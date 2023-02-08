Чем самозанятому и его заказчику грозит удаление чеков из приложения «Мой налог»

В чем важность чека

Чек самозанятого – обязательный первичный документ.

Для самого плательщика НПД он служит подтверждением его доходов. О своем доходе самозанятые заявляют в налоговую службу самостоятельно, поэтому выполнение работы и получение оплаты за нее от заказчика можно подтвердить только чеками.

Для формирования чека касса не нужна. Чек можно сформировать:

в приложении «Мой налог»;

через специальные сервисы по работе с самозанятыми;

через банки.

В законе о самозанятых от 27.11.2018 № 422-ФЗ указаны следующие сроки формирования чека и его выдачи заказчику:

сразу в момент расчета при наличной оплате или с использованием электронных средств платежа;

не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем получения безналичной оплаты.

Подробнее о чеке самозанятого, обязательных реквизитах в статье.

На основании чека заказчик включает сумму вознаграждения в расходы, учитываемые при расчете налоговой базы.

Кроме того, чек служит доказательством факта сотрудничества именно с самозанятым, а не с физическим лицом без специального налогового статуса. При перечислении оплаты физическому лицу без статуса плательщика НПД заказчику нужно удержать и перечислить в бюджет НДФЛ, а также уплатить страховые взносы.

Чем грозит аннулирование чека самозанятому

Плательщик НПД имеет право аннулировать чек в двух случаях:

Если нашел в чеке ошибку (неправильно указал сумму дохода, ИНН заказчика). Вернул деньги заказчику.

Чтобы аннулировать чек в приложении «Мой налог» самозанятому нужно в разделе «Операции» открыть нужный чек, нажать на кнопку «...» и выбрать действие «Аннулировать». Далее приложение предложит выбрать одну из причин: "Чек сформирован ошибочно"или"Возврат средств«. Это действие приведет к пересчету налога, никакой ответственности для самозанятого за это действие не будет.

При выборе первой причины сразу после аннулирования некорректного чека нужно сформировать правильный и передать его заказчику.

Если самозанятый аннулировал чек, чтобы умышленно уменьшить сумму дохода, а деньги заказчику не вернул – этонарушение. Если его выявят налоговики, то самозанятому назначат штраф в размере 20% от суммы незарегистрированного дохода (ст. 129.13 НК).

Если в течение полугода повторно совершить такое же нарушение, то штраф может возрасти до 100% от суммы незарегистрированного дохода.

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Чем грозит аннулирование чека заказчику

Если заказчик заметил ошибку в переданном чеке, ему нужно сразу попросить самозанятого исправить данную ошибку – аннулировать неправильный чек и передать новый с корректными данными. Если ошибка была в сумме вознаграждения, то на основании верного чека заказчику нужно скорректировать свою налоговую базу.

Если самозанятый аннулировал чек, а деньги не вернул, то данную сумму заказчик может включить в расходы. На это указала ФНС в письме от 28.10.2021 года № ПА-4-20/15213@. При этом заказчик вправе обратиться в налоговую и инициировать проверку в отношении самозанятого. К обращению нужно приложить документы, подтверждающие выполнение работ (договор, акт) и их оплату (платежное поручение).

Возможно, что заказчик узнает об аннулировании чека исполнителем только при выездной или камеральной проверке. Тогда получить чек от самозанятого уже будет сложно, чтобы доказать полноту всех отраженных расходов. Заказчику придется корректировать налоговую базу, доплачивать налог и пени.

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