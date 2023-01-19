Все нововведения 2023 по взаимодействию с внештатным персоналом

Введен единый тариф по страховым взносам

2023 год встрепенул все бухгалтерское сообщество: новые требования по уплате обязательных платежей, новые формы отчетностей и сроки их сдачи.

Ранее, привлекая внештатников по договорам ГПХ, бизнес мог сэкономить на социальном страховании. В бюджет уплачивались лишь пенсионные и медицинские взносы. Но так как в ФСС не было отчислений, исполнители по договорам ГПХ не имели прав на больничные.

С 1 января 2023 года ПФР и ФСС объединены в единую структуру – Социальный фонд (СФР), поэтому все взносы уплачивают теперь по общему тарифу в размере 30% (закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ). Эта ставка применяется для расчета страховых взносов ниже величины предельной базы. Сверх нее взносы рассчитываются по ставке 15,1%.

Страховые взносы перечисляются одной платежкой на единый налоговый счет компании.

Уже нет исключений: выплаты исполнителям по гражданско-правовым договорам и временно пребывающим иностранцам также облагаются единым тарифом, включающим все страховые взносы. Это касается также «смешанных договоров». Например, договора на аренду автомобиля с водителем.

Тарифы для взносов на травматизм в 2023 году остались неизменны. Они начисляются только в тех случаях, когда это предусмотрено договором ГПХ.

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Установлена единая предельная база по взносам

Согласнопостановлению Правительства от 25.11.2022 № 2143 с 1 января 2023 года введена единая предельная величина базы для расчета страховых взносов для каждого сотрудника в размере 1 917 000 рублей. Считается величина нарастающим итогом.

Для сравнения, в 2022 году предельная база для пенсионных взносов составляла 1 565 000 рублей, а для социальных – 1 032 000 рублей.

Новые формы отчетности в ИФНС и СФР и сроки их сдачи

С началом этого года кадровики подают сведения о внештатниках по договорам ГПХ по новой единой форме. В ней отражаются сведения для персонифицированного учета, включая данные о взносах на травматизм. Отчитываться следует как за штатных сотрудников, так за исполнителей по гражданско-правовым договорам.

Теперь каждый месяц до 25 числа в ИФНС сдается Раздел 3 РСВсо сведениями сумм выплат и страховых взносов на каждого исполнителя по договорам ГПХ по итогам предыдущего месяца.

По итогам квартала же РСВ сдается уже в полном объеме. Сроки сдачи –не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, то есть до 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 января по итогам прошедшего года.

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В Социальный фонд России по месту учета подается единый отчет – ЕФС-1. Сведения о заключении и прекращении ГПД с исполнителем-физлицом заказчик должен отразить в Подразделе 1.1 отчета ЕФС-1 и подать не позднее следующего рабочего дня после дня подписания договора.

Подробнее о том, как заказчику заполнить форму ЕФС-1 читайте в статье.

Больничные физлицам на ГПД

Исполнители по договорам ГПХ по социальным гарантиям приблизились к штатным сотрудникам – у них появилось право на больничные.

Условием для получения пособий является набор нормы страхового года за предыдущий календарный год. То есть сумма страховых взносов с выплат за предыдущий рабочий календарный год должна быть не меньше стоимости одного страхового года.

Формула расчета стоимости страхового года следующая:

МРОТ на начало года x 2,9% x 12.

В 2022 году стоимость страхового года составила 4 833,72 руб. (13 890 руб./мес. x 2,9% x 12 мес.). При расчете к МРОТ также применяются районные коэффициенты, если таковые предусмотрены.

Оплата больничного работнику, который работал в 2022 году по трудовому договору

В текущем году лица, работающие по договорам ГПХ, смогут получить больничные только, если в 2022 году работали по трудовому договору и набрали норму страхового года.

Пример № 1

Иван с января по август 2022 года работал юристом в компании по трудовому договору. За этот период организация платила с его заработной платы страховые взносы в бюджет. В августе Иван уволился по собственному желанию и стал работать на себя, заключая гражданско-правовые договоры по оказанию юридических услуг, по которым не было отчислений в ФСС.

Страховые взносы, уплаченные за Ивана компанией в 2022 году превысили норму страхового года в 4 833,72 руб. Значит в 2023 году в случае временной нетрудоспособности он имеет право на больничный.

Оплата больничного работнику, который работает только по договорам ГПХ

Если физлицо работает только по договорам ГПХ, то оно сможет начать получать больничные выплаты только в 2024 году также при условии набора нормы страхового года в 2023 году. Если у него несколько заказчиков, то для выплаты пособий следует выбрать одного.

Пример № 2

Анна в 2022 году оказывала бухгалтерские услуги компании по гражданско-правовому договору. В 2023 году у нее нет права на получение больничных. Но она продолжит сотрудничать с клиентами по договорам ГПХ, то есть заказчики будут уплачивать за нее страховые взносы в 2023, включая социальные отчисления.

Тогда в 2024 году Анна сможет получать больничные, если в сумме все заказчики за нее заплатят в бюджет больше величины страхового года за 2023 год.