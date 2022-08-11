Несовершеннолетний самозанятый: что нужно знать заказчикам?

Какие сделки доступны подросткам

Следует помнить о том, что до 18 лет гражданин по общему правилу считается ребенком (ст. 60 Конституции, п. 1 ст. 21 ГК). Дети с 14 до 18 лет самостоятельно, без согласия родителей (иных законных представителей, например, приемных родителей, попечителей) вправе совершать лишь строго определенные операции. В частности (п. 2 ст. 26, п. 2 ст. 28 ГК):

распоряжаться стипендией, собственным заработком, иными аналогичными доходами;

выступать как автор произведений, изобретатель, в т. ч. передавать результаты своего креатива;

совершать мелкие бытовые сделки ( например, приобретать продукты питания, канцтовары, игрушки и т. п. );

например, приобретать продукты питания, канцтовары, игрушки и т. п. совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды ( например, получать подарки ), при условии, что сделки не требуют госрегистрации и (или) удостоверения у нотариуса;

например, получать подарки вступать в кооперативы (с 16 лет) и т. п.

Таким образом, если вам необходимы услуги творческого характера (например: копирайтинг, фото), то можно заключать договор гражданско-правового характера и с подростком. Не забудьте о необходимости выполнять обязанности налогового агента (ст. 24 НК).

На платформе Qugo вы можете работать с физлицами в различных статусах — самозанятые, ИП на любых режимах налогообложения, физлица без специального налогового статуса. Сервис обеспечивает простое и безопасное взаимодействие с исполнителями.

Заключать иные, кроме перечисленных в ст. 26, 28 ГК, договоры гражданско-правового характера, дети до 18-ти вправе лишь с письменного согласия родителей (иных законных представителей, п. 1 ст. 26 ГК).

Формально на каждый договор дается отдельное согласие, причем сделка может быть письменно одобрена и после ее совершения (разумнее, конечно, не рисковать и заручаться согласием заранее).

С 14 лет подросток вправе открыть счет в банке и выпустить к нему карту. Достаточно предоставить паспорт и письменное разрешение на открытие счета от родителя.

Вступление в брак как «билет» во взрослую жизнь

Дети сейчас растут быстро, и вполне можно представить себе ситуацию, что выбранный вами исполнитель уже вполне самостоятелен.

Так, подросток, который вступил в брак до 18 лет (по уважительным причинам и с разрешения органов местного самоуправления это возможно с 16 лет), становится абсолютно дееспособным (п. 2 ст. 21 ГК, ст. 13 СК). Более того, даже если юноша (девушка) разведутся, их самостоятельность сохраняется, даже если 18-ти им еще не исполнилось (п. 2 ст. 21 ГК).

Соответственно не надо удивляться и подозревать подвох, если 16-, 17-летний исполнитель готов работать с вами как ИП (и может подтвердить это, указав свой номер в ЕГРИП). Возможно, он состоит (состоял) в браке, что повлекло за собой получение самостоятельности. А право на ведение предпринимательской деятельности, в том числе в виде ИП — одно из основных прав граждан.

Эмансипация

Не менее редкий случай, когда подросток, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью самостоятельным, — это прохождение процедуры эмансипации. Если ребенок трудится или с согласия родителей занимается бизнесом, то он может быть объявлен эмансипированным (п. 1 ст. 27 ГК, ст. 63 ТК). В подтверждение этого факта может быть предоставлено:

решение органа опеки и попечительства (если на эмансипацию согласны оба родителя, или единственный родитель)

или

Несовершеннолетний самозанятый

Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ (далее — Закон об НПД) не оговаривает минимальный возраст самозанятых. Следовательно, применяются условия ГК:

подросток, достигший 16 лет и ставший полностью дееспособным (в связи со вступлением в брак или эмансипацией, ст. 27 ГК ), вправе работать как самозанятый без малейших преград;

ст. 27 ГК в остальных случаях подросток с 14 до 18 может стать самозанятым с согласия родителей ( ст. 26 ГК ).

Согласно Федеральному закону от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (подп. «а», «з» п. 1 ст. 22.1), для регистрации в качестве ИП, помимо заявления, требуется нотариально удостоверенное согласие родителей (или копия свидетельства о браке, копия решения об эмансипации).

Из системного толкования ст. 26 ГК и статьи 22.1 Закона о регистрации можно сделать вывод, что при наличии письменного согласия родителей на совершение сделок в связи с осуществлением определенного вида деятельности в качестве плательщика НПД получать разрешение на каждую сделку самозанятого подростка нет необходимости. Подобная точка зрения подтверждается также положениями письма ФНС от 13.02.2019 № СД-4-3/2440.

В подтверждение своего статуса самозанятый предоставляет справку о постановке на учет. Проверить, не снялся ли он с учета, можно на сайте ФНС.

Qugo гарантирует автоматическую проверку статуса самозанятого и ИП не только при заключении договора, но и в дальнейшем — при совершении выплат. Это снимает риски для заказчика в части налогообложения.

Замечания к договорам

Итак, и фирмы, и ИП вправе заключать с несовершеннолетними гражданско-правовые договоры с соблюдением описанных выше условий.

Тезис о том, что подростки вообще ни за что не отвечают, является ошибкой. Лицо с 14 до 18 лет самостоятельно отвечает по правомерно совершенным им сделкам, а равно и за причиненный вред (ст. 26 ГК).

Разумеется, подобные договоры не должны маскировать собой фактические трудовые отношения. В частности, если исполнителю не дается возможности самостоятельно определять способы и время выполнения задания, предписывается подчиняться правилам внутреннего распорядка, установленные для работников, то:

велик риск признания гражданско-правовых отношений трудовыми ( п. 24 постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15, от 14.01.2019 № 5-КГ18-259 ).

п. 24 постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15, от 14.01.2019 № 5-КГ18-259 если отношения сторон фактически складываются как трудовые, то независимо от их юридического оформления к таким отношениям применяются положения трудового законодательства ( п. 15 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2018), утв. Президиумом ВС 14.11.2018 );

п. 15 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2018), утв. Президиумом ВС 14.11.2018 все неустранимые сомнения толкуются в пользу подростка ( ст. 19.1 ТК );

ст. 19.1 ТК при переквалификации трудовые отношения считаются таковыми со дня фактического допущения подростка к работе ( ч. 4 ст. 19.1 ТК ).

Маскировка фактических трудовых отношений с подростками влечет за собой вполне взрослые штрафы:

для должностных лиц — до 20 тыс. руб. ;

для ИП — до 10 тыс. руб. ;

для юридических лиц — до 100 000 руб. ( ч. 4 ст. 5.27 КоАП ).

Платформа Qugo — это простое и безопасное взаимодействие с физическими лицами и самозанятыми, в том числе несовершеннолетними. Сейчас особенно популярна реклама товаров и услуг при помощи инфлюэнсеров и блогеров, привлечение талантливых молодых программистов, графических дизайнеров, обозревателей, копирайтеров и т. д. Среди них много подростков. Кроме того, молодежь охотно идет зарабатывать в службы доставки или мерчендайзинг.

Для бизнеса — это возможность не только получить нужные услуги, но и выгодно продавать свою продукцию, например, через рекламу блогеров-самозанятых в соцсетях.