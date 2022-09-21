АУСН

Сравниваем АУСН и самозанятость. С каким исполнителем работать?

В чем сходство и отличие двух налоговых режимов, а также как бизнесу работать с такими партнерами.

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Сравниваем АУСН и самозанятость. С каким исполнителем работать?
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Что такое самозанятость

Самозанятость — это специальный налоговый режим для физических лиц, которые зарабатывают своими руками и умом. Физлицо, зарегистрированное самозанятым, становится плательщиком налога на профессиональный доход (НПД).

Таким образом он выходит из тени с точки зрения налогового законодательства, работа с ним становится привлекательнее для юрлиц и ИП, ведь самозанятый выдает чеки за поступившие оплаты. Да и стоимость услуг зачастую ниже в сравнении с заказом услуг у бизнеса.

Этот налоговый режим позволил легализоваться и работать официально с минимальным налогом частным кондитерам, парикмахерам, репетиторам, артистам, разработчикам, курьерам и другим специалистам.

Что такое АУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения — это тоже специальный налоговый режим, его вправе применять индивидуальные предприниматели и компании. Как и в случае с УСН, смысл этого режима в налоговом послаблении и более простом учете.

Если вы на АУСН, то уполномоченные банки совместно с ФНС берут на себя вопросы, связанные с формированием налогооблагаемой базы и частично с расчетами с персоналом. От компаний и ИП требуется только перевод всех расчетов в безналичную форму.

Проводите расчеты с исполнителями онлайн на платформе Qugo — это безопасно, удобно, выгодно. Работайте с самозанятыми, физлицами без специального налогового статуса и ИП. Для исполнителя услуги платформы бесплатны, заказчик платит только комиссию при переводе вознаграждения.

Сравнение самозанятости и АУСН

На первый взгляд, режимы разные, однако, присмотревшись, можно сделать вывод о том, что АУСН — это промежуточная ступень между самозанятым и обычной упрощенкой.

К «автоматизированным» упрощенцам предъявляются более высокие требования на право применения режима, нежели к самозанятым. Ставки налогов на АУСН также выше. При этом плательщики АУСН освобождены от отчетного бремени и практически не платят страховые взносы в отличие от ИП или компаний на УСН.

АУСН — это этап взросления бизнеса. Вполне вероятно, что новоиспеченный ИП (в 2022 году на АУСН вправе переходить только вновь зарегистрированные компании и предприниматели) — это вчерашний самозанятый, решивший взять помощников или делегировать часть своей работы наемному персоналу. Так предприниматель превращает любимое дело в бизнес, приносящий больший доход и дающий рабочие места.

Рассмотрим работу с исполнителями-самозанятыми и ИП на АУСН с точки зрения заказчика.

Как работать с исполнителями на АУСН и НПД

Для заказчика услуг нет разницы в том, кто будет их исполнять: самозанятый или «автоматизированный упрощенец». Значение имеют качество оказанных услуг и их стоимость. Документальное оформление работы с разными категориями исполнителей тоже мало отличается:

  • Общий документ — договор: его стоит всегда заключать с любым исполнителем, будь то самозанятый, ИП на АУСН или физлицо без специального налогового статуса.
  • Акт оказанных услуг тоже необходимо составлять. Зачастую он помогает защитить правомерность учета расходов компании перед ФНС и более точно описывает суть и сроки оказания услуги.
  • Документ, подтверждающий оплату. Вот тут появляются расхождения. Самозанятый предоставит чек из приложения. Оплату ИП на АУСН заказчик проведет безналично (помните про требование о том, чтобы все расходы и доходы проходили безналично через счет). Тогда подтверждающим документом будет выписка и платежное поручение. Плательщик НПД вправе также получить доход в наличной форме.

Компании и предприниматели, заключающие договоры с исполнителями на АУСН и НПД, не несут никаких дополнительных расходов. От них требуется только вовремя провести оплату за работы или услуги. Обязанности налогового агента по НДФЛ и по уплате страховых взносов не возникает, в отличие от работы с гражданами, не имеющими специального налогового статуса.

Тут следует подчеркнуть пользу АУСН — этот режим позволяет заниматься торговлей, а вот самозанятость не дает права продавать товары (кроме тех, что созданы самим самозанятым, например, собственноручно изготовленную мебель).

Не стоит бояться работать с самозанятыми и ИП на АУСН.

Некоторые компании до сих пор в качестве исполнителей выбирают компании вместо частников только ради уверенности в получении закрывающих документов, полагая, что от ИП и, тем более, от самозанятого их не дождешься. Из-за этого заказчики теряют возможность получать качественные услуги по доступным ценам.

Не стоит отказываться от сотрудничества с разными партнерами только из-за опасений остаться без закрывающих документов. Этот вопрос поможет закрыть платформа Qugo. Прозрачные расчеты, работа с любым количеством исполнителей в любом статусе: физлица, ИП на любой системе налогообложения, самозанятые. Все закрывающие документы в электронном виде быстро оказываются у заказчика.

Вы сможете сэкономить:

  • на гонорарах за счет заказа услуг у специалистов из других регионов (цены на работу исполнителей из Москвы и других городов могут отличаться в разы);
  • на стоимости товаров;
  • на отказе от услуг бухгалтера: оформление закрывающих документов и платежи Qugo возьмет на себя;
  • на быстром онлайн-оформлении иностранных исполнителей: Qugo сформирует уведомления в МВД для постановки на учет граждан ЕАЭС и СНГ.

Можно не раздувать штат, нанимая менеджеров, которые будут отвечать за связь с исполнителями и сбор документов, бухгалтера, который будет заниматься расчетами и проведением документов (загрузить информацию об исполнителях можно в 1С или другие системы и программы с помощью готового решения или открытого API).

Если у вас малый бизнес и вы сами применяете спецрежим (УСН, АУСН, ПСН), то для вас может иметь значение соблюдение лимитов численности сотрудников. Благодаря исполнителям вне штата и работе с платформой, вы сохраните право на применение спецрежима.

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УСН

ИП на УСН уменьшает налог на взносы без ограничения в 50%. Даже если есть договоры ГПХ с физлицами без выплат

ИП, которые производят выплаты физлицам, могут уменьшить налог по УСН с объектом «доходы» на взносы, но не более чем на 50%. ИП без работников могут уменьшить налог полностью на свои фиксированные взносы.

Зарплата

В месяцах с 31 днем интервал между авансом и получкой превысит 15 дней. Но нарушения нет

По статье 136 ТК зарплату надо выплачивать не реже чем каждые полмесяца. В месяцах с 30 днями выплаты раз в 15 дней. Но если в месяце 31 день, разделить эти дни ровно пополам не получится. Значит, интервал между выплатами будет не 15 дней, а 16.

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