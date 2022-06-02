ИП на УСН стал самозанятым. Что нужно знать заказчику

Но есть нюанс — с переходом на НПД принцип работы изменится не только для ИП, но и для его заказчиков. Что изменить в договоре, что будет при утрате права на НПД, какие риски у заказчика?

Договор с ИП: что изменится при переходе с УСН на НПД

Гражданский кодекс указывает, что все сделки совершаются устно или в письменной форме. То есть, при сотрудничестве с ИП следует заключить гражданско-правовой договор.

Если услуги, работы, покупка продукции являются разовой сделкой, которая совершается в момент договоренности, можно не заключать письменный договор (статья 159 ГК). Если предполагается длительное сотрудничество или же поэтапное выполнение работ, то договор стоит заключить в письменной форме.

В договоре с ИП на УСН указывают систему налогообложения ИП или по крайней мере указывают, что он работает без НДС. Обычно предприниматель получает оплату по договору от организации на расчетный счет, который указывает в реквизитах.

Также договор предусматривает получение от исполнителя различных документов: актов, накладных, спецификаций, ТТН и других. Если оплата происходит наличными или, например, корпоративной картой, то ИП в большинстве случаев обязан применить онлайн-кассу и выдать чек. Иначе затем заказчик не сможет отразить в своих расходах такие затраты.

ИП на УСН может продавать товары, оказывать услуги, выполнять работы. Его доход может быть очень высоким — до 219,2 млн рублей за год. Но, даже если лимит будет превышен, ИП сможет продолжить предпринимательскую деятельность — просто перейдет на общий режим. Заказчику не нужно отслеживать такие моменты: это обязанность ИП.

При переходе с УСН на НПД многое меняется. Поэтому и договор с ИП придется внимательно пересмотреть.

Внести корректировки в части системы налогообложения . Обязательно указать, что ИП — плательщик НПД. Поправить обязанности по выставлению документов. Если о чеках онлайн-кассы ничего в договорах не пишут, то вот о порядке предоставления чека из приложения «Мой налог» стоит написать.

Главное — указать срок передачи чека, потому что при безналичной оплате предприниматель имеет право послать его до 9 числа месяца, идущего за месяцем платежа. Т. е. если вы заплатили ему 4 мая, то чек он может прислать до 9 июня. За это время можно забыть про чек, потерять статус самозанятого (неизвестно, позволит ли после этого приложение формировать чеки), да и просто пропасть.

Сервис Qugo автоматически проверяет статус плательщика НПД ежедневно и перед каждой выплатой и сам формирует чеки по оказанным услугам. Если исполнитель сторнирует чек — сервис направит заказчику уведомление.

Обязанности по выставлению акта нужно оставить. Если ИП будет продавать вам товар, надо обговорить, каким документом будет подтверждаться его передача. Вдруг ИП не будет использовать в работе, например, 1С, а станет выписывать накладные от руки. Этот момент обязательно стоит четко прописать в договоре.

Получать оплату предприниматель на НПД может как на расчетный счет, так и на счет физлица (плательщикам НПД это разрешено), а также сможет принимать наличные, не используя онлайн-кассу. Значит нужно уточнить, как будут производиться расчеты. Если что-то меняется, то нужно указать новый способ и реквизиты в договоре. Отдельно нужно прописать в договоре ситуацию, когда ИП утратит право на применение НПД — например, при превышении лимита выручки (2,4 млн рублей). Для организации в этом смысле работать с ИП на НПД проще и менее рискованно, чем с самозанятым-физлицом. При утрате статуса плательщика налога на профессиональный доход ИП не перестанет быть предпринимателем, поэтому организации не надо волноваться, что придется платить НДФЛ и взносы. Однако, теряя право на спецрежим, ИП станет плательщиком НДС (ведь от УСН ему ранее пришлось отказаться — почему, расскажем ниже), значит он должен будет выставлять заказчику счет-фактуру. Для компании, работающей с НДС, это важно. Придется пересмотреть характер работы с ИП . Например, если ранее он выполнял какие-то продолжительные контракты для заказчика (на перевозку грузов, экспедиторские услуги, обучение сотрудников), то теперь стоит на каждую отдельную сделку заключать отдельный договор. А еще проверить — точно ли вся деятельность плательщика НПД, попадает под самозанятость. К примеру, арендовать у ИП на НПД склад или офис нельзя. Вернее можно, только такая деятельность под самозанятость не подпадает.

Риски для заказчика

Для заказчика, после перехода ИП-исполнителя с УСН на НПД будут актуальны следующие риски:

Ведение ИП теневой деятельности

Пример 1.

Предприниматель перешел на НПД, но стал скрывать часть своих доходов. Организация-заказчик расплачивалась с ним наличными, получала чеки. Предприниматель позднее эти чеки аннулировал. Налоговая в ходе встречной проверки запросила документы и чеки по сделке. При сравнении данных выяснилось, что у ИП чеки аннулированы, а у ООО отражены в расходах по налогу на прибыль.

Расходы ФНС потребовала убрать, а налог — доплатить. Организации придется доказывать, что ИП не возвращал ей средства, а аннулирование чеков провел в целях сокрытия выручки.

Пример 2.

Ситуация та же, только ФНС потребовала от ИП восстановить чеки и отразить выручку, как положено. В результате оказалось, что последний платеж от организации не попал в лимит 2,4 млн рублей. Значит ИП утратил право отражать эту сумму как выручку по режиму самозанятости. Ему нужно выставить счет-фактуру, рассчитать НДФЛ и НДС и заплатить это все в бюджет.

И самое главное — чек из приложения на эту сумму ИП выдать уже не сможет. Если оплата происходила наличными, то ему придется пробить чек по онлайн-кассе (которой у него возможно и нет).

Придется выкручиваться, к примеру, возвращать деньги заказчику, чтобы он перевел их уже по безналу. Иначе компания принять в расходы затраты не сможет (нет подтверждающих документов), а подотчетное лицо, которое оплачивало услуги, не сможет предоставить авансовый отчет.

Ведение деятельности, не подпадающей под самозанятость

Например, если ИП станет сдавать организации в аренду гараж или офис, то такая деятельность не попадает под режим НПД. Если бухгалтер организации-заказчика вовремя не обратит на это внимание, то все описанные выше проблемы (отсутствие правильных подтверждающих документов, невозможность отразить расходы при формировании налогооблагаемой базы, доначисления и т. д.) появятся и тут.

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При утрате статуса самозанятого ИП сможет применять только общий режим

Как минимум, до конца года, в котором утратит статус. В таком случае ИП должен будет предъявлять заказчику сумму НДС на стоимость работ (услуг) и оформлять счет-фактуру.

То есть, у заказчика возникнут дополнительные расходы, ведь сумму НДС предприниматель наверняка «накрутит» сверх оговоренной суммы. Это будет дополнительный расход для компании на УСН (на ОСНО НДС можно будет по крайней мере принять к вычету).

Почему ИП на НПД не может одновременно применять УСН

По закону, если ИП на УСН решил перейти на уплату НПД, то такой ИП должен отказаться от УСН (а также от патента, если он его применял). Для этого нужно подать уведомление по форме КНД 1150024 в течение 30 дней со дня перехода на самозанятость — это касается упрощенки.

Для патента другие правила. Можно либо дождаться, когда кончится действие патента, и только потом перейти на уплату налога на профессиональный доход, либо прекратить деятельность, в отношении которой применялся патент. Форма заявления о прекращении предпринимательской деятельности на ПСН № 26.5-4, утверждена приказом ФНС от 04.12.2020 № КЧ-7-3/882@.

Пример.

Девушка-ИП совмещала два налоговых режима: торговала в розницу косметикой (патент) и оказывала услуги косметолога (УСН). В 2022 году она решила отказаться от розничной торговли, заниматься только косметологией и перейти на уплату НПД. Ей нужно сообщить о прекращении розничной торговли (т. е. отказаться от применения патента), зарегистрироваться в приложении «Мой налог», через банк или через сайт ФНС — по выбору, написать заявление об отказе от УСН.

Если она заработает за год более 2,4 млн рублей, то утратит право применять НПД и ей придется применять ОСНО. Вернуться на УСН она сможет только с 1 января 2023 года. Или она может продолжать работать самозанятой в 2023 году (т. к. регистрация самозанятой с превышением лимита не пропадает, а пропадает лишь право применять этот режим к получаемым доходам в текущем году).

Заказчику придется отслеживать статус ИП-самозанятого, чтобы знать, как минимум, какие документы исполнитель обязан предоставить и обезопасить себя от претензий со стороны налоговой службы.