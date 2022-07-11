Реквизиты чека самозанятого. Что в нем должно быть

Что должно быть в чеке?

Чек самозанятого — это первичный документ, поэтому все реквизиты должны быть на месте, а именно (п. 6 статьи закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, далее — закон об НПД):

наименование, то есть слово «чек»;

дата и время расчета;

Ф.И.О. ( последнее — при наличии ) исполнителя;

последнее — при наличии ИНН исполнителя;

указание на применение режима НПД;

описание оказанной услуги;

сумма расчетов;

ИНН заказчика, если он — организация или ИП;

QR-код с зашифрованной машиночитаемой информацией об услуге;

УИН чека, то есть номер записи о чеке в АИС ФНС, который присваивается каждому чеку при формировании.

Если в отношениях участвует третье лицо — кредитная организация или электронная площадка, — то чек должен содержать еще два реквизита: ИНН посредника и его наименование.

Такие реквизиты появятся, когда вы оцените преимущества работы с самозанятыми Qugo. Бесплатный консалтинг, надежные исполнители из любой точки России, собственный колл-центр с функцией онбординга, легкая API-интеграция, интуитивно понятный личный кабинет и закрепленный персональный менеджер.

Неверное указание сумм в чеках

Важно еще на стадии переговоров о сотрудничестве подчеркнуть, что самозанятый сам, за свой счет, исполняет обязанности по уплате налога, а в дальнейшем он должен контролировать правильность указания сумм в чеках.

Если, например, вместо оговоренных и выплаченных 1000 рублей за доставку корреспонденции курьер выставил чек на 940 рублей, скорее всего, он решил, что выдать чек надо на сумму, которую он по факту заработал, без учета налога.

В сервисе Qugo есть автоматическое депонирование и уплата налога за исполнителя. Чек также будет сформирован в автоматическом режиме, что исключает подобные ошибки в самом главном для заказчика документе.

Ошибки в реквизитах

Не все ошибки совершаются по злому умыслу. Нередко самозанятые — начинающие или просто невнимательные исполнители — желая выбрать заказчиком организацию, выбирают позицию «Физическое лицо». Итог: в чеке отсутствует ИНН заказчика.

Еще пример: при работе через платформу исполнитель выставляет чек на посредника, а не на реального заказчика. Как уже было сказано выше, в чеке должны быть указаны реквизиты реального заказчика.

Еще одна распространенная ошибка — неверное указание ИНН заказчика. ИНН предоставляет заказчик, и в подавляющем большинстве случаев это корректный ИНН. Опечатываются, как правило, исполнители, а потом еще «не замечают» того, что в чеке присутствует наименование незнакомой организации. Итог: мы оплатили услуги, а чек оформлен на какого-то постороннего заказчика.

Неточное указание услуги

Неправильное наименование оказанной услуги одна из самых частых ошибок самозанятых. Например: в чеке нет расшифровки того, какая именно услуга оказана — просто указаны реквизиты договора.

Возможно, для исполнителя это не критично, но у контролирующих служб могут возникнуть сомнения: не маскируете ли вы под самозанятостью трудовые отношения.

Еще хуже, когда исполнитель пишет общие формулировки, даже без отсылки к договору: «за услуги», «доставка», «работы». Если договоров несколько, оплаты вы проводите безналом, а чек исполнитель выставляет не сразу по факту оплаты (допускается законом), то это приведет к путанице с распределением — к какому договору какой чек сформирован.

Прямой путь к получению претензий со стороны ФНС — соглашаться с тем, что исполнитель будет пробивать чек раз в месяц с общей ссылкой на заключенный договор, без детализации.

Может возникнуть вопрос: в чем криминал?

Строго говоря, ни в чем, но конструкция закона об НПД предполагает оказание именно разовых услуг, а не постоянное сотрудничество.

Поэтому безопаснее будет:

каждую услугу самозанятого оформлять отдельным чеком;

формировать оплату по факту выполненного задания.

Разумеется, необходимо детально прописывать суть оказанной услуги.

Об учете документов от самозанятых, в том числе в случае, когда даты в акте и чеке отличаются — мы рассказывали здесь.

Как исправить ошибки?

Самозанятый должен сам аннулировать неправильно оформленный чек и переоформить его корректно с той же датой. Оформление чека задним числом допускается.

Если ошибка выявлена, когда сделка уже закрыта, а срок договора истек, то получить корректный чек будет непросто, а то и вовсе невозможно. Поэтому необходимо проверять правильность оформления чеков сразу по поступлении, а также отслеживать их актуальность как минимум в течение месяца, пока самозанятый не заплатит налог.

«Я же отправлял!»

Даже безукоризненно сформированный чек со всеми реквизитами может просто не дойти — вследствие технической накладки или недоброго умысла. Казалось бы, что проще:

отправить гиперссылку на скачивание чека;

отослать в графическом виде изображение чека на электронную почту или в мессенджер контактному лицу;

просто показать на экране смартфона QR-код чека при личном взаимодействии;

воспользоваться принтером, наконец.

Увы, самозанятые при всем богатстве вариантов умудряются или вообще не выставлять чеки, или, выставив, аннулировать их. Первое «лечится» включением в договоры условий об ответственности за опоздание с выставлением чеков, со вторым справиться сложнее.

Непросто постоянно отслеживать, актуальны ли полученные чеки, а ведь если чек уже принят заказчиком на расходы, а потом аннулирован самозанятым, то придется доказывать ФНС отсутствие умысла с вашей стороны для занижения налоговой базы.

О том, как доказать законность расходов мы рассказывали здесь.

Платформа Qugo гарантирует отсутствие проблем с аннулированием чеков. Все чеки хранятся в базе, в том числе и аннулированные, вы можете получить их в любой момент. Когда исполнитель аннулирует чек, сервис направляет заказчику уведомление. Таким образом, если ваш исполнитель ведет себя недобросовестно, вы можете сразу сообщить об этом факте в налоговую, приложив чек, и обезопасить себя от претензий.