его оборота — чем выше его ежемесячный оборот, тем выше ваш доход. По сути, это вариант стабильного пассивного дохода.

Вторая программа Qugo Master нацелена на тех, кому этого мало и кто хочет зарабатывать больше. Но здесь нужно быть готовым к плотному общению с клиентами.

Как это работает: вы приводите клиента и помогаете ему освоиться на нашей платформе, консультируя по возникающим вопросам. Разумеется, перед этим мы проведем для вас бесплатное обучение продукту.

Средний срок адаптации клиента в Qugo составляет 3 месяца, поэтому в этот период мы заплатим вам 80% полученной от клиента комиссии. После адаптационного периода комиссия составит 20%.