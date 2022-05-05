Росстат не досчитался полмиллиона работоспособной молодежи

Скептики могут обвинить в этом «лихие девяностые». Всей страной решали политические и экономические проблемы, поэтому некогда было думать о демографии и повышать рождаемость. Но в настоящее время уже все представители поколения 80-ых перешагнули 30-летний возрастной рубеж.

Демография не является основной причиной пропажи из официальных сводок работоспособной молодежи.

Утечка молодых кадров в самозанятый режим

Одновременно с выходом статистики Росстата о сокращении численности населения ФНС рапортует об оглушительном успехе налога на профессиональный доход (НПД).

Если в начале 2021 года самозанятых было около 1,6 млн человек, то к началу 2022 года их популяция перевалила за 4 млн, прирост составил 250%.

Средний возраст самозанятых составляет 33 года по оценке регистрирующего органа. Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 7 тыс. человек.

В 2020 году вместе с закрытием офлайн-магазинов начался тренд на сокращение молодых и менее опытных работников до 30 лет. В первую очередь работы лишились сотрудники из особо пострадавших от карантинных ограничений сфер бизнеса: общепит, туризм, гостиницы и т. д.

Освобожденная от работы молодежь потянулась регистрироваться на получивший распространение по всей стране эксперимент по НПД.

Причины перехода на самозанятость:

1. Молодое поколение с легкостью адаптируется к удаленной работе, которая стала невероятно популярной в пандемию. Фрилансеры нынче в тренде.

Самозанятый режим идеально сочетается с удаленкой: не нужно лично встречаться с заказчиком, а мобильное приложение «Мой налог» заменяет кассовый аппарат и бухгалтера для расчетов налогов.

Из огромной базы самозанятых Qugo легко найти и выбрать исполнителя для выполнения любых задач. Бегать за чеками и договорами не нужно — весь документооборот автоматизирован.

2. Молодежь легка на подъем и открыта всему новому. А как иначе набраться опыта вчерашним студентам и начинающим специалистам?

С одной стороны, им не хватает квалификации, чтобы конкурировать за по-настоящему перспективные вакансии. С другой стороны, в российской экономике не хватает престижных и привлекательных рабочих мест, которые бы отвечали амбициям современных выпускников. Быстрее и проще найти работу в качестве фрилансера, тем более что можно работать из любой точки мира (т.е. можно, например, совмещать работу и путешествия).

3. Сейчас из-за ухода с российского рынка иностранных компаний часть сотрудников пополнит ряды безработных. Только самые предприимчивые и находчивые начнут работать на себя, а лучший официальный способ — это самозанятость. Режим позволяет быстро перестроиться и работать сразу на нескольких заказчиков.

4. Совершеннолетние самозанятые могут получить субсидию на открытие стартапа. В разных регионах действуют разные программы, но если подойти к вопросу серьезно, можно получить неплохой стартовый капитал на развитие своего дела.

Случившийся санкционный кризис еще больше увеличит численность самозанятых исполнителей. Бизнес, оказавшийся под гнетом обстоятельств и лишившийся многих рынков сбыта, будет отчаянно экономить. Привлечение самозанятых позволяет снизить издержки. Используйте платформу Qugo для работы с исполнителями — от поиска до оплаты и получения закрывающих документов.

Назад в тень

Одной из причин внедрения самозанятости стала возможность вытащить из тени предпринимателей, которые уже работали сами на себя, но без регистрации: становится ИП им не хотелось из-за более высоких налогов, сложностей систем налогообложения и необходимости применения кассы в расчетах.

Кроме того, режим НПД позволил компаниям привлекать исполнителей на более выгодных условиях (например, отсутствие страховых взносов, как при договорах ГПХ с обычными физлицами). Это также защитило и исполнителей — они получили возможность официально вести деятельность, подтверждать доходы.

Сейчас риски ухода в тень как бизнеса, так и самозанятых очень высоки. Но в реальности отказываться от предпринимательской деятельности не стоит. Напротив, появляются новые ниши, открываются перспективы для российских производителей.

Для самозанятых сейчас наступает время действовать, а для бизнеса — использовать освободившихся специалистов для запуска новых направлений и стартапов.

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