Сравниваем АУСН и самозанятость. С каким исполнителем работать?

Что такое самозанятость
Самозанятость — это специальный налоговый режим для физических лиц, которые зарабатывают своими руками и умом. Физлицо, зарегистрированное самозанятым, становится плательщиком налога на профессиональный доход (НПД).
Этот налоговый режим позволил легализоваться и работать официально с минимальным налогом частным кондитерам, парикмахерам, репетиторам, артистам, разработчикам, курьерам и другим специалистам.
Что такое АУСН
Автоматизированная упрощенная система налогообложения — это тоже специальный налоговый режим, его вправе применять индивидуальные предприниматели и компании. Как и в случае с УСН, смысл этого режима в налоговом послаблении и более простом учете.
Если вы на АУСН, то уполномоченные банки совместно с ФНС берут на себя вопросы, связанные с формированием налогооблагаемой базы и частично с расчетами с персоналом. От компаний и ИП требуется только перевод всех расчетов в безналичную форму.
Сравнение самозанятости и АУСН
На первый взгляд, режимы разные, однако, присмотревшись, можно сделать вывод о том, что АУСН — это промежуточная ступень между самозанятым и обычной упрощенкой.
К «автоматизированным» упрощенцам предъявляются более высокие требования на право применения режима, нежели к самозанятым. Ставки налогов на АУСН также выше. При этом плательщики АУСН освобождены от отчетного бремени и практически не платят страховые взносы в отличие от ИП или компаний на УСН.
Рассмотрим работу с исполнителями-самозанятыми и ИП на АУСН с точки зрения заказчика.
Как работать с исполнителями на АУСН и НПД
Для заказчика услуг нет разницы в том, кто будет их исполнять: самозанятый или «автоматизированный упрощенец». Значение имеют качество оказанных услуг и их стоимость. Документальное оформление работы с разными категориями исполнителей тоже мало отличается:
- Общий документ — договор: его стоит всегда заключать с любым исполнителем, будь то самозанятый, ИП на АУСН или физлицо без специального налогового статуса.
- Акт оказанных услуг тоже необходимо составлять. Зачастую он помогает защитить правомерность учета расходов компании перед ФНС и более точно описывает суть и сроки оказания услуги.
- Документ, подтверждающий оплату. Вот тут появляются расхождения. Самозанятый предоставит чек из приложения. Оплату ИП на АУСН заказчик проведет безналично (помните про требование о том, чтобы все расходы и доходы проходили безналично через счет). Тогда подтверждающим документом будет выписка и платежное поручение. Плательщик НПД вправе также получить доход в наличной форме.
Компании и предприниматели, заключающие договоры с исполнителями на АУСН и НПД, не несут никаких дополнительных расходов. От них требуется только вовремя провести оплату за работы или услуги. Обязанности налогового агента по НДФЛ и по уплате страховых взносов не возникает, в отличие от работы с гражданами, не имеющими специального налогового статуса.
Тут следует подчеркнуть пользу АУСН — этот режим позволяет заниматься торговлей, а вот самозанятость не дает права продавать товары (кроме тех, что созданы самим самозанятым, например, собственноручно изготовленную мебель).
Не стоит бояться работать с самозанятыми и ИП на АУСН.
Некоторые компании до сих пор в качестве исполнителей выбирают компании вместо частников только ради уверенности в получении закрывающих документов, полагая, что от ИП и, тем более, от самозанятого их не дождешься. Из-за этого заказчики теряют возможность получать качественные услуги по доступным ценам.
Вы сможете сэкономить:
- на гонорарах за счет заказа услуг у специалистов из других регионов (цены на работу исполнителей из Москвы и других городов могут отличаться в разы);
- на стоимости товаров;
- на отказе от услуг бухгалтера: оформление закрывающих документов и платежи Qugo возьмет на себя;
- на быстром онлайн-оформлении иностранных исполнителей: Qugo сформирует уведомления в МВД для постановки на учет граждан ЕАЭС и СНГ.
Можно не раздувать штат, нанимая менеджеров, которые будут отвечать за связь с исполнителями и сбор документов, бухгалтера, который будет заниматься расчетами и проведением документов (загрузить информацию об исполнителях можно в 1С или другие системы и программы с помощью готового решения или открытого API).
Если у вас малый бизнес и вы сами применяете спецрежим (УСН, АУСН, ПСН), то для вас может иметь значение соблюдение лимитов численности сотрудников. Благодаря исполнителям вне штата и работе с платформой, вы сохраните право на применение спецрежима.