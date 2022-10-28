Исполнитель работает за границей: как оформить и платить налоги

Как оформить

Минтруд высказывается против заключения трудовых договоров, если сотрудник работает из-за рубежа. Позиция ведомства отражена в письмах № 14-2/ООГ-245 от 16.01.2017 и № 17-3/В-410 от 07.08.2015. Аргумент Минтруда: законы РФ действуют только на ее территории.

Поэтому отношения сторон, одна из которых находится за ее пределами, законодательно не урегулированы. Кроме того, невозможно обеспечить для такого работника безопасные условия труда.

Поэтому ведомство рекомендует заключать договор ГПХ. В общем порядке выплаты по договору ГПХ облагаются НДФЛ и страховыми взносами. Но есть нюансы.

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НДФЛ

По налогу на доходы физлиц предусмотрена разная ставка для налоговых резидентов и нерезидентов.

Налоговый резидент – это человек, который находится на территории РФ не менее 183 календарных дней за последние 12 месяцев. То есть для определения статуса в любой момент времени нужно взять последние 12 месяцев и посчитать, сколько дней в течение этого срока физлицо находилось в России.

Подряд идут эти дни или нет, к какому календарному году относятся – роли не играет.

Гражданство физлица тоже неважно. Российский гражданин с тем же успехом будет налоговым нерезидентом, если живет за границей дольше указанного количества дней в году. С другой стороны, и иностранный гражданин, который живет в России, грубо говоря, больше полугода в течение года, становится налоговым резидентом.

Это общие условия определения налогового статуса.

Однако есть нюанс: резиденты уплачивают НДФЛ со всех своих доходов, а нерезиденты – только от российских источников дохода. Такой порядок установлен ст. 209 НК.

Поэтому, если физлицо выполняет работы для российского заказчика за границей, важно место их выполнения, указанное в договоре. Если там Россия, то и доход исполнителя будет от источников в РФ. Если же указана другая страна или написано, что работы выполняются за рубежом – это доход от зарубежного источника.

Место выполнения работ в договоре – РФ

Выплаты от заказчика будут являться источником дохода в РФ. НДФЛ будет удерживаться по ставке в зависимости от статуса исполнителя: резидент или нерезидент.

Резиденты платят налог по ставке 13%, если доходы с начала года превысили 5 млн руб., то налог с превышения удерживается по ставке 15%. Для нерезидентов ставка налога составляет 30%.

Источник выплат, то есть заказчик, будет являться налоговым агентом по НДФЛ. То есть удерживать и перечислять налог в бюджет за физлицо, а также отчитываться перед государством о его доходах и налоге.

Чтобы определить, по какой ставке удерживать налог, заказчику придется запрашивать налоговый статус физлица. Однако Налоговый кодекс не обязывает исполнителя сообщать об этом, но такое требование можно закрепить в договоре ГПХ.

В целью проверки налогового статуса можно запросить документы, которые содержат данные о пересечении границы. Например, загранпаспорт. По отметкам в нем можно установить сроки, когда человек находился в России и, соответственно, определить его налоговый статус.

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Место выполнения работ в договоре – заграница

В соответствии с пп. 6 п. 3 ст. 208 НК доходы по такому договору будут доходами от источников за пределами РФ.

Удерживать НДФЛ у исполнителя не нужно, поскольку в данном случае у заказчика нет обязанностей налогового агента.

Обязанность уплаты НДФЛ физическим лицом зависит от его налогового статуса. Для резидентов и нерезидентов ситуация различная:

Резиденты согласно ст. 209 НК платят налог со всех своих доходов.

ст. 209 НК Нерезиденты – только от источников в РФ.

Получается, что исполнитель должен сам определить, является ли он налоговым резидентом РФ. Если по окончании года он им окажется, то он должен заплатить НДФЛ со всех своих доходов, независимо от источника их получения и сдать декларацию. Если по окончании года физлицо утратило статус налогового резидента России, то НДФЛ он не платит.

С 2023 года эта модель должна измениться согласно уже подготовленному законопроекту. НДФЛ необходимо будет платить с доходов исполнителей, которые живут за пределами РФ и оказывают услуги или выполняют работы российским компаниям или иностранным обособленным подразделениям, зарегистрированным в РФ.

Ставка для нерезидента, т. е. проживающего более 183 дней за рубежом, будет повышенная – 30%.

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Страховые взносы

Граждане России являются застрахованными лицами в системе пенсионного, социального и медицинского страхования независимо от места их нахождения и времени пребывания за границей. Значит, с их доходов должны уплачиваться страховые взносы.

По договору ГПХ начисляются взносы в ПФР и ФФОМС. Взносы в ФСС не начисляются, соответственно, получатели дохода не могут рассчитывать на пособия в рамках системы социального страхования: больничные и декретные.

В 2023 году в этой области также будут изменения. Выплаты по договорам ГПХ будут облагаться взносами в ФСС.

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Взносы на травматизм по договорам ГПХ чаще всего не уплачиваются. Обязанность по их начислению есть только в одном случае: если это предусмотрено заключенным договором.

Если исполнитель перестал быть гражданином России, то отчислять взносы по нему больше не нужно. Он выпадает из сферы действия системы обязательного страхования Российской Федерации.

Итоги

Для удаленных исполнителей, проживающих за границей, предпочтительно заключать не трудовой, а договор ГПХ. Налогообложение выплат по такому договору зависит от ряда факторов, которые нужно рассматривать отдельно в каждом случае. Страховые взносы оплачиваются за исполнителя, если он является гражданином РФ.