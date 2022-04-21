Платформа для работы с самозанятыми как новый тип маркетплейсов

Практически нет никакой разницы, покупаете вы в интернете товары или заказываете услуги. Убедитесь сами.

Ассортимент

На классической товарной площадке представлен широкий ассортимент товаров, можно выбрать из большого числа именно тот, который подходит тебе. То же самое и с услугами — вы можете выбирать подходящих вам исполнителей из всех, кто оказывает подобные услуги и зарегистрирован на площадке.

Наиболее востребованными специалистами на подобных маркетплейсах являются копирайтеры, курьеры, сборщики заказов, клинеры.

Отзывы

Все маркетплейсы активно собирают отзывы от клиентов, ведь именно они гарантируют качество и безопасность будущих заказчиков. На площадке с услугами ситуация аналогичная: заказчики, после выполнения работы оставляют отзывы, чтобы будущие заказчики убедились в надежности и честности исполнителя.

Безопасность финансов

Маркетплейсы устроены по принципу «не передадим деньги поставщику, пока покупатель не получит качественный товар», т. е. если товар придет ненадлежащего качества, то площадка попросту не перечислит деньги поставщику, а вернет их покупателю.

В услуговых маркетплейсах данный принцип тоже соблюдается: исполнитель получит свои деньги только тогда, когда заказчик подтвердит качество выполненной работы.

Подтверждающие документы

Как только вы совершили покупку товаров на любом из маркетплейсов, вам на почту приходит электронный чек, подтверждающий легальность и надежность операции. Если вы ищите исполнителя для бизнес-задачи на маркетплейсе услуг, то можете не переживать за подтверждающие документы. Все исполнители являются самозанятыми, а значит легко дадут вам чек об оказанной услуге.

Весь документооборот автоматизирован: заказчик получает документы автоматически, как только подтвердит качество оказанной услуги.

Удаленный поиск

В классическом маркетплейсе вы приобретаете товары по фотографиям и описаниям прямо из дома. Заказать услугу тоже можно удаленно. Вы можете ни разу не увидеть вживую своего исполнителя (например, вам нужен копирайтер для сайта, вы живете в Санкт-Петербурге, а подходящий кандидат — в Мурманске), но тем не менее он будет качественно выполнять поставленное задание.

Массовость

В корзину классического маркетплейса можно добавить товары из разных категорий (утюг, платье и корм для кошки), оплатить их одним платежом и ждать доставку.

В сервисе по работе с самозанятыми вы тоже можете выбрать несколько исполнителей как по одному, так и по нескольким направлениям (например, 2-3 копирайтера для наполнения сайта и курьеров для доставки). И так же вносить деньги одним платежом, а сервис будет автоматически рассчитываться с самозанятыми.

Познакомьтесь с сервисом поиска надежных исполнителей Qugo прямо сейчас.

Почему нужно использовать платформу для поиска исполнителей

Все исполнители проверены.

Вы можете заниматься поиском самостоятельно или разместить задачу, на которую будут откликаться исполнители.

Вы можете не принять работу, если она ненадлежащего качества, и не потеряете деньги.

Вы можете удаленно найти подходящего исполнителя для любых задач.

Кроме того, платформа обеспечит:

автоматическую проверку налогового статуса самозанятого — в ежедневном режиме и еще раз — перед начислением ему денег за выполненные работы;

полностью электронный документооборот — все договоры, чеки и прочую документацию, а также подписание документов простой электронной подписью (ПЭП);

автоматическую генерацию закрывающих документов ( актов выполненных работ, приложений к договору и т. д .) и чеков от лица исполнителя;

актов выполненных работ, приложений к договору и т. д автоматическое депонирование и уплату налога за исполнителей;

перечисление выплат исполнителям в любые банки и по любым реквизитам;

коррекцию сумм к выплате при частичном выполнении работ исполнителем;

собственный кол-центр ( с функцией оформления исполнителей — специалисты Qugo говорят на языках стран-членов ЕАЭС );

с функцией оформления исполнителей — специалисты Qugo говорят на языках стран-членов ЕАЭС формирование и подачу уведомлений в МВД для постановки на учет граждан ЕАЭС;

бесшовную интеграцию по API с бухгалтерской программой.

Давайте разберем работу с такой платформой на простом примере. Вы — владелец небольшого кафе «у дома». Посетители — жители района, предлагают вам организовать доставку завтраков или бизнес-ланчей. Содержать курьера в штате невыгодно, самостоятельно развозить заказы вы не можете, а значит выход один — искать самозанятых. Регистрируетесь на маркетплейсе услуг, размещаете заказ и ждете откликов.

Как только курьер доставил заказ покупателям, вы автоматически получаете на руки все расчетные документы и можете смело отдавать их бухгалтеру для принятия к учету. Попросите клиента оставить положительный отзыв, чтобы будущие заказчики могли убедиться, что курьер надежный. И все! Все довольны: покупатели сыты, у вас дополнительная выручка, а у курьера — доход.